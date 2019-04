HSV - RB Leipzig 1:3: Finale! Rote Bullen zu abgezockt für couragierte Hamburger

RB Leipzig steht zum ersten Mal in seiner Vereingeschichte im Finale des DFB-Pokals! Die abgezockt agierenden Roten Bullen gewannen bei einem phasenweise starken HSV verdient mit 3:1 (1:1). Im Endspiel in Berlin trifft RBL auf den Sieger der Partie zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern, der am Mittwoch ermittelt wird.

RB Leipzig darf somit im zehnten Jahr seines Bestehens vom ersten großen Titelgewinn träumen. Yussuf Poulsen traf per Kopf nach einem Eckball (12.) zur frühen Leipziger Führung. Doch Bakery Jatta brachte den vor allem kämpferisch starken HSV mit einem sehenswerten Schlenzer aus 25 Metern zurück ins Spiel (24.), ehe der Hamburger Vasilije Janjicic den Bundesliga-Dritten mit einem Eigentor auf die Siegerstraße beförderte (53.). Emil Forsberg sorgte mit einem trockenen Rechtsschuss für die Entscheidung (72.).

"Wir sind noch immer voller Adrenalin. Die Mannschaft verblüfft uns immer wieder aufs Neue. Das war der neunte Auswärtssieg in Folge - an so eine Serie kann ich mich als Trainer nicht erinnern", sagte dagegen RB-Coach Ralf Rangnick in der ARD. HSV-Torhüter Julian Pollersbeck erkannte die Überlegenheit der Gäste neidlos an: "Das ist natürlich schade, weil wir eigentlich gut mitgehalten haben. Aber das ist eine Wahnsinns-Mannschaft, mit Bayern die beste in Deutschland. Wir haben uns tapfer geschlagen."

Letzter Gegner für die Rangnick-Mannschaft auf dem Weg zum ersten Cupgewinn ist am 25. Mai im Berliner Olympiastadion Werder Bremen oder Bayern München, die im zweiten Halbfinale am Mittwochabend aufeinander treffen. "Jetzt wollen wir auch den Titel", sagte Forsberg.

Der HSV musste vor 52.365 Zuschauern die Hoffnungen auf den vierten Pokalsieg nach 1963, 1976 und 1987 dagegen trotz seiner besten Vorstellung seit Wochen begraben. Wie vor zehn Jahren (damals 2:4 n.E. gegen Werder Bremen) fehlte den Hanseaten ein Schritt zum großen Finale in Berlin.

HSV - RB Leipzig, Noten und Einzelkritiken: Der Langzeit-Bulle sticht heraus © getty 1/31 RB Leipzig steht als erster DFB-Pokal-Final-Teilnehmer fest. Die Roten Bullen gewannen 3:1 beim Hamburger SV. SPOX hat die Einzelkritiken und Noten zu den Leistungen der Spieler. © getty 2/31 HSV-Trainer Hannes Wolf überraschte mit seiner Aufstellung. Im 5-2-2-1 beorderte er Janjicic in die Fünferkette und Douglas Santos auf die Sechserposition. © getty 3/31 Julian Pollersbeck: Zeigte seine fußballerische Klasse bei van Drongelens hoppelndem Rückpass. Hielt zweimal gegen Werner in Durchgang eins. Bei den Gegentreffern machtlos. Note: 3,5. © getty 4/31 Bakery Jatta: Hatte zu Beginn einige Stellungsfehler, weswegen Leipzig einige Schnittstellen-Pässe spielen konnte und wurde nach vorne beordert. Setzte sich stark gegen Kampl durch und verwandelte zum 1:1. Auffälligster HSV-Akteur. Note: 3. © getty 5/31 Leo Lacroix: Wie seine Verteidigerkollegen mit großer Nervosität in der Anfangsphase. Mit einigen guten Pässen über die erste Pressingreihe der Leipziger hinweg in der Spieleröffnung. Note: 4. © getty 6/31 Vasilije Janjicic: Agierte überraschend in der zentralen Position in der Fünferkette gegen den Ball. In Ballbesitz rückte er dann situativ ins Mittelfeld vor. Schlimmer Fehlpass im Aufbau in der Anfangsphase und bitteres Eigentor. Note: 4,5. © getty 7/31 Rick van Drongelen: Steigerte sich nach einigen Unsicherheiten in Halbzeit eins, dennoch mit unterirdischer Zweikampfquote (33,3 Prozent). Note: 5. © getty 8/31 Josha Vagnoman: Ganz schwache Flanke bei der 5-gegen-3-Situation (51.). Machte seine Seite dicht. Im Passspiel nach vorne etwas zu ungenau. Musste für den offensiveren Hwang weichen. Note: 4. © getty 9/31 Douglas Santos: Bekleidete überraschend die Position im zentralen Mittelfeld. Ließ immer wieder seine technischen Fähigkeiten aufblitzen und setzte die Stürmer mit Bällen in die Tiefe ein. Verlor jedoch auch 23 (!) Mal den Ball. Note: 4. © getty 10/31 Orel Mangala: Unauffälliges Spiel des Sechsers. Machte die Räume vor der Fünferkette eng, gewann aber nur die Hälfte seiner Zweikämpfe. Verlor obendrein elf Mal den Ball. Note: 5. © getty 11/31 Gideon Jung: Spielte zu Beginn in einer offensiveren Rolle. Rückte nach der Systemumstellung auf ein 5-3-2 auf in die Dreier-Mittelfeldreihe. Drosch 15 Minuten vor Schluss die Kugel am RB-Gehäuse vorbei. Note. 4,5. © getty 12/31 Khaled Narey: Nach der schwierigen Anfangsphase tauschte er mit Jatta die Position und verteidigte anschließend hinten rechts. Tauchte trotzdem zweimal im gegnerischen Strafraum auf, verpasste jedoch das Tor nach zwei Santos-Zuspielen. Note: 3,5. © getty 13/31 Pierre-Michel Lasogga: Lieferte sich mit Orban und Konate einige harte Duelle und musste viel einstecken. Wurde zumeist mit hohen Anspielen gesucht und legte mehrmals ab für die nachrückenden Mitspieler. Note: 4. © getty 14/31 Hee-chan Hwang: Kam für Vagnoman in der 69. Minute ins Spiel, sollte das Offensivspiel beleben und rückte an die Seite von Lasogga. Konnte keinen Impuls mehr setzen. Note: 4. © getty 15/31 Aaron Hunt: Auch er konnte nach seiner Einwechslung in der Schlussphase keine Impulse mehr geben. Ohne Bewertung. © getty 16/31 Lewis Holtby: Durfte für Mangala ab der 78. Minute ran. Ohne Bewertung. © getty 17/31 Bei RB Leipzig stellte Trainer Rangnick auf die gewohnte 4-4-2-Grundformation um. Orban und Poulsen standen im Vergleich zum Bundesliga-Sieg gegen Gladbach für Mukiele und Cunha in der Startelf. © getty 18/31 Peter Gulasci: Sah beim Gegentreffer von Jatta nicht gut aus. Versuchte den Ball lediglich wegzuwischen. Hätte zudem nach dem Ballverlust schneller zurückweichen müssen. Ansonsten wenig geprüft. Note: 4,5. © getty 19/31 Lukas Klostermann: Schaltete sich immer wieder mit nach vorne ein, verzeichnete jedoch viele Ballverluste. Starker Tempolauf und Hereingabe vor Forsbergs Lattenknaller. Note: 3,5. © getty 20/31 Ibrahima Konate: Mit schwacher Passquote in eigener sowie gegnerischer Hälfte. Hielt den Laden bei Leipzig zusammen und ließ vor allem in Halbzeit zwei nichts mehr zu. Note: 3,5. © getty 21/31 Willi Orban: Hatte einige Probleme mit dem agilen Jatta. Jedoch auch er abgezockt in der Defensivzentrale. Klärte zudem fünf Mal. Note: 4. © getty 22/31 Marcel Halstenberg: Nicht so auffällig wie bei seinem Doppelpack gegen Gladbach. Dennoch mit starker Passquote und einigen guten Flanken. Knallte vor Ende mit Lasogga zusammen, konnte nach kurzer Behandlungspause aber weitermachen. Note: 3,5. © getty 23/31 Konrad Laimer: Grätschte (8 Tackles) und arbeitete im Mittelfeld. Hielt damit Kampl den Rücken in der Mittelfeldzentrale frei. Bediente Forsberg vor dem 3:1. Note: 3. © getty 24/31 Kevin Kampl: Vertändelte vor dem Ausgleichstreffer leichtfertig den Ball gegen Jatta. Ansonsten wie gewohnt Aktivposten bei den Roten Bullen mit den meisten Ballaktionen. Klasse Chip-Ball auf Poulsen vor dem 2:1. Note: 3. © getty 25/31 Emil Forsberg: Vom schwedischen Kreativ-Spieler war erst wenig zu sehen, drehte in Halbzeit zwei dann auf. Hatte bei seinem Lattenknaller (70.) erst noch Pech, vollstreckte zwei Minuten später mit satten Distanzschuss (72.). Note: 2,5. © getty 26/31 Marcel Sabitzer: Unglücklicher Auftritt des Österreichers. Traf gleich zu Beginn beim Abschluss den Ball nicht und nur den Pfosten einem Meter vor dem Tor (16.). Note: 4. © getty 27/31 Yussuf Poulsen: Stand bei der Ecke ziemlich blank und köpfte zum 1:0 ein. Hing ein wenig in der Luft. Schwache Zweikampfquote, im entscheidenden Moment jedoch wieder zur Stelle, als er Janjicic zum Eigentor zwang. Note: 2,5. © getty 28/31 Timo Werner: Sehr umtriebig in Halbzeit eins. Seine Abschlüsse waren jedoch zu ungenau beziehungsweise entschärfte Pollersbeck. Mit vielen Ballaktionen, jedoch auch vielen Ballverlusten. Note: 4. © getty 29/31 Nordi Mukiele: Ersetzte Torschütze Forsberg ab der 73. Minute und half mit, den Finaleinzug unter Dach und Fach zu bringen. Ohne Bewertung. © getty 30/31 Diego Demme: Seine Einwechslung erfolgte lediglich, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Ohne Bewertung. © getty 31/31 Amadou Haidara: Durfte in den Schlussminuten mitwirken und hatte sogar noch einen Abschluss. Ohne Bewertung.

Leipzig mit guten Chancen zu Beginn

Entsprechend engagiert gingen das Team von Trainer Hannes Wolf zu Werke. Angetrieben von einer tollen Atmosphäre im Volksparkstadion warfen sich Pierre-Michel Lasogga und Co. in jeden Zweikampf und waren dem klassenhöheren Rivalen in puncto Lauf- und Einsatzbereitschaft mehr als ebenbürtig.

Die spielerischen Glanzlichter setzte zunächst allerdings RB, das bei einer kuriosen Dreifach-Chance schon nach einer guten Viertelstunde auf 2:0 hätte davonziehen können - wenn nicht gar müssen.

Erst hämmerte Poulsen das Leder an den Innenpfosten. Dann scheiterte Timo Werner im Nachschuss am glänzend reagierenden HSV-Keeper Julian Pollersbeck, ehe Sabitzer das Kunststück fertig brachte, den trudelnden Ball aus wenigen Zentimetern erneut an den Pfosten zu befördern.

HSV mit Eigentor, Forsberg mit der Entscheidung

Die sächsische Schludrigkeit rächte sich, als Kevin Kampl den Ball an der Auslinie leichtfertig gegen Jatta vertändelte. Der Angreifer aus Gambia fackelte nicht lange und übertölpelte den völlig überraschten RB-Torhüter Peter Gulacsi mit seinem Schuss in den Winkel.

Fortan waren die Hamburger voll auf der Höhe, und es entwickelte sich ein Duell mit offenem Visier. Doch während Khaled Narey die durchaus mögliche HSV-Führung zwei Mal verpasste (32. und 42.), traf Leipzig zum perfekten Zeitpunkt kurz nach der Pause. Nach Poulsen-Hereingabe landete ein Rettungsversuch von Janjicic unglücklich im eigenen Netz.

Der HSV wirkte nun ausgepowert, was RB eiskalt nutzte. Erst traf Forsberg noch die Latte (69.), drei Minuten später entschied er das Spiel.

Nach dem Halbfinal-K.o. legen die Hamburger ihren Fokus nun voll auf die Mission direkter Wiederaufstieg. Am Sonntag geht es zum Topspiel beim Verfolger Union Berlin. Leipzig kann mit einem Heimsieg am Sonntag gegen Freiburg die Champions-League-Qualifikation klarmachen.