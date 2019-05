FC Bayern München und RB Leipzig: PK mit Kovac und Rangnick vor dem Pokalfinale im Liveticker

Einen Tag vor dem Finale im DFB-Pokal zwischen Bayern München und RB Leipzig (Samstag, ab 20 Uhr im Liveticker) sprechen die beiden Trainer Niko Kovac und Ralf Rangnick zu den Medien. Hier könnt ihr die Pressekonferenz im Liveticker verfolgen.

DFB-Pokal, Finale: PK mit Kovac und Rangnick im LIVETICKER - vor Beginn:

Vor Beginn: Kovac hingegen zollte der Entwicklung bei den Roten Bullen großen Respekt: "Was in Leipzig geschaffen wurde, das hat alles Hand und Fuß. Nichts ist Zufall, alles geplant und mit einer perfekten Struktur. Der Fußball und der Osten profitiert davon, was hier in den letzten Jahren aufgebaut wurde."

Vor Beginn: "Die Atmosphäre ist etwas ganz besonderes. Die schönste und bleibendste Erinnerung ist aber, am Ende den Pokal in den Händen zu halten", sagte Rangnick im Interview mit dem DFB über seine Final-Erfahrungen. 2011 holte sich der RB-Coach mit Schalke 04 den Titel.

Vor Beginn: Während Leipzig zum ersten Mal in der noch jungen Vereinsgeschichte im Endspiel von Berlin steht, ist es für den FC Bayern bereits die 23. Teilnahme - bei schon 18 Erfolgen.

Vor Beginn: Neben den beiden Coaches werden sich auch die Kapitäne Willi Orban und Manuel Neuer zum DFB-Pokal-Finale äußern.

Vor Beginn: Die Pressekonferenz startet um 16 Uhr.

DFB-Pokal 2018/19: Der Weg ins Finale

Der FC Bayern setzte sich im Viertelfinale in einem spektakulären Spiel gegen Heidenheim durch, ehe der Rekordsieger in der Vorschlussrunde Werder Bremen ausschaltete.