Stimmen zu FC Barcelona - FC Liverpool: Klopp hatte "Spaß"

Der FC Barcelona ringt den FC Liverpool dank Lionel Messi nieder. Der Matchwinner will nach dem 3:0 im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals aber noch nichts vom Weiterkommen wissen. Jürgen Klopp hadert nur mit dem Ergebnis.

SPOX fasst die Stimmen von DAZN, Sky und aus der Mixed Zone zusammen.

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): "Es geht darum, Tore zu schießen und keine zu kriegen. Das haben wir nicht so gut hinbekommen, aber wir haben gut gespielt. Das war ein geiles Fußballspiel. Ich habe Spaß an dem Spiel gehabt, außer dem Ergebnis fand ich alles gut."

... zu Messi: "Wir haben ihn die meiste Zeit kontrolliert. Das dritte Tor war Wahnsinn. Ich dachte, Alisson hat ihn, aber dann kriegt er noch so eine Luft und geht in den Winkel. Was ein Schuss, verrückt! Davor ziehe ich den Hut. Bei Freistößen kannst du Messi nicht aufhalten."

... zum Rückspiel: "Es ist Barcelona, es ist kein Ergebnis, wo man sagt: 'Wir haben sie in Sicherheit gewogen, jetzt können wir ihnen noch einen mitgeben.' Spielen werden wir aber nochmal."

Valverde lobt Liverpool: "War schwierig für uns"

Ernesto Valverde (Trainer FC Barcelona): "Es war ein schwieriges Spiel für uns. Liverpool hat das Spiel phasenweise an sich gerissen und unsere Defensive sehr beschäftigt. Leo überrascht uns immer wieder von Neuem und doch sind wir nicht beeindruckt von dem, was er zeigt. Er besitzt die Gabe, in schwierigen Momenten aufzutauchen."

Lionel Messi (FC Barcelona): "Liverpool hat es uns sehr schwer gemacht. Wir sind es nicht gewohnt, so früh unter Druck gesetzt zu werden. Wir haben heute unsere Chancen eiskalt genutzt. Am Ende müssen wir noch das Vierte machen, aber wir sind sehr glücklich über unsere Leistung. Noch sind wir nicht im Finale, aber das Ergebnis ist sehr gut. Das 3:0 war spektakulär. Ich wollte ihn genau dort oben ins Eck schießen und hatte das Glück, dass er reinging."

