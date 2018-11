DFB - Leroy Sanes Aufschwung im Nationalteam: Druck haben jetzt die Anderen

Leroy Sane hat sich in der Stammelf der Nationalmannschaft erst einmal festgespielt und hat nach dem 3:0 gegen Russland auch beste Chancen auf einen Startelfeinsatz gegen die Niederlande (Montag, 20.45 Uhr im LIVETICKER). Der Weg war allerdings ein steiniger - nach dem WM-Aus musste Sane weitere Krisen überwinden. Jetzt ist er eines der Gesichter des Umbruchs.

Die Enttäuschung war groß, als Sane am Donnerstagabend wortlos durch die Mixed Zone der Red Bull Arena stapfte. "Leroy, ganz kurz? Erstes Tor in der Nationalmannschaft", rief ihm ein Journalist hinterher, in der Hoffnung, doch noch ein paar O-Töne abzustauben.

Keine Chance. Sane hatte sich dazu entschieden, seine Leistung gegen Russland für sich sprechen zu lassen. Lediglich am RTL-Mikrofon hatte er sich zuvor kurz geäußert. "Die Spielweise von Jogi Löw gefällt mir sehr. Das ist offensivstark. Die jungen Spieler haben heute gezeigt, das wir auch dieses System spielen können." Und: "Ich denke, wir können noch ein bisschen mehr Druck aufbauen."

"Druck" ist vielleicht das entscheidende Wort in Bezug auf Leroy Sane in den letzten Monaten. Der 22-Jährige hat es geschafft, dem auf ihm lastenden Druck standzuhalten. Unter Druck stehen jetzt vor allem Sanes Konkurrenten. Und Gegenspieler.

Noten und Einzelkritiken zu Deutschland - Russland: Die jungen Wilden machen Spaß © getty 1/18 Das DFB-Team setzt sich im vorletzten Länderspiel des Jahres problemlos gegen Russland durch. Beim 3:0 in Leipzig überzeugt vor allem die Offensive um einen jungen Startelf-Debütanten. Die Einzelkritik und Noten. © getty 2/18 MANUEL NEUER: Musste sich nicht einmal richtig zeigen. Wenn die Russen zum Abschluss kamen, dann landete der Ball meist über seinem Gehäuse. Spielte klug mit. Note: 3. © getty 3/18 THILO KEHRER: Bis auf einige Unsauberkeiten im Passspiel sicher. Schaltete sich ins Offensivspiel ein - wie vor dem 1:0, als er den vorletzten Pass spielte. Gab zudem eine Torschussvorlage und versuchte es einmal sogar selbst. Note: 3. © getty 4/18 MATTHIAS GINTER: Zeigte an der Seite von Süle und Rüdiger in der deutschen Dreier-Innenverteidigung eine solide Vorstellung - nicht mehr und nicht weniger. Note: 3. © getty 5/18 NIKLAS SÜLE: Stellte in der 25. Minute ungeahnte Torjägerqualitäten unter Beweis, als er nach einer Ecke die Ruhe bewahrte und den Ball mit einem platzierten Flachschuss ins Netz schob. Defensiv wie gewohnt sattelfest. Note: 2. © getty 6/18 ANTONIO RÜDIGER (bis 60.): Ließ hinten nichts anbrennen. Gewann alle Luftzweikämpfe, die er bestritt (3) und zeigte sich gewohnt sicher im Passspiel. Krönten seine gute Leistung mit einer (wenn auch unfreiwilligen) Torvorlage zum 2:0. Note: 2,5. © getty 7/18 JONAS HECTOR (bis 70.): Wie Kehrer gewillt, sich ins Offensivspiel einzuschalten, konnte aber mit keiner nennenswerten Aktion auf sich aufmerksam machen. Beendet das Spiel wegen einer Verletzung nicht. Note: 3,5. © getty 8/18 JOSHUA KIMMICH: Agierte erwartungsgemäß auf der Position des Sechsers und füllte diese Rolle souverän aus. Brachte rund 92 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler, bekam aber auch weniger Gegenwehr als sonst. Note: 3. © getty 9/18 KAI HAVERTZ (bis 65.): Tolles Startelf-Debüt vom 19-jährigen Leverkusener! Lieferte Gnabry das 3:0 mit seinem Pass in die Schnittstelle auf dem Silbertablett. Überzeugte zudem mit einer Passquote von 84 Prozent in der gegnerischen Hälfte. Note: 2. © getty 10/18 SERGE GNABRY (bis 73.): Bestätigte seine starke Form der letzten Wochen eindrucksvoll. Bereitete das 1:0 uneigennützig vor, erzielte das 3:0 mit einem schönen Schlenzer selbst und gab noch drei weitere Torschussvorlagen. Note: 1,5. © getty 11/18 LEROY SANE (bis 77.): Ebnete mit seinem ersten Länderspieltor früh den Weg zum Sieg. Vergab wenige Minuten später eine hochkarätige Kopfballchance. Insgesamt aber sehr engagiert und überall in der Offensive zu finden. Note: 2. © getty 12/18 TIMO WERNER (bis 65.): Nur 24 Ballaktionen, nur ein Torschuss und eine Passquote von 50 Prozent - eine eher enttäuschende Vorstellung des Leipzig-Stürmers bei seinem "Heimspiel". Note: 4. © getty 13/18 JONATHAN TAH (ab 60.): Kam für Rüdiger in die Partie. Leistete sich keine Fehler und trug zur erst zweiten weißen DFB-Weste in diesem Kalenderjahr bei. Note: 3. © getty 14/18 SEBASTIAN RUDY (ab 65.): Ersetzte den starken Havertz, um das Mittelfeld abzusichern. Das gelang ihm. Note: 3. © getty 15/18 JULIAN BRANDT (ab 65.): Durfte anstelle des blassen Werners sein Glück versuchen und zeigte sich in 25 Minuten mehr als der RB-Stürmer. Verfehlte das Tor kurz vor Schluss mit einem Versuch im Sechzehner knapp. Note: 3. © getty 16/18 NICO SCHULZ (ab 70.): Kam für den verletzten Hector. Trat nicht mehr nennenswert in Erscheinung, sicherte die Defensive aber gut ab. Note: 3. © getty 17/18 THOMAS MÜLLER (ab 73.): Ersetzte den starken Gnabry, als die Partie bereits gelaufen war. Setzte keine Akzente mehr. Keine Bewertung. © getty 18/18 LEON GORETZKA (ab 77.): Wurde für Sane eingewechselt. Hatte ebenso wenig Zeit, sich besonders in Szene zu setzen. Keine Bewertung.

Schwierige Phase nach dem WM-Aus bei Löw und Manchester City

So überraschend Sanes Ausbootung aus dem WM-Kader im Juni dieses Jahres war: Allen Beobachtern war zu diesem Zeitpunkt klar, dass die Ära des Flügelflitzers als Stammspieler in der Nationalmannschaft spätestens im Anschluss an das Turnier in Russland beginnen müsse. Als dieses Turnier dann auch noch spektakulär in die Hose ging und sich ein Umbruch im DFB-Team abzeichnete, sollte am so hochtalentierten Offensivmann erst recht kein Weg mehr vorbei führen.

Doch als im September das erste Post-WM-Länderspiel stattfand, der Nations-League-Auftakt gegen Frankreich in München, stand Sane zwar im Kader, aber nicht in der Startelf: Löw setzte auf ein 4-1-4-1, mit Thomas Müller auf der rechten und Timo Werner auf Sanes linker Offensivseite. So ganz wollte sich der Bundestrainer dem Umbruch noch nicht verschreiben, und mit dem umfunktionierten Werner gab es plötzlich sogar einen direkten Konkurrenten mehr.

Damit nicht genug: Von Toni Kroos gab es vor dem Frankreich-Spiel einen öffentlichen Rüffel. Bei Sane habe man "von der Körpersprache her manchmal das Gefühl, gewinnen oder verlieren ist nicht so schlimm", sagte Kroos. Sane könne eine "Waffe" für das DFB-Spiel sein, aber eben nur wenn er das Beste aus seinem Spiel heraushole. Widerspruch vom Bundestrainer gab es nicht.

Wieder einmal war Sane außen vor. Und das nicht nur in der Nationalmannschaft: Auch bei Manchester City flutschte der Saisonstart so ganz und gar nicht. Pep Guardiola war mit den Trainingsleistungen des notorischen Spätstarters unzufrieden. Gegen Newcastle United, fünf Tage vor dem Duell mit dem neuen Weltmeister, strich er ihn sogar komplett aus dem Kader.

Leroy Sane über Kritik: "Es ist ein Ansporn für mich"

Doch der so vielfach Gescholtene manövrierte sich mit Bedacht durch die vor ihm auftauchenden Minenfelder. "Wenn ich schlecht spiele, ist mir das natürlich nicht egal. Für den einen oder anderen sieht das vielleicht manchmal so aus", erklärte er einen Monat später, als sich die Nationalmannschaft erneut versammelt hatte. Er habe "generell kein Problem mit Kritik. Es ist ein Ansporn für mich."

Stattdessen gelobte der frischgebackene Papa Besserung, ein deutlich verbesserter Monat bei den Citizens gab dabei Rückenwind. Und formulierte sogar so etwas wie eine kleine Kampfansage: "Ich versuche mich natürlich in meinem Spiel zu verbessern, dass der Jogi beim nächsten Mal vielleicht keine Möglichkeit hat, mich nicht zu nominieren."

Leroy Sane: Das "Moped" ist in der DFB-Elf jetzt unverzichtbar

Wieder einen Monat später ist dieser Fall endlich eingetreten: Im Rückspiel gegen Frankreich (1:2) und jetzt beim 3:0 gegen Russland startete Sane im 3-4-3 auf der offensiven linken Seite - dort, wo er auch in Manchester Gegner terrorisiert. Sane machte das Spiel breit, immer bereit dazu, einen Sprint im Rücken der Abseitsfalle anzuziehen und das angestrebte, vertikale Spiel umzusetzen.

Das klappte gegen die Equipe Tricolore über lange Zeit, gegen Russland lieferte die neue Offensive die vielleicht beste Halbzeit dieses Länderspieljahres ab. "Leroy und Timo sind immer wieder mit Tempo in die Tiefe gegangen", lobte Joshua Kimmich, "das hat sehr gut funktioniert." Aus einem solchen Steilpass resultierte sogar Sanes erstes Länderspieltor: Gnabry legte ab, sein Nebenmann musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben. Fast hätte er per Kopf wenig später noch nachgelegt.

Noch klappt nicht alles. Die Selbstverständlichkeit, die Sane bei City ausstrahlt, muss er sich unter Löw in den nächsten Spielen weiter erarbeiten. Manchmal könnte er noch etwas klarer spielen, gegen die Sbornaja verzettelte er sich noch zu häufig mit dem Ball am Fuß und leistete sich insgesamt 15 Ballverluste.

Aber er konnte als eines von "drei Mopeds" in der Offensive das umsetzen, was er im Vorfeld der Partie angekündigt hatte: "Gerade gegen Russland können wir [jungen Spieler] uns jetzt beweisen und etwas mehr Druck ausüben auf die anderen Spieler."

Der Druck liegt jetzt auf den Etablierten - und auf Holland

Diesen Druck haben Sane, Werner und Gnabry in der Tat ausgeübt und weitergegeben an die Etablierten wie Thomas Müller oder den diesmal fehlenden Julian Draxler. Die müssen sich jetzt erst einmal wieder ins Team spielen.

Und diesen gleichen Druck sollen nun auch die Holländer am Montag in Gelsenkirchen zu spüren bekommen. Selbst wenn der Abstieg aus der Nations-League-Gruppe nach dem Sieg Oranjes am Freitag bereits feststeht.

"Das war ein gutes Spiel als Vorbereitung auf Montag", sagte Sane am Donnerstag. Und schickte diesmal eine offene Kampfansage hinterher: "Wir werden das Spiel gewinnen."