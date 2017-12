DFB-Präsident Reinhard Grindel: "2018 ein Jahr der Entscheidungen"

La Liga Sa Jetzt El Clasico im RE-LIVE:

Real Madrid vs. Barcelona Eredivisie Live Ajax -

Willem II Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) Coppa Italia Lazio -

Florenz Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Coppa Italia AC Mailand -

Inter Mailand Premier League Newcastle -

Man City Premiership Hearts -

Hibernian Indian Super League Jamshedpur -

Chennai Premier League Crystal Palace -

Arsenal Indian Super League Mumbai City -

Delhi Serie A Crotone -

Neapel Championship Cardiff -

Preston A-League FC Sydney -

Perth Serie A Florenz – AC Mailand Premiership Celtic -

Rangers Serie A Atalanta -

Cagliari Serie A Benevento -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Udinese Serie A AS Rom -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

SPAL Serie A FC Turin -

CFC Genua Premier League Liverpool -

Leicester Championship Barnsley -

Reading Serie A Inter Mailand – Lazio Premier League Man United -

Southampton Championship Bristol City -

Wolverhampton Premier League Chelsea -

Stoke (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Juventus Premier League Bournemouth -

Everton (DELAYED) Premier League Watford -

Swansea (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Brighton (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Man City Premier League West Bromwich -

Arsenal Premier League Brighton -

Bournemouth Premier League Burnley -

Liverpool Championship Bolton -

Hull Championship Leeds -

Nottingham Premier League Everton -

Man United Premier League Leicester -

Huddersfield (Delayed) Premier League Stoke -

Newcastle (DELAYED) Coppa Italia Neapel -

Atalanta Premier League Man City -

Watford Premier League Swansea -

Tottenham (DELAYED) Premier League West Ham -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Crystal Palace (DELAYED) Copa del Rey Formentera -

Alaves Copa del Rey Lleida -

Atlético Madrid Coppa Italia Juventus -

FC Turin Premier League Arsenal -

Chelsea Copa del Rey Cadiz -

FC Sevilla Copa del Rey Las Palmas -

Valencia Primeira Liga Benfica -

Sporting Indian Super League Kerala -

Pune Copa del Rey Leganes -

Villarreal Copa del Rey Celta Vigo -

FC Barcelona Copa del Rey Numancia -

Real Madrid Copa del Rey Espanyol -

Levante Premier League Tottenham -

West Ham Serie A Chievo Verona -

Udinese Serie A Florenz -

Inter Mailand Serie A FC Turin -

Bologna Primera División Atletico Madrid -

Getafe Serie A AC Mailand -

Crotone Serie A Neapel -

Hellas Verona Serie A Benevento -

Sampdoria Serie A Genua -

Sassuolo Primera División Valencia -

Girona Serie A AS Rom -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Eibar Primera División FC Sevilla -

Real Betis Serie A Cagliari -

Juventus

2018 wird für den DFB ein Jahr der Entscheidungen. So formulierte es DFB-Präsident Reinhard Grindel in seiner auf der Homepage des Verbandes veröffentlichten Weihnachtsbotschaft. "In Russland haben wir die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben", sagte Grindel: "Als erste deutsche Mannschaft wollen wir zweimal in Folge den Titel gewinnen. Diese Mission ist noch einmal schwieriger als der Triumph in Brasilien 2014."

Bundestrainer Joachim Löw habe es "richtig gesagt. Als Titelverteidiger und Confed-Cup-Sieger werden wir die Gejagten sein", sagte Grindel: "Jeder will den Weltmeister besiegen. Für uns bedeutet das, dass wir in jedem Spiel nicht nur spielerisch, sondern auch mental alles abrufen müssen."

Zum Jahr der Entscheidungen zählt Grindel zudem "das Votum durch die UEFA, die Ende September darüber befinden wird, wer die EURO 2024 ausrichtet".

Der Bewerbungsprozess des DFB habe zuletzt "noch einmal eine völlig neue Dynamik dadurch erfahren, dass wir mit Philipp Lahm den idealen EM-Botschafter für uns gewonnen haben", sagte der DFB-Präsident: "Besonders schön ist, dass er dieses Amt mit einer großen und sehr verdienten Auszeichnung angetreten hat: als DFB-Ehrenspielführer."

2018 wolle der Verband darüber hinaus "mit dem Bau des neuen DFB und seiner Akademie beginnen. Auch in dieser Hinsicht ging vom Bundestag ein überzeugendes Signal aus. Das einstimmige Votum der Delegierten war ein deutliches Zeichen der Einheit des Fußballs in Deutschland", sagte Grindel.