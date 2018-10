Niederlande gegen Deutschland in der UEFA Nations League heute im LIVETICKER

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am heutigen Samstag in ihrem zweiten Spiel in der UEFA Nations League auf die Niederlande. Hier gibt es alle wichtigen Infos zu den Teams und einen Liveticker zum Spiel.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Ab 20.15 Uhr wird das Spiel zwischen Niederlande und Deutschland live getickert.

UEFA Nations League: Niederlande gegen Deutschland im Liveticker

9 Uhr: Die Partie wird um 20.45 Uhr in der Amsterdam Arena angepfiffen.

Niederlande gegen das DFB-Team heute im TV und im Livestream sehen

Wie alle Spiele der Nations League mit deutscher Beteiligung wird auch die Partie zwischen den Niederlanden und dem DFB-Team im Free-TV gezeigt. Das ZDF berichtet ab 20.15 Uhr und bietet neben der Übertragung im klassischen TV auch einen Livestream zum Spiel an.

Folgendes Personal begleitet die Partie zwischen Niederlande und Deutschland:

Moderator: Jochen Breyer

Experte: Oliver Kahn

Kommentator: Oliver Schmidt

Niederlande gegen Deutschland: Die Tabelle der Gruppe A1

Deutschland, Niederlande und Frankreich spielen in Liga A und somit einer der vier spielhöchsten Ligen. Während Deutschland sich im ersten Spiel gegen Weltmeister Frankreich mit 0:0 trennte, musste die Niederlande gegen den gleichen Gegner zum Auftakt eine Niederlage hinnehmen.