Noten und Einzelkritiken zu Barcelona - Liverpool: Messi ist nicht zu stoppen © getty 1/28 Lionel Messi hat den FC Barcelona zu einem 3:0-Hinspiel-Sieg gegen den FC Liverpool geführt. Zwar war Barca abhängig von Messi, doch der Argentinier war zu viel für die eigentlich starken Reds. Die Einzelkritiken und Noten zum Spiel. © getty 2/28 Marc-Andre ter Stegen: Zeigte in der 34. Minute eine klitzekleine Unsicherheit nach einer Ecke. Ansonsten ohne Fehl und Tadel. Parierte stark gegen Milner (47.), Salah (53.) und Milner (59.). Note: 1,5. © getty 3/28 Sergi Roberto: Tolles Gespür für Laufwege des Gegners, gutes Timing im Verschieben: Machte defensiv einen guten Job, eroberte 9 Mal den Ball. Lediglich gegen Mane hatte auch er Probleme. Hatte beim 2:0 seinen Fuß im Spiel. Note: 2,5. © getty 4/28 Gerard Pique: Hatte durch das frühe Anlaufen der Reds Probleme im Spielaufbau und verlor mehrmals den Ball. Im Eins-gegen-Eins dafür souveräner als sein Nebenmann Lenglet, vor allem in der Luft extrem stark. Note: 3. © getty 5/28 Clement Lenglet: Fand keinen Weg, die schnellen Salah und Mane zu stellen. Selbst Absinken half nicht. Holte sich daher noch in der 1. Halbzeit die Gelbe Karte ab. Verlor rund 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4,5. © getty 6/28 Jordi Alba: Hatte defensiv wie sein Nebenmann so seine Probleme mit Salahs Tempo. Zeigte nach vorne aber gute Laufwege und bereitete 3 Torschüsse vor, darunter auch die perfekte Flanke aus dem Halbfeld für Suarez, die zum 1:0 führte. Note: 2. © getty 7/28 Ivan Rakitic: Wurde in der 4. Minute nach guter Kombination mit Coutinho das erste Mal auffällig. Tauchte danach etwas ab und leistete sich einfache Ballverluste. Rettete in der 84. Minute für den geschlagenen ter Stegen auf der Linie. Note: 4,5. © getty 8/28 Sergio Busquets: Defensiv mit gutem Stellungsspiel, blockte und fing viele Bälle ab. Auch unter Druck mit Ball am Fuß wie gewohnt ruhig und mit hoher Passquote (91,3 Prozent). Note: 3. © getty 9/28 Arturo Vidal: Sehr zweikampfstark, erledigte seine Defensivarbeiten souverän. Leitete das 1:0 mit seiner Seitenverlagerung auf Coutinho ein. Hätte in der 64. Minute selbst zum Abschluss kommen können, entschied sich aber für den (Fehl-)Pass. Note: 2,5. © getty 10/28 Lionel Messi: Gerade zu Beginn Initiator jedes Barca-Angriffs. Seine ballsicheren Dribblings im Höchsttempo schufen Räume. Krönte seine Top-Leistung mit seinem Doppelpack – traumhaft der Freistoßtreffer zum 3:0. Note: 1. © getty 11/28 Luis Suarez: Stand häufig im Abseits oder war einfach nicht anspielbar. Einzige Ausnahme war das 1:0: Perfekt eingelaufen, im Karate-Style eingesprungen und verwandelt. Verpasste unmittelbar vor dem 2:0 selbst die Chance aufs zweite Tor. Note: 2,5. © getty 12/28 Coutinho: Wurde nach knapp einer Stunde wegen eines Fehlpasses von den eigenen Fans ausgepfiffen. Gewann bis dahin keinen Zweikampf und verlor jeden dritten Ball. Nach 60 Minuten kam Semedo für ihn. Note: 5. © getty 13/28 Nelson Semedo: Ersetzte Coutinho und rückte auf die Rechtsverteidiger-Position. Hatte ähnlich wie Coutinho keine Bindung zum Spiel. Sammelte nur 12 Ballkontakte. Note: 4. © getty 14/28 Ousmane Dembele: Kam in der 3. Minute der Nachspielzeit für Suarez. Versiebte unmittelbar vor dem Abpfiff die Riesenchance auf das 4:0 kläglich. Keine Bewertung. © getty 15/28 Alisson: Spekulierte beim Gegentreffer darauf, dass der Ball durchrutscht. Große Schuld kann man ihm nicht zuschieben. Beim Freistoßtor von Messi war nichts zu machen. Insgesamt ein sicherer Rückhalt für Liverpool – nur eben mit 3 Gegentoren. Note: 3,5. © getty 16/28 Joseph Gomez: Erhielt den Vorzug für den offensiver ausgerichteten Alexander-Arnold. War entsprechend kein Faktor im Angriffsspiel, verlor stattdessen 25 Mal die Kugel. Geriet zudem in die Bredouille, wenn Alba aufrückte. Note: 4,5. © getty 17/28 Joel Matip: Zeigte eine starke Partie. Antizipierte gut, kam oft vor den Gegenspieler und fing so einige Bälle ab. Rettete mehrmals wichtig per Grätsche. Erlangte 12 Mal Ballbesitz. Note: 2. © getty 18/28 Virgil van Dijk: Weitestgehend souverän gegen Messi und Suarez. In der Luft nicht zu schlagen. Beim 0:1 allerdings zu weit weg von Suarez. Note: 3. © getty 19/28 Andrew Robertson: Hatte zunächst gegen Rakitic und Vidal sowie später gegen Roberto defensiv kaum Probleme. Am anderen Ende des Feldes brachte er jedoch ähnlich wenig zustande. Keine Torschussbeteiligung, 16 Ballverluste. Note: 3,5. © getty 20/28 James Milner: Hatte die meisten Ballaktionen auf Seiten der Reds (86). Setzte jedoch kaum Akzente im Spiel nach vorne. Spielte einige Fehlpässe, vor allem seine Flanken kamen zu ungenau. Verpasste das 1:1 nach Vorarbeit von Salah (59.). Note: 3,5. © getty 21/28 Fabinho: Begann stark, vor allem im Zweikampf, ließ aber schnell nach. Unterband zu Beginn mit guten Grätschen einige Angriffe der Katalanen. Verlor mit zunehmender Spieldauer allerdings den Zugriff auf seine Gegenspieler. Note: 4. © getty 22/28 Georginio Wijnaldum: Im Spiel gegen den Ball in vorderster Linie wichtig für Liverpool, ansonsten kein Faktor. Hatte die wenigsten Ballaktionen aller Akteure auf dem Platz. Seine stärkste Aktion: den Ball für Milner durchzulassen (59.). Note: 4,5. © getty 23/28 Mohamed Salah: Zu Beginn das Pendant zu Messi. Nur schwer vom Ball zu trennen, viel Tempo in den Aktionen, jedoch waren seine Pässe ins Zentrum sehr ungenau. An 5 Torschüssen beteiligt. Traf das mehr oder weniger leere Tor nicht (84.). Note: 3. © getty 24/28 Sadio Mane: Steter Unruheherd – egal, ob im Zentrum oder auf dem linken Flügel. Gab die meisten Torschüsse der Reds ab (4), vergab jedoch eine Großchance nach Vorarbeit von Henderson (35.). Note: 2,5. © getty 25/28 Naby Keita: Musste nach einem Foul von Rakitic angeschlagen den Platz verlassen. Nach 20 Minuten wurde er mehrere Minuten am linken Bein behandelt, ehe er in die Kabine begleitet wurde. Keine Bewertung. © getty 26/28 Jordan Henderson: Kam in der 24. Minute für den verletzten Keita ins Spiel. Leitete mit seinen vertikalen Bällen einige Angriffe ein. Seine Flanke auf Mane (35.) hätte zu einem Tor führen können. Note: 3. © getty 27/28 Roberto Firmino: Kam in der 79. Minute für Wijnaldum. War noch an 2 Torschüssen beteiligt. Für einen Treffer reichte es jedoch nicht. Keine Bewertung. © getty 28/28 Divock Origi: Ersetzte nach 85 Minuten Milner. Keine Bewertung.

Vidal schwärmt von Messi: "Spektakulär"

Arturo Vidal (FC Barcelona): "Messi ist spektakulär. Was er macht, ist unglaublich. Wir sind sehr glücklich und wollen jetzt unbedingt den letzten Schritt ins Finale machen. Ich würde alles für den Champions-League-Sieg geben."

Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona): "Es war ein sehr intensives Spiel. Unabhängig vom Resultat war es fantastisch anzuschauen. Ich glaube, wir haben es ordentlich gemacht, gut verteidigt. Daran müssen wir anknüpfen. Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen, aber das heißt nichts. Das wird ein harter Kampf."