DFB-Team: Darum ist Deutschland nicht beim Nations-League-Final-Four dabei

Die Entscheidungen in der erstmalig ausgetragenen UEFA Nations League stehen kurz bevor. Bereits am Mittwoch, den 5. Juni, steigt das erste Halbfinale. SPOX verrät euch, warum Deutschland nicht mehr im Wettbewerb vertreten ist.

DFB-Team: Darum ist Deutschland nicht beim Nations-League-Finale dabei

In dieser Woche wird der erste Sieger der Nations League ermittelt. Am Sonntag, den 9. Juni, steigt bereits das Finale. Deutschland befindet sich nicht mehr im laufenden Wettbewerb, da das DFB-Team in der Gruppenphase scheiterte. Das Team von Trainer Joachim Löw landete hinter den Niederlanden und Weltmeister Frankreich auf Rang drei, was den Abstieg aus der Liga A in B bedeutete.

Abschlusstabelle der deutschen Gruppe:

Nation Platz Spiele Torverhältnis Punkte Niederlande 1 4 4 7 Frankreich 2 4 0 7 Deutschland 3 4 -4 2

Deutschland aus Liga A der Nations League abgestiegen

Durch den Abstieg aus Liga startet Deutschland bei der nächsten Nations League im Herbst 2020 nur in der Liga B. Neben dem DFB-Team befinden sich unter anderem Polen, Österreich, Island und Wales in der zweithöchsten Liga des Wettbewerbs.

Durch das schlechte Abschneiden rutsche das DFB-Team bei der Auslosung für die EM-Qualifikation zudem in Lostopf zwei ab, weshalb Deutschland im November des vergangenen Jahres zum Gruppenkopf Niederlande zugelost wurde.

Ingesamt qualifizieren sich 24 Nationen für die Europameisterschaft 2022. Dafür qualifizieren sich aus zehn Gruppen jeweils der Gruppenerste und -zweite für das Turnier. Die weiteren vier Plätze werden im Anschluss durch Playoffs ermittelt. Dabei spielen die Nations-League-Gruppensieger der Ligen A bis D jeweils einen Sieger aus, der sich für die EM qualifiziert. Sollte sich ein Gruppensieger bereits qualifiziert haben, rückt das nächstbeste Team nach.

Deutschlands Gruppe bei der EM-Qualifikation nach zwei Spieltagen:

Pos. Sp. S U N TD Pkt. 1 Nordirland 2 2 0 0 3 6 2 Niederlande 2 1 0 1 3 3 3 Deutschland 1 1 0 0 1 3 4 Estland 1 0 0 1 -2 0 5 Weißrussland 2 0 0 2 -5 0

Deutschland, EM-Qualfikation: Die nächsten Termine

Deutschland musste gleich im ersten Spiel gegen die Niederlande ran. Das DFB-Team gewann mit 3:2 gegen Oranje und machte somit einen großen Schritt Richtung Qualifikation für die Europameisterschaft. In den kommenden Tagen warten nun zwei weitere Qualifikationsspiele gegen Weißrussland und Estland. Beide Spiele werden im Free-TV vom Privatsender RTL gezeigt.

Die nächsten Termine des DFB-Teams:

Datum Ort Gegner 8. Juni Borisov Arena in Borrisow Weißrussland 11. Juni Opel-Arena in Mainz Estland

Nations League: Die Halbfinal-Paarungen

Gastgeber der ersten Endrunde der UEFA Nations League ist Portugal. Das Team um Cristiano Ronaldo trifft im Halbfinale in Porto auf die Schweiz.

Im anderen Halbfinale stehen sich England und die Niederlande, welche sich in der deutschen Gruppe durchsetzten, gegenüber.

Runde Anpfiff Heim Gast Spielort Halbfinale 05.06, 20.45 Uhr Portugal Schweiz Estadio do Dragao, Porto Halbfinale 06.06, 20.45 Uhr Niederlande England Estadio Dom Afonso Henriques, Guimaraes Finale 09.06, 20.45 Uhr Sieger 1 Sieger 2 Estadio do Dragao, Porto

Nations League, Finale: TV-Übertragung und Livestream

Die Übertragungs-Rechte an der ersten UEFA Nations League hat sich DAZN gesichert. Der Streamingdienst überträgt sowohl die beiden Halbfinals als auch das Finale live. Darüber hinaus zeigt DAZN die Highlights der Partien.

Das Endspiel wird auch im Free-TV angeboten. Das ZDF zeigt allerdings lediglich das Finale live und in voller Länge. Die beiden Halbfinal-Partien sind ausschließlich bei DAZN im Programm.