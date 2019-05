DFB-Pokal heute im Free TV? Alle Informationen zur Übertragung

Am heutigen Samstag findet das DFB-Pokalfinale in Berlin statt. Alle Informationen zur Übertragung im Free-TV und Pay-TV erfahrt ihr hier bei SPOX.

Das Finale im DFB-Pokal steht vor der Tür. Der FC Bayern spielt gegen RB Leipzig.

DFB-Pokal: Bayern gegen Leipzig im TV

Wenn ihr das Finale im TV oder im Livestream verfolgen wollt, habt ihr mehrere Möglichkeiten. So zeigt das Finale unter anderem der Pay-TV-Sender Sky, genau wie die ARD. Das Erste ist ab 19.03 Uhr auf Sendung, Sky ab 19 Uhr.

Beide Sender könnt ihr im Livestream verfolgen.

DFB-Pokal: FC Bayern vs. RB Leipzig im Liveticker

Sollte eurer Datenvolumen nicht für einen Livestream reichen, könnt ihr das Spiel natürlich auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Neben den Livetickern zu Bundesliga, 2. Bundesliga, Serie A oder Champions League, gibt es bei SPOX ebenfalls Liveticker zum Tennis, Eishockey, Formel 1 oder anderen Events.

DFB-Pokalfinale: Daten und Fakten

Das heutigen Finale findet im Berliner Olympiastadion statt. Seit 1985 wird das Endspiel um den DFB-Pokal in diesem Stadion ausgetragen. Anpfiff ist um 20 Uhr. Folgendes Schiedsrichtergespann wird diese Partie leiten:

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Tobias Stieler Assistenten: Christian Gittelmann, Dr. Matthias Jöllenbeck

Christian Gittelmann, Dr. Matthias Jöllenbeck Vierte Offizielle: Bibiana Steinhaus

Bibiana Steinhaus VAR: Tobias Welz

Tops und Flops der Bundesliga-Saison: Kai, Claudio und das PK-Desaster © getty 1/21 Die 56. Bundesliga-Saison ist Geschichte und die Meisterschale an ihrem gewohnten Platz. Zeit für ein Fazit: Was beibt hängen? Welche Aufreger gab es? SPOX blickt zurück auf die Tops und Flops der vergangenen Spielzeit. © getty 2/21 ÜBERRASCHUNG DER SAISON: Ein Aufsteiger lehrte die Großen das Fürchten. 3:3 in München, grandiose Siege gegen Dortmund, S04, Gladbach und Bremen - FORTUNA DÜSSELDORF spielte mit einem Mini-Etat eine starke Saison und hatte mit dem Abstieg nichts zu tun. © getty 3/21 Auch deshalb ist FRIEDHELM FUNKEL der TRAINER DES JAHRES. Er verlieh der wankelmütigen Fortuna Stabilität und führte F95 mit Gelassenheit durch Krisenzeiten und zum souveränen Klassenerhalt (Rang 10, 16 Punkte vor der Abstiegszone). © getty 4/21 ENTTÄUSCHUNG DES JAHRES: Platz sieben war es 2018, heuer war die beste Platzierung des VFB STUTTGART Rang 13 - nach dem 1. Spieltag. Trotz Trainerkarussell mit Korkut, Weinzierl und schließlich Willig. Bleibt man oben, hat man richtig Glück gehabt. © getty 5/21 TRAINERFEHLGRIFF DES JAHRES: Als Nachfolger von Tayfun Korkut sollte MARKUS WEINZIERL beim VfB aufräumen. Er blieb 23 Spiele und hinterließ eine Bilanz des Grauens: Ein Sieg aus den letzten 15 Spielen, 0,7 Zähler im Schnitt. Schlechtester VfB-Coach ever. © getty 6/21 ABSCHIED DES JAHRES: Nach zwölf Jahren bei den Bayern nimmt FRANCK RIBERY seinen Hut, ARJEN ROBBEN blieb immerhin ein Jahrzehnt. Gegen Frankfurt durften sie am letzten Spieltag vor eigenem Publikum beide noch einmal Tore bejubeln. © getty 7/21 ENTWICKLUNG DES JAHRES: Für Robbery in die Bresche springen, das ist nicht einfach. SERGE GNABRY zeigte allerdings schon in seiner ersten Saison bei den Bayern, was er draufhat. 13 Tore und 9 Assists, da war sogar Uli Hoeneß begeistert. © getty 8/21 SKANDAL DES JAHRES: Wir sagen nur "MENSCHENWÜRDE". Auf einer beispiellosen PK zitierten Hoeneß, Rummenigge und Co. zunächst das Grundgesetz, um dann gegen Juan Bernat zu keilen und gegen die Presse auszuteilen. Um Brazzo zu zitieren: Wir waren "entsetzt"! © getty 9/21 AUFHOLJAGD DES JAHRES: Nach drei Spieltagen stand BAYER LEVERKUSEN auf Tabellenplatz 18, höher als auf fünf schaffte man es nie - erst am 34. und letzten Spieltag. Platz drei in der Rückrunde bedeutete am Ende Rang vier und die Champions League. © getty 10/21 SPIELER DES JAHRES: Meine Güte, der Junge ist erst 19 Jahre alt! Macht nicht - KAI HAVERTZ ist schon längst ein echter Star. 17 Tore in der Liga, in den letzten sieben Spielen sieben Buden. Und, wie gesagt: 19 Jahre! © getty 11/21 ABSTURZ DES JAHRES: Noch schlimmer als der VfB? Gut, SCHALKE 04 kann nicht mehr absteigen. Von Platz 2 (!) im letzten Jahr ging es schnurstracks in den Tabellenkeller, für Tedesco musste Stevens einspringen. Platz 14, schlechter war man zuletzt 1988! © getty 12/21 FANVERGEHEN DES JAHRES: So angefressen waren zwei SCHALKER FANS nach dem 0:4 gegen Düsseldorf, dass sie Benjamin Stambouli auf dem Rasen aufforderten, ihnen die Kapitänsbinde auszuhändigen. "Kein einfacher Tag" sei das gewesen, so Stambouli. Kein Wunder! © getty 13/21 SPIEL DES JAHRES: Langweilig geht im REVIERDERBY einfach nicht. 4:2 gewann Schalke 04 bei Borussia Dortmund: viel Drama, tolle Tore, zwei Platzverweise - und am Ende hatte Königsblau in Schwarz-Gelbe Meistersuppe gespuckt. © getty 14/21 COMEBACK DES JAHRES: Irgendwie schien seine Karriere schon fast vorbei, dabei ist MARIO GÖTZE erst 26. Endlich wieder fit, wurde Götze unverzichtbar. 34 Spiele, 7 Tore, 7 Vorlagen. © getty 15/21 TOP-TRANSFER DES JAHRES: War er nicht eher Bankdrücker beim FC Barcelona? Wurscht! Die Ausleihe von PACO ALCACER trug unglaubliche Früchte beim BVB: 18 Tore, viele davon als Joker in der sprichwörtlich letzten Minute. Der Mann hat Torriecher! © getty 16/21 TRANSFERFLOP DES JAHRES: Mit zehn Millionen Euro war PABLO MAFFEO im letzten Sommer Rekordtransfer der Schwaben. Hatte aber keinen Bock auf Stuttgart, das Team und überhaupt alles. Machte 8 Spiele, dann verletzt - nicht im Kader - suspendiert. Autsch! © getty 17/21 KEIN TOR DES JAHRES: So oft trifft Hannovers HARAGUCHI ja ohnehin nicht. Da hat er Leverkusens Keeper Hradecky schon umkurvt und muss nur noch einschieben - doch der Ball legt im Schnee eine wahre Vollbremsung hin. Doppelt bitter: 96 verliert am Ende 2:3. © getty 18/21 TORJÄGER DES JAHRES: Es waren nicht so viele Buden wie in den letzten Spielzeiten, aber mit 22 Toren wurde ROBERT LEWANDOWSKI dennoch Torschützenkönig. Die 200 Tore hat er mittlerweile geknackt, mehr Torjägerkanonen (4) hat nur Gerd Müller (7). © getty 19/21 TOR(FLUT) DES JAHRES: Wenn LUKA JOVIC die Eintracht verlässt, dann wird die Kasse richtig klingeln. Auch wegen Spielen wie gegen Düsseldorf. Sein erstes Tor war ein brutaler Seitfallzieher - und weil es so schön war, legte er noch vier Buden nach! © getty 20/21 ÄRGER DES JAHRES: Manchmal funktioniert er ja. Aber viel zu oft eben nicht. Handspiel? Aus? Abseits? Der VIDEOBEWEIS sorgt gefühlt für viel mehr Frust als Klarheit. Dringend nachbessern, liebe Bundesliga. © getty 21/21 OLDIE DES JAHRES: Gut möglich, dass diese Kategorie bis, keine Ahnung, 2038 von CLAUDIO PIZARRO besetzt sein wird. Der ist jetzt 40 und ältester Torschütze der Buli-Geschichte, macht aber weiter. Werder ohne Claudio? Undenkbar!

