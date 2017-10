Hammer-Los! Bayern trifft auf Dortmund

Bundesliga So Jetzt Die Highlights vom Sonntag mit Werder-Augsburg Primera División Live Eibar -

Kracher im Pokal-Achtelfinale! Der FC Bayern München fordert im DFB-Pokal Borussia Dortmund. Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen stehen sich ebenso in einem Westduell gegenüber wie Schalke 04 und der 1. FC Köln.



Das ergab die Auslosung durch Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund im Rahmen der ARD-Sportschau.

"Dritte Runde, zweites Finale. Unglaublich", twitterte Bayerns-Abwehrspieler Mats Hummels, der bis 2016 für den BVB gespielt hatte. Schon in der zweiten Runde hatten die Münchner mit dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig einen echten Brocken erwischt und erst im Elfmeterschießen gewonnen.

Seit 2012 treffen die Topklubs aus München und Dortmund in jeder Pokalsaison aufeinander, 2012, 2014 und 2016 erst im Endspiel. In der vergangenen April kam es im Halbfinale zum Duell, dabei hatte der BVB in München mit einem 3:2 das bessere Ende für sich. Am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) steht zudem auch in der Liga der "Clasico" an, dann aber in Dortmund.

Vorjahresfinalist Eintracht Frankfurt muss bei Zweitligist 1. FC Heidenheim antreten. Der SC Paderborn, einziger verbliebener Drittligist im Wettbewerb, erwartet den Zweitligisten FC Ingolstadt.

Alle Achtelfinal-Paarungen des DFB-Pokals im Überblick:

1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart

1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg

FC Bayern München - Borussia Dortmund

1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt

SV Werder Bremen - SC Freiburg

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

SC Paderborn - FC ingolstadt

FC Schalke 04 - 1. FC Köln

Das Achtelfinale findet am 19. und 20. Dezember statt, das Endspiel in Berlin am 19. Mai 2018.