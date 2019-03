DFB-Team: Verrücktes Outfit bei der Ankunft - das kostet die Jacke von Sane

Nationalspieler Leroy Sane von Manchester City hat bei seiner Ankunft in Wolfsburg im DFB-Teamhotel mit seinem Outfit für Aufsehen gesorgt. Für seine sündhaft teure Jacke erntete er in den Sozialen Medien vor allem Spott.



Der Flügelflitzer lief mit der Lammfelljacke der Marke Balenciaga auf, wobei das Modell 'Graffiti Sherling Jacket' rund 4.500 Euro kostet. Noch teurer war aber der Louis-Vuitton-Rucksack, wobei das Modell 'Christopher Backpack GM' preislich bei 18.000 Euro liegt.

Ein Outfit, das allerdings nicht allen Fans gefiel. "Wenn du bei der Party lattenzu eingepennt bist und 'Freunde' deine Jacke bemalt haben", kommentierte ein Twitter-User und machte sich über das spezielle Design lustig.

Mit dem DFB-Team bestreitet Sane am Mittwoch ein Testspiel gegen Serbien (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Am Sonntag steht dann das erste Qualifikationsspiel für die Endrunde 2020 gegen die Niederlande (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) an.