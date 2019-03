Länderspielpause: DFB-Team, Gegner und Spielplan von Deutschland

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet in der aktuellen Länderspielpause zwei Partien. Hier erfahrt ihr gegen wen das DFB-Team spielt und wo ihr die Spiele verfolgen könnt.

Während Deutschland zuerst ein Testspiel gegen Serbien hat, trifft das DFB-Team wenige Tage später in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 gleich auf seinen härsten Konkurrenten: die Niederlande.

In der Nations League verlor die Nationalmannschaft im vergangenen Jahr mit 0:3. Am letzten Spieltag des Wettbewerbs endete die zweite Partie der beiden Klubs 2:2-Unentschieden.

DFB-Team: Wann und wo sind die Spiele gegen Serbien und die Niederlande?

Deutschland empfängt Serbien am Mittwoch, den 20. März, um 20.45 Uhr. Gespielt wird in der Volkswagen Arena in Wolfsburg. Das erste Spiel der EM-Qualifikation gegen die Niederlande steigt am Sonntag, den 24. März, in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Anpfiff ist ebenfalls um 20.45 Uhr.

Datum Uhrzeit Gegner Ort 20.03.2019 20.45 Uhr Serbien Wolfsburg 24.03.2019 20.45 Uhr Niederlande Amsterdam

DFB-Team: TV-Übertragung und Livestream

Beide Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden im Free-TV übertragen. RTL hat sich die Übertragungsrechte der Länderspiele gesichert und zeigt alle Spiele des DFB-Teams auf dem Weg zur Europameisterschaft. Neben der TV-Übertragung bietet RTL auch einen Livestream auf rtl.de an. Folgendes Personal begleitet euch am Mittwoch durch den Abend:

Moderation: Florian König

Florian König Experte: Jürgen Klinsmann

Jürgen Klinsmann Kommentator: Marco Hagemann

Zum Beispiel die Partie zwischen Österreich und Polen am Donnerstag, den 21. März, um 20.45 Uhr.

Deutschland - Serbien im LIVE-TICKER

Falls ihr keine Möglichkeit habt, die Partie des DFB-Teams gegen Serbien live zu sehen, könnt ihr auf den ausführlichen LIVE-TICKER von SPOX zurückgreifen. Auch das Spiel gegen die Niederlande wird getickert.

DFB-Team: Kader für die kommenden Spiele

Nach der Ausbootung von Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng hat Bundestrainer Joachim Löw drei neue Spieler für die Partien gegen Serbien und die Niederlande in den Kader berufen. Lukas Klostermann (RB Leipzig), Niklas Stark (Hertha BSC) und Maximilian Eggestein (Werder Bremen) könnten für Deutschland debütieren.

Außerdem muss Löw auf Julian Draxler verzichten. Der Offensivmann von Paris Saint-Germain hatte sich beim Champions-League-Aus gegen Manchester United eine Verletzung zugezogen und muss die nächsten Wochen pausieren.