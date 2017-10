Wo kann ich Deutschlands U21 gegen Aserbaidschan sehen?

WM-Quali Südamerika Fr 01:15 Messi, Vidal und James: Die WM-Quali in der Konferenz WC Qualification Europe Armenien -

Die deutsche U21-Auswahl trifft am Freitag in der Gruppe 5 auf die U21-Mannschaft von Aserbaidschan. Das Match wird in Cottbus ausgetragen (19 Uhr im LIVETICKER). Hier erfahrt ihr alle Infos zur TV-Übertragung, zur Tabellenkonstellation und dem Kader des DFB-Teams.

Das Team von Stefan Kuntz ist bereits erfolgreich in die Quali gestartet, indem die deutsche U21 mit 1:0 gegen Kosovos U21 gewann.

Da die anderen Teams Teams der Gruppe 5 (Irland, Kosovo, Israel, Norwegen, Aserbaidschan) bereits mehr Spiele auf dem Konto haben, liegt die DFB-Auswahl trotzdem nur auf Rang vier. Mit Aserbaidschan hat die Mannschaft von Kuntz nun den krassen Außenseiter der Gruppe vor sich. "Wir werden diese Aufgaben mit voller Konzentration angehen", sagte der Coach vor dem Match.

Nach dem Sieg im Auftaktmatch komme es nun "darauf an, dass sich unser neu formiertes Team weiter findet und wir die Abläufe und Automatismen im Training verfeinern können".

Wann spielt die U21 gegen Aserbaidschan?

Spiel Kosovo - Ukraine Datum Freitag, 06. Oktober 2017 Uhrzeit 19 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in D/AT/CH Eurosport Eurosport Player

Liveticker zu Deutschland gegen Aserbaidschan

Bei SPOX kann man viele Sportarten im Liveticker verfolgen. Dementsprechend bietet die Webseite auch zahlreiche Liveticker zu Fußballspielen an. Auch das Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Aserbaidschan kann man im Liveticker verfolgen. Hier geht's lang!

Diese Spieler hat Kuntz nominiert

Position Spieler DFB U21 Torhüter Sven Brodersen (FC St. Pauli), Nils Körber (Preußen Münster), Alexander Nübel (Schalke 04) Abwehr Waldemar Anton (Hannover), Timo Baumgartl (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Thilo Kehrer (Schalke 04), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) Mittelfeld/Angriff Nadiem Amiri (1899 Hoffenheim), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Johannes Eggestein, Maximilian Eggestein (beide Werder Bremen), Marcel Hartel (Union Berlin), Florian Neuhaus (Fortuna Düsseldorf), Philipp Ochs (1899 Hoffenheim), Levin Öztunali (FSV Mainz 05), Felix Passlack (1899 Hoffenheim), Felix Platte (Darmstadt 98), Janni Serra (Borussia Dortmund), Pascal Stenzel (SC Freiburg), Cedric Teuchert (1. FC Nürnberg)

Erstmals nominiert für die U21 sind die beiden Hoffenheimer Philipp Ochs und Felix Passlack. Mit dabei sind auch gleich sechs EM-Helden von Polen: Nadiem Amiri, Waldemar Anton, Mahmoud Dahoud, Thilo Kehrer, Levin Öztunali und Felix Platte. Allerdings fällt Amiri ebenso wie Öztunali gegen Aserbaidschan aus.

Tabelle in der Gruppe 5 der EM-Qualifikation

Platz Mannschaft Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Differenz Punkte 1 Irland 2 2 0 0 4:1 3 6 2 Kosovo 4 2 0 2 6:4 2 6 3 Israel 2 1 1 0 3:1 2 4 4 Deutschland 1 1 0 0 1:0 1 3 5 Norwegen 3 0 1 2 2:6 -4 1 6 Aserbaidschan 2 0 0 2 2:6 -4 0

Wann und wo findet die U21-EM statt?

Die Endrunde der EM wird 2019 in Italien und San Marino ausgetragen. Das Turnier beginnt am 16. Juni und endet am 30. Juni.

Wie geht es für die deutsche U21 weiter?

Nach dem Spiel gegen Aserbaidschan am Freitag trifft die Auswahl am Dienstag, dem 10. Oktober auf Norwegens U21. Danach pausiert die Qualifikation bis zum November, ehe Deutschland erneut auf Aserbaidschan (9.11.) und anschließend auf Israel trifft (14.11.). Das sind die letzten Partien der U21 in diesem Jahr. Hier geht's zur ganzen Übersicht vom DFB.