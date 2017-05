König vor der Krönung

Donnerstag, 04.05.2017

Eine Szene, die eigentlich schon alles sagt, was man über dieses Halbfinale wissen muss. Über dieses Duell der Generationen. Zwischen den jungen, wilden Monegassen und den erfahrenen, abgezockten Turinern.

Gigi Buffon, 39 Jahre, streichelt Kylian Mbappe, 18 Jahre, aufmunternd über den kurz geschorenen Kopf. Der Youngster zuckt kurz verschreckt, dann lächelt er. Soeben hat der Altmeister eines der vielen Privatduelle für sich entschieden. Mit aller Ruhe, mit aller Souveränität eines erfahrenen Haudegens.

Die Szene wirkt nicht despektierlich, nicht aufgesetzt. Sie zeigt stattdessen, was für ein großer Sportsmann der Kapitän von Juventus Turin ist. Eine Eigenschaft, die Buffon verkörpert wie kaum ein Zweiter im Weltfußball. Nicht zuletzt die Szenen nach dem verlorenen EM-Viertelfinale gegen Deutschland, als der italienische Nationaltorhüter sich als fairer Verlierer präsentierte, sind Fußballfans hierzulande aus der jüngeren Vergangenheit vor Augen.

100. Champions-League-Spiel

Beim 2:0-Hinspielsieg der Alten Dame gegen die AS Monaco zeigte Buffon am Mittwochabend im Stade Louis II allerdings auch, dass er nicht nur wegen seiner Ausstrahlung und seiner Fairness ein ganz großes Vorbild ist. Nein, er bewies in seinem 100. Champions-League-Spiel für Juve, dass er nach wie vor zu den besten Torhütern im Weltfußball zählt.

Beste Bilder der Halbfinal-Hinspiele: Reklamierarm-Gonzalo übernimmt © getty 1/28 AS MONACO - JUVENTUS TURIN 0:2: Das ist das gute Stück, um das sich noch vier Teams streiten dürfen /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus.html © getty 2/28 Die Stimmung vor dem Spiel ist dementsprechend gut bei den Monegassen /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=2.html © getty 3/28 Im Stade Louis II soll der erste Grundstein für den Finaleinzug gelegt werden /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=3.html © getty 4/28 Während die mitgereisten Turiner ordentlich Stimmung machten ... /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=4.html © getty 5/28 ... verhielt sich die Prominenz auf den Rängen eher vornehm. Ups! Falsches Bild! Mit Prominenz meinten wir natürlich ... /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=5.html © getty 6/28 ... diesen jungen Mann hier! #Legend /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=6.html © getty 7/28 Nun aber zum Spiel: Beide Teams lieferten sich eine furiose Anfangsphase mit Großchancen auf beiden Seiten /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=7.html © getty 8/28 Higuain glänzte dabei nicht nur hinten mit dem Neuer'schen Reklamierarm, ... /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=8.html © getty 9/28 ... sondern auch vorne als eiskalter Vollstrecker /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=9.html © getty 10/28 Insgesamt war es das vierte Tor von Higuain in dieser CL-Saison, damit stellte er seinen persönlichen Rekord aus der Spielzeit 2013/14 für Neapel ein /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=10.html © getty 11/28 Der Argentinier versucht es zur Abwechslung mal mit einem Jubel der Marke Balotelli /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=11.html © getty 12/28 Ein Blick in die Monaco-Kurve. Facepalm /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=12.html © getty 13/28 Higuain beruhigte die Monegassen aber prompt mit seinem zweiten Treffer /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=13.html © getty 14/28 Spätestens jetzt träumt auch Torwart-Legende Buffon von seinem ersten Henkelpott. Oli Kahn würde es seinem Kollegen wünschen. Er "hätte es sich verdient", sagte Kahn am Dienstag im ZDF /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=14.html © getty 15/28 REAL MADRID - ATLETICO MADRID 