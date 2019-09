Bereits drei Spiele hat die deutsche Nationalmannschaft bei der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 absolviert. SPOX verrät euch, wann das DFB-Team das nächste Mal spielt.

Die deutsche Nationalmannschaft hat die bisherigen drei Spiele in der EM-Qualifikation für sich entschieden. Nach einem knappen Erfolg über die Niederlande (3:2) folgten zwei souveräne Siege gegen Weißrussland (2:0) und Estland (8:0).

DFB-Team: Wann spielt Deutschland das nächste Mal?

Seit dieser Woche pausiert der Vereinsfußball in den höheren Ligen, da eine Länderspielpause ansteht. Das DFB-Team bestreitet bereits am kommenden Freitag, 6. September, die nächste Partie in der EM-Qualifikation, wenn die Niederlande wartet.

Ein Überblick zu den nächsten Terminen der Nationalmannschaft:

Datum Anlass Heim Gast 6. September, 20.45 Uhr EM-Quali Deutschland Niederlande 9. September, 20.45 Uhr EM-Quali Nordirland Deutschland 9. Oktober, 20.45 Uhr Freundschaftsspiel Deutschland Argentinien 13. Oktober, 20.45 Uhr EM-Quali Estland Deutschland 16. November, 20.45 Uhr EM-Quali Deutschland Weißrussland 19. November, 20.45 Uhr EM-Quali Deutschland Nordirland

Deutschland gegen Niederlande live im TV und Livestream

Wie gewohnt werden die Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft im RTL gezeigt. Der Privatsender hat zudem einen Livestream via rtl.now im Angebot, der allerdings kostenpflichtig ist. Die Übertragung beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff, um 20.15 Uhr.

Folgendes Team begleitet euch durch den Abend:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Steffen Freund

DFB-Team in Gruppe C: Die Tabelle

Nordirland steht vor dem 5. Spieltag an der Tabellenspitze, allerdings hat das Team bereits jeweils zweimal gegen die bisher schwachen Weißrussen und Esten gespielt.

Die Tabelle der Gruppe C im überblick:

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1 Nordirland 4 7:2 12 2 Deutschland 3 13:2 9 3 Niederlande 2 6:3 3 4 Weißrussland 4 1:9 0 5 Estland 3 1:12 0

DFB-Team: Der Kader für die nächsten 2 Spiele

Bundestrainer Jogi Löw muss für die kommenden Spiele in der EM-Qualifikation auf die verletzten Julian Draxler, Thilo Kehrer und Leroy Sane verzichten. Luca Waldschmidt (SC Freiburg) und Niklas Stark (Hertha BSC) könnten hingegen ihr Debüt für die Nationalmannschaft geben.