FC Bayern mit Manuel Neuer im Tor: Die Personalsituation

Der FC Bayern konnte vor dem Finale positive Neuigkeiten verkünden. So kann Nationaltorhüter Manuel Neuer nach seiner Wadenverletzung wieder das Tor der Bayern hüten. Eigentlich sollte er schon im Bundesligaspiel in Leipzig wieder spielen können. Die Verletzung an seiner Wade zog er sich am 14. April beim 4:1-Erfolg in Düsseldorf zu.

Dagegen steht dem Rekord-Pokalsieger Leon Goretzka aufgrund von muskulären Problemen nicht zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler verletzte sich bereits am Donnerstag im Training. Fraglich ist James Rodriguez, der ebenfalls an einer Wadenverletzung laboriert, die er sich beim Unentschieden in Nürnberg zuzog. Beim Abschlusstraining im Berliner Olympiastadion konnte der Kolumbianer aber mitwirken.

RB Leipzig mit voller Kapelle: Die Personalsituation

Zum DFB-Pokalfinale kann RB Leipzig aus dem Vollen schöpfen. Das bedeutet aber auch, dass nicht jeder Spieler im Kader sein kann. Folgende Akteuere wurden nicht nominiert:

Marius Müller

Marcelo Saracchi

Bruma

Emile Smith Rowe

Jean-Kevin Augustin

DFB-Pokal: Die Sieger der letzten Jahre

Im letzten Jahr konnte Eintracht Frankfurt den FC Bayern mit 3:1 besiegen.

Saison Sieger Gegner Ergebnis 17/18 Eintracht Frankfurt FC Bayern München 3:1 16/17 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 2:1 15/16 FC Bayern München Borussia Dortmund 4:3 n.E. 14/15 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 3:1 13/14 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:0 n.V.

Die Rekordsieger des DFB-Pokals

Auch in der Gesamtanzahl der Siege liegt der FC Bayern klar vorne. Der Pokal wird seit dem Jahr 1935 ausgespielt. Damals hieß der Wettbewerb noch Tschammerpokal. Bei der Wiedereinführung im Jahr 1952 bekam der Pokal dann den heutigen Namen.