Schalke 04 - Christian Heidel im Interview: "Der Schiedsrichter weiß, dass es falsch war"

Sportvorstand Christian Heidel vom FC Schalke 04 hadert nach dem Halbfinalaus im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt mit den unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen. In der Mixed Zone der Veltins-Arena erklärte der 54-Jährige, warum er Robert Hartmann dennoch keinen Vorwurf macht.

Zudem sprach Heidel über die schwache Chancenverwertung, die besondere Stimmung der Schalker Fans und Ziele für die Zukunft.

Frage: Herr Heidel, wie bitter ist so ein Ausscheiden nach so einem Spielverlauf?

Christian Heidel: Ich weiß nicht, ob ich weniger oder mehr enttäuscht wäre, wenn das Spiel einen anderen Verlauf genommen hätte. Fakt ist, dass wir ausgeschieden sind und nicht nach Berlin fahren. Das ist natürlich bitter und tut weh.

Frage: Wie haben Sie die Szene beim vermeintlichen 1:1 durch Franco Di Santo gesehen?

Heidel: Von der Bank war das ganz schwierig zu erkennen. Ich habe zuerst gar nicht mitbekommen, was er überhaupt gepfiffen hat. Und wenn es sich jetzt im Nachhinein anschaut, muss man sagen, dass er falsch gelegen hat. Und der Schiedsrichter weiß, dass es falsch war. Ich habe eben noch mit ihm gesprochen.

Frage: Was hat er gesagt?

Heidel: Er war sich ganz, ganz sicher, dass es Hand war. Deswegen hat er gepfiffen. Dadurch konnte der Videoassistent nicht mehr eingreifen. Das ist ja wirklich kurios mittlerweile. Hätte er noch nicht gepfiffen gehabt, hätte der Videoreferee eingegriffen und das Tor hätte gezählt. Ich habe natürlich auch Verständnis für den Schiedsrichter. Wenn er sich sicher ist, dass es Handspiel ist, muss er pfeifen. Er hat auf mich gerade keinen sehr glücklichen Eindruck gemacht. Wir haben aber sehr nett miteinander gesprochen. Es bringt ja nichts. Wenn man dann allerdings noch sieht, dass es den Eckball vor dem Gegentor nie hätte geben dürfen...

Frage: Wegen eines Fouls von Marco Fabian an Benjamin Stambouli.

Heidel: Ich muss wirklich sagen: Klarer Foul geht nicht. Dann hätten sie gar keine Torchance gehabt. Trotzdem hätten wir die Chancen, die wir in der zweiten Halbzeit gehabt haben, nutzen müssen. Dann wären wir nach Berlin gefahren.

FC Schalke 04: Heidel fordert nach Pokalaus gegen Eintracht Reaktion

Frage: Ist die schwache Chancenverwertung der einzige Vorwurf, den man der Mannschaft machen kann?

Heidel: Ich weiß, dass die erste Halbzeit kein fußballerischer Leckerbissen war. Aber heute sind zwei sehr stabile Defensivmannschaften aufeinandergetroffen. Natürlich hatte jeder ein bisschen Angst, 1:0 hinten zu liegen, weil es dann gegen uns oder gegen die Eintracht richtig schwierig wird, ein Tor zu erzielen. Deswegen war es kein Schmankerl. Aber in der zweiten Halbzeit war es ein richtiges Pokalspiel. Von den Chancen hätten normalerweise wir gewinnen müssen, aber es gibt eben solche Tage, an denen das Ding nicht rein will. Und dann macht die Eintracht so ein spektakuläres Tor. Wenn er das so wollte, Hut ab. Deswegen sind wir jetzt total enttäuscht, aber ich habe immer gesagt, dass wir mit Rückschlägen leben werden. Jetzt ist es extrem wichtig, dass wir die richtige Reaktion zeigen. Das wirft uns nicht um. Es haben sich viele Mannschaften gewünscht, erst im Halbfinale auszuscheiden.

FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt: Noten und Einzelkritik © getty 1/29 Hinten hielt die Spinne Hradecky alles und vorne sorgte Jovics Hacke für das entscheidende Tor. Die Noten und Einzelkritiken zum DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Schalke und Frankfurt. © getty 2/29 Ralf Fährmann: Mit dem Schüsschen von Jovic in der Anfangsphase hatte er keine Probleme. Beim Gegentreffer chancenlos. Note: 3,5. © getty 3/29 Benjamin Stambouli: Machte eine solide Partie, ließ dann aber Jovic bei dessen Treffer zum 1:0 entwischen. Note: 4. © getty 4/29 Naldo: Hielt die Schalker Verteidigung in Manier eines richtigen Abwehrchefs zusammen. Klärte einige Male stark und gewann jeden Zweikampf. Note: 2. © getty 5/29 Thilo Kehrer: War der präziseste Schalker Passspieler, gewann aber nicht einmal die Hälfte seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 6/29 Alessandro Schöpf: Bot sich immer an und war viel am Ball - machte daraus aber wenig. Note: 4. © getty 7/29 Leon Goretzka: Eine unspektakuläre Vorstellung von Goretzka. Kam einmal zum Abschluss, der aber geblockt wurde. Note: 4. © getty 8/29 Nabil Bentaleb: Schloss mit seinem guten Stellungsspiel viele Passwege. Offensive Akzente setzte er aber kaum. Note: 4. © getty 9/29 Amine Harit: Lebhaft in den ersten Augenblicken der Partie aber mit zunehmender Spieldauer immer wirkungsloser. Note: 4,5. © getty 10/29 Daniel Caligiuri: Rieb sich in unzähligen Zweikämpfen auf. Scheiterte mit seinem abgefälschten Schuss in der 32. Minute knapp und servierte die folgende Ecke Burgstaller perfekt auf den Kopf. Note: 3. © getty 11/29 Guido Burgstaller: Seinen Kopfball in der 32. Minute parierte Hradecky hervorragend, genau wie seinen Schuss in der 67. Kurz davor tanzte er Russ im gegnerischen Strafraum aus, scheiterte dann aber mit seinem Schuss aus spitzem Winkel. Note: 3. © getty 12/29 Marko Pjaca: Traf Boateng gegen Ende der ersten Halbzeit unglücklich, woraufhin dieser angeschlagen ausgewechselt werden musste. Setzte keine spielerischen Akzente, war an keinem Torschuss beteiligt, musste Anfang der zweiten Halbzeit runter. Note: 5,5. © getty 13/29 Yevhen Konoplyanka: Wurde Anfang der zweiten Halbzeit für Pjaca eingewechselt und machte deutlich mehr Betrieb als sein Vorgänger. Scheiterte mit einem Schuss in der 68. an Hradecky. Note: 3,5. © getty 14/29 Cedric Teuchert: Kam in der 82. Minute ins Spiel und sorgte nochmal für etwas Wirbel. Keine Bewertung. © getty 15/29 Franco Di Santo: Spät eingewechselt und in der Nachspielzeit im Fokus. Bugsierte den Ball ins Tor - doch der Schiedsrichter erkannte den Treffer wegen eines vermeintlichen Handspiels nicht an. Keine Bewertung. © getty 16/29 Lukas Hradecky: Die "Spinne" rettete der Eintracht mit drei starken Paraden das Zu-Null. Erst bei Burgstallers Kopfball in der 33., dann bei seinem Schuss in der 65. und schließlich bei einem Schuss von Konoplyanka kurz darauf. Note: 1,5. © getty 17/29 David Abraham: Fälschte den Schuss von Caligiuri in der 32. fast ins eigene Tor ab. Präsentierte sich ansonsten zweikampfstark. Note: 3. © getty 18/29 Makoto Hasebe: Machte in der Innenverteidigung einen stabilen Eindruck und verteilte die Bälle gut. Starke Passquote von knapp 95 Prozent. Note: 2,5. © getty 19/29 Marco Russ: Ging von Beginn an rustikal in die Zweikämpfe, musste aber auch einstecken. In der 65. Minute ließ er sich im eigenen Strafraum von Burgstaller austanzen. Note: 3,5. © getty 20/29 Marius Wolf: Lieferte etwas bessere Flanken als sein Pendant auf links Willems. Schwache Zweikampfquote von nur knapp 35 Prozent. Note: 4. © getty 21/29 Omar Mascarell: Wurde nach einer blassen Vorstellung für Gelsen Fernandes ausgewechselt. Note: 4. © getty 22/29 Jetro Willems: Agierte auf seiner linken Seite sehr zurückhaltend. Seine Flanken waren viel zu ungenau. In der Schlussphase ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 23/29 Jonathan de Guzman: Bereitete mit seinem Eckball Jovics Treffer zum 1:0 vor. Note: 3. © getty 24/29 Marco Fabian: Agierte agil und flexibel, ließ sich immer wieder tief fallen. Schloss viermal ab, tat das aber zu ungenau. Note: 3,5. © getty 25/29 Kevin-Prince Boateng: Leistete sich viele Ballverluste und wurde kurz vor der Pause angeschlagen ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 26/29 Luka Jovic: Mit seinem Hacken-Treffer zum 1:0 der Matchwinner. Trat ansonsten abgesehen von einem Distanzschuss aber kaum in Erscheinung. Verteidigte Burgstaller bei dessen Kopfball in der 32. nicht konsequent genug. Note: 2,5. © getty 27/29 Mijat Gacinovic: Kam kurz vor der Pause für Boateng ins Spiel und trat in der Folge kaum in Erscheinung. Note: 3,5. © getty 28/29 Danny da Costa: Kam in der Schlussphase für Willems. Keine Bewertung. © getty 29/29 Gelson Fernandes: Wurde in der 78 Minute eingewechselt und musste zwei Minuten später wegen eines Tritts gegen den Knöchel von Goretzka mit Rot vom Platz. Keine Bewertung.

Frage: Aber ist es im Halbfinale nicht bitterer als zu einem früheren Zeitpunkt?

Heidel: Das weiß ich gar nicht. Wenn man in der ersten Runde gegen einen Amateurverein rausfliegt, frage ich mich, was da bitterer ist. Aber es ist doch völlig klar: Jeder hatte das Gefühl, wir sind jetzt kurz vor Berlin. Das ging mir genauso, ohne dass wir die Aufgabe auf die leichte Schulter genommen hätten. Ich will die Leistung der Eintracht überhaupt nicht schmälern. Sie haben alles reingeworfen, was geht. Sie haben alles probiert und am Ende haben sie das eine Tor geschossen, wir nicht - und dann fliegt man eben raus.

Frage: Sie waren nach dem Spiel mit der Mannschaft im Kreis. Das war ungewöhnlich für Sie.

Heidel: Wenn ich ehrlich bin: Ich war gerade auf dem Feld und da hätte es doof ausgesehen, wenn ich weggelaufen wäre. Ich glaube, in solchen Momenten ist es wichtig, dass man Einheit zeigt. Normalerweise halte ich mich bei so etwas raus. Aber wenn du schon da bist und in so einer Situation dann weggehst, sieht das selten dämlich aus. Deswegen war ich dabei, aber ich werde nicht erzählen, was der Trainer gesagt hat. Es war jedoch wie immer gut.

Christian Heidel über die Fans des FC Schalke 04

Frage: Wie haben Sie die Stimmung der Fans wahrgenommen, die die Mannschaft auch nach dem Spiel noch lautstark gefeiert haben?

Heidel: Es gab ja auch keinen Grund, die Mannschaft auszupfeifen. Im Halbfinale kann so etwas passieren. Natürlich kann man sagen, wir hätten noch ein bisschen besser Fußball spielen können. Aber ich habe inzwischen gelernt, dass es dem Fan auf Schalke darum geht, dass die Mannschaft alles versucht. Und das haben sie heute gemacht, bis in die 98. Minute. Der Ball ging heute nicht rein, deswegen sind alle enttäuscht, die Mannschaft ganz besonders. Ich muss den Zuschauern aber ein Riesenkompliment machen. Das war nach dem Derby das zweite Mal in Folge, dass ich dieses Schalke erleben durfte. Es ist mein Wunsch, dass wir das bei jedem Spiel veranstalten, dann werden wir mehr Spiele gewinnen als verlieren.

Frage: Für Domenico Tedesco ist es der erste richtige Tiefschlag als Schalke-Trainer, nachdem es bislang nur bergauf ging...

Heidel: Ich weiß nicht, ob ich das als Tiefschlag bezeichnen würde. Je weiter du kommst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit rauszufliegen. Das ist nun mal so. Das tut ihm weh, das ist doch völlig klar. Natürlich ist es ein Traum von jedem Fußballer, jedem Trainer und jedem Verantwortlichen...

Im Hintergrund läuft Fredi Bobic vorbei. Heidel klatscht ihn ab und ruft: "Jetzt gewinnt das Ding auch."

Heidel: Es ist ein Traum, das zu erleben. Jetzt müssen wir das wieder ein Jahr verschieben. Es ist zum Kotzen, aber es ist halt so. Wichtig ist, dass der ganze Verein jetzt Größe zeigt. Jetzt müssten normalerweise - ich weiß gar nicht, ob das machbar ist - 20.000 mit nach Köln fahren. Vorhin hat mich eine Journalistin allen Ernstes gefragt, was wir jetzt noch machen müssen, damit es immer noch eine gute Saison ist. Da denke ich mir: Lieber nicht mehr ins Halbfinale kommen. (lacht) Das ist jetzt ein Punkt, an dem wir zeigen müssen, dass wir diesen Weg weitergehen wollen. Wenn ich jetzt gleich zu den Fans gehe und ein Bierchen trinke, glaube ich nicht, dass irgendeiner daran zweifelt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das ist extrem wichtig. In den Trott a la "Ach Schalke, jetzt waren sie mal obenauf, jetzt verlieren sie wieder" dürfen wir überhaupt nicht mehr rein.

Frage: Wenn die Ergebnisse auf den anderen Plätzen stimmen, könnten Sie bereits am Sonntag in Köln die Champions League klar machen.

Heidel: Sie sehen: Eine Stunde nach dem Ausscheiden haben wir schon wieder neue Ziele.

Das Bundesliga-Restprogramm des FC Schalke 04