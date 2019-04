Wann findet das DFB-Pokal-Finale statt? Datum, Ort, TV-Übertragung

Die Saison neigt sich dem Ende zu. Wo und wann das Finale im DFB-Pokal stattfindet und wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Nur noch der FC Bayern, RB Leipzig, Werder Bremen und der Hamburger SV können das Finale erreichen.

Datum, Uhrzeit und Ort des DFB-Pokal-Finals

Das Pokal-Finale findet traditionell im Berliner Olympiastadion statt. Bereits zum 35. Mal wird das Spiel in Berlin ausgetragen. Am 25. Mai um 20 Uhr erfolgt vor rund 75.000 Zuschauern der Anpfiff.

Das DFB-Pokal-Finale im TV und Livestream

Das Endspiel zwischen den letzten verbleibenden Mannschaften wird für alle frei im Fernsehen verfügbar sein. Ihr könnt zwischen der ARD und dem Pay-TV-Sender Sky wählen. Beide Sender bieten Euch auch einen Livestream an.

DFB-Pokalfinale: FC Bayern klarer Favorit

Fast wäre der FC Bayern im Viertelfinale gegen den 1. FC Heidenheim gescheitert. Doch am Ende siegte der DFB-Pokal-Rekordsieger in einem verrückten Spiel mit 5:4.

Die Leipziger zogen durch einen 2:1-Erfolg in Augsburg in die nächste Runde ein. Für RasenBallsport geht es im Halbfinale gegen den ehemaligen Bundesliga-Dino aus Hamburg, der 2:0 in Paderborn siegte.

Über Schalke führte der Weg von Werder Bremen ins Halbfinale. Bereits im Achtelfinale schaltete das Team von Florian Kohfeldt Borussia Dortmund aus. Nun sollen die Bayern folgen.

Die Viertelfinal-Spiele in der Übersicht:

Datum Heim Ergebnis Auswärts Dienstag, 02.04.2019, 18:30 Uhr SC Paderborn 07 0:2 Hamburger SV Dienstag, 02.04.2019, 20:45 Uhr FC Augsburg 1:2 n.V. RB Leipzig Mittwoch, 03.04.2019, 18:30 Uhr Bayern München 5:4 1. FC Heidenheim Mittwoch, 03.04.2019, 20:45 Uhr FC Schalke 04 0:2 SV Werder Bremen

DFB-Pokal: Der Weg ins Halbfinale

Der Weg der Mannschaften in die Runde der letzten Vier war wie folgt:

FCB : Drochtersen/Assel (1:0), SV Rödinghausen (2:1), Hertha BSC (3:2 n.V.), 1. FC Heidenheim (5:4)

: Drochtersen/Assel (1:0), SV Rödinghausen (2:1), Hertha BSC (3:2 n.V.), 1. FC Heidenheim (5:4) SVW : Womartia Worms (6:1), Weiche Flensburg (5:1), Borussia Dortmund (7:5 n.E.), Schalke 04 (2:0)

: Womartia Worms (6:1), Weiche Flensburg (5:1), Borussia Dortmund (7:5 n.E.), Schalke 04 (2:0) HSV : TUS Erndtebrück (5:3), Wehen Wiesbaden (3:0), 1. FC Nürnberg (1:0), SC Paderborn (2:0).

: TUS Erndtebrück (5:3), Wehen Wiesbaden (3:0), 1. FC Nürnberg (1:0), SC Paderborn (2:0). RBL: Viktoria Köln (3:1), TSG Hoffenheim (2:0), VfL Wolfsburg (1:0), FC Augsburg (2:1 n.V.).

Die vergangenen fünf DFB-Pokalsieger:

Bayern-Coach Niko Kovac könnte zum dritten Mal hintereinander ins DFB-Pokal-Finale einziehen.

Jahr Pokal-Sieger 2018 Eintracht Frankfurt 2017 Borussia Dortmund 2016 FC Bayern München 2015 VfL Wolfsburg 2014 FC Bayern München

Die Vereine mit den meisten Pokal-Siegen: