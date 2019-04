DFB-Pokal: Titelträger, Rekordsieger und Doublegewinner

In knapp zwei Monaten findet das Pokal-Endspiel im Berliner Olympiastadion statt. Acht Mannschaften hoffen derzeit noch darauf am 25.05.2019 in Berlin auflaufen zu dürfen. SPOX präsentiert euch neben den Titelträgern der letzten zehn Jahre, die Rekordsieger und einige der Doublegewinner.

Der FC Bayern München ist nicht nur alleiniger Rekordmeister in der Bundesliga. Vielmehr hält der FC Bayern auch den Rekord in Sachen DFB-Pokal-Titel. Kein Verein holte seit Bestehen des DFB-Pokals mehr Pokal-Titel als der FCB.

Den letzten Pokal-Titel für den FCB gab es in Saison 2015/16, als man sich im Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmund durchsetzte (4:3).

© getty

DFB-Pokal im Rückblick: Pokal-Sieger der letzten zehn Jahre

Von einigen Ausnahmen abgesehen, ist die Dominanz des bayerischen Rekordmeisters im DFB-Pokal ungebrochen. Nur wenige Vereine schafften es die bayerische Konstanz im Pokal zwischendurch zu durchbrechen. Dies gelang zum Beispiel dem BVB, im letzten Jahr Eintracht Frankfurt oder auch dem VfL Wolfsburg in der Saison 2014/15 mit Ex-Trainer Dieter Hecking.

Das sind die Sieger der vergangenen zehn Jahre im DFB-Pokal:

Jahr Sieger 2018 Eintracht Frankfurt 2017 Borussia Dortmund 2016 FC Bayern München 2015 VfL Wolfsburg 2014 FC Bayern München 2013 FC Bayern München 2012 Borussia Dortmund 2011 FC Schalke 04 2010 FC Bayern München

DFB-Pokal - Statistiken: Rekordsieger und Doublegewinner

FC Bayern München hält nicht nur den Rekord für die meisten Pokalsiege, sondern auch den der meisten Endspielteilnahmen und der meisten Doubles im deutschen Fußball. Insgesamt kommt der FCB auf 22 Final-Teilnahmen und 11 Doubles.

Die Rekordsieger des DFB-Pokals (Plätze 1-11):

Pl. Verein Sieg Final-Teilnahmen 1. FC Bayern München 18 22 2. Werder Bremen 6 10 3. FC Schalke 04 5 12 3. Eintracht Frankfurt 5 8 5. 1. FC Köln 4 10 5. Borussia Dortmund 4 9 5. 1. FC Nürnberg 4 6 8. Hamburger SV 3 6 8. VfB Stuttgart 3 6 8. Bor. Mönchengladbach 3 5 11. Fortuna Düsseldorf 2 7 11. 1. FC Kaiserslautern 2 7 11. Karlsruher SC 2 4 11. Dresdner SC 2 2 11. 1860 München 2 2

Alle Doublegewinner im Überblick (insgesamt fünf verschiedene Vereine):

Jahr Doublegewinner 1937 FC Schalke 04 1969 FC Bayern München 1978 1. FC Köln 1986 FC Bayern München 2000 FC Bayern München 2003 FC Bayern München 2004 Werder Bremen 2005 FC Bayern München 2006 FC Bayern München 2008 FC Bayern München 2010 FC Bayern München 2012 Borussia Dortmund 2013 FC Bayern München 2014 FC Bayern München 2016 FC Bayern München

DFB-Pokal 2018/19: Auslosung und Termine für die Pokal-Halbfinals

Da die Pokal-Halbfinals bereits Ende diesen Monats stattfinden, ist die Auslosung der Halbfinal-Spielpaarungen dementsprechend frühzeitig fällig. Erst am Dienstag ließ der DFB verlauten, dass die Paarungen schon am Sonntag, den 7. April, in Frankfurts Fußballmuseum ausgelost werden.

Auch wird es eine Live-Übertragung im Free-TV, genauer bei den Öffentlich-Rechtlichen, geben. Zu sehen ist die Auslosung am Sonntag in der ARD-Sportschau, welche von Jessy Wellmer moderiert wird. Als Losfee hat der DFB die Nationalspielerin Lena Goeßling bestimmt.

DFB-Pokal 2019: Titelfavoriten bei den Buchmachern

Bei den Buchmachern gibt es keine großen Überraschungen im Bezug auf die Wettquoten. Die größten Titelchancen räumen sie dem FC Bayern und RB Leipzig ein. Nach dem FCB und RBL folgen Werder Bremen und Schalke 04 weiterhin besten Chancen auf einen Titel.

DFB-Pokal-Viertelfinale: Alle Spiele in der Übersicht

Die Viertelfinals im DFB-Pokal 2019 im Überblick: