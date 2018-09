EM 2024 in Deutschland: Alle Informationen zu Stadien, Tickets und Terminen

Die Europameisterschaft 2024 wir in Deutschland stattfinden. SPOX gibt euch alle Informationen über den Start des Ticketverkaufs, wo gespielt wird und was sonst noch wichtig ist.

Es ist amtlich. Die EM 2024 findet in Deutschland statt. Es ist das erste große Fußballturnier in Deutschland seit der Weltmeisterschaft 2006. SPOX informiert euch über alles Wissenswerte zum Sommermärchen 2.0.

Europameisterschaft 2024: Wann findet die EM statt?

Offizielle Termine für die EM 2024 gibt es noch nicht. Erst seit Donnerstag, 27. September steht überhaupt Deutschland als Ausrichter des Turniers fest. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die EM wie üblich im Juni und Juli stattfinden wird. So auch die paneuropäische EM 2020 (12. Juni bis 12. Juli).

EM 2024: In welchen Stadien wird gespielt?

Zehn Stadien hat der DFB in seiner Bewerbung für die EM 2024 genannt. Austragungsorte sind:

München

Stuttgart

Frankfurt

Köln

Düsseldorf

Dortmund

Gelsenkirchen

Leipzig

Berlin

Hamburg

Die Austragungsorte der EM 2024 in der Übersicht

Stadion Ort Kapazität Olympiastadion Berlin 74.461 Allianz Arena München 70.076 Mercedes-Benz Arena Stuttgart 54.697 Merkur Spielarena Düsseldorf 51.031 RheinEnergieStadion Köln 49.827 Volksparkstadion Hamburg 52.245 Red-Bull-Arena Leipzig 49.539 Signal Iduna Park Dortmund 65.849 Veltins-Arena Gelsenkirchen 54.740 Commerzbank-Arena Frankfurt 48.387

Europameisterschaft 2024: Wann gibt es Tickets im Vorverkauf?

Offizieller Verkäufer der Tickets für die EM 2024 ist der europäische Fußballverband UEFA. Da es bis zum Start der Europameisterschaft noch eine ganze Weile dauert, wird auch der Vorverkauf der EM-Tickets noch lange nicht starten. Üblicherweise werden die ersten Tickets für ein EM-Turnier ein Jahr im Voraus vergeben. Wird dies weiter so gehandhabt, gibt es also im Sommer 2023 die ersten Eintrittskarten.

Es ist davon auszugehen, dass auch bei der EM 2024 Tickets für fix terminierte und lokalisierte Spiele verkauft werden - und das bevor die Paarung feststeht. Das heißt, dass Tickets für bestimmte Stadien (Münchner Allianz Arena, Hamburger Volksparkstadion) oder K.o.-Runden-Phasen (Halbfinale, Finale) gekauft werden können.

So lief der Ticketverkauf bei der EM 2016 in Frankreich

Bei der bislang letzten EM 2016 in Frankreich wurden die Tickets ab Sommer 2015 in verschiedenen Zeitspannen verkauft. Die letzte Möglichkeit Tickets von der UEFA zu kaufen, gab es am 1. Februar 2016.

Nach der Auslosung der Gruppen, die erst nach abgeschlossener EM-Qualifikation stattfindet, konnten sich auch Fans der qualifizierten Nationalmannschaften für Tickets bewerben. In einer Zeitspanne von gut einem Monat (12. Dezember 2015 - 18. Januar 2016) hatten die Fans die Möglichkeit, Karten zu erwerben.

Alle bisherigen Europameisterschaften im Überblick

Jahr Gastgeber Europameister 1960 Frankreich Sowjetunion 1964 Spanien Spanien 1968 Italien Italien 1972 Belgien Deutschland 1976 Jugoslawien Tschechoslowakei 1980 Italien Deutschland 1984 Frankreich Frankreich 1988 Deutschland Niederlande 1992 Schweden Dänemark 1996 England Deutschland 2000 Belgien/Niederlande Frankreich 2004 Portugal Griechenland 2008 Österreich/Schweiz Spanien 2012 Polen/Ukraine Spanien 2016 Frankreich Portugal 2020 Paneuropa - 2024 Deutschland -

EM 2024: Ab wann gibt es den Spielplan?

Welche beiden Städte für das Eröffnungsspiel und das Finale der Fußball-EM 2024 in Deutschland ausgewählt werden, ist noch offen. Die besten Chancen haben aber offenbar wie schon bei der WM 2006 München (Eröffnungsspiel) und Berlin (Finale).

"Ich würde grundsätzlich nicht ausschließen, dass auch noch andere Orte eine Rolle spielen können", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel am Donnerstagabend nach dem Zuschlag für das Turnier durch das UEFA-Exekutivkomitee: "Aber das Beispiel WM 2006 zeigt natürlich, dass München und Berlin in erster Linie in den Blick genommen werden."

Die Entscheidung werde nach Beratung mit der UEFA fallen, "die ein gewichtiges Wort mitspricht", sagte der 57-Jährige: "Und das wird sicherlich noch einige Zeit dauern."