Hummels: "Wir haben arrogant gespielt"

Sonntag, 26.03.2017

Robert Prosinecki (Trainer Aserbaidschan): "Wir haben gegen eine der besten Mannschaften der Welt gespielt. Wir haben gut gekämpft. Ich bin stolz auf meine Spieler, sie haben ein großes Spiel gemacht. Wenn man gegen Deutschland Fehler macht, schießen sie gleich Tore."

Joachim Löw (Bundestrainer): "Das Spiel lief nicht ganz so, wie es unser Anspruch war. Die Pflichtaufgabe haben wir aber absolut erfüllt. Wenn man nicht von Anfang an mit dem vollen Engagement auftritt, macht man sie eine Klasse stärker. Man hat gemerkt, dass wir vier Monate nicht zusammen waren. Daher haben manche Automatismen nicht so gegriffen. Aber letztlich können wir zufrieden sein."

Reinhard Grindel (DFB-Präsident): "Ich fand den Auftritt sehr souverän. Wir haben nach dem 1:1 direkt das 2:1 gemacht, dadurch entstand gar keine Unsicherheit. Vier Tore muss man hier auch erst mal schießen. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen können wir optimistisch in die nächsten Begegnungen gehen."

Andre Schürrle: "Der Weg nach Russland ist geebnet. Ich fühle mich hier pudelwohl, der Trainer schenkt mir auch öffentlich das Vertrauen. Das kann ich ihm mit Leistung zurückzahlen. Wir waren in den Zweikämpfen zu locker, aber in den entscheidenden Momenten waren wir da und haben den Sack zugemacht."

Mats Hummels: "Wir haben etwas arrogant gespielt und Aserbaidschan dadurch zwei Klassen besser aussehen lassen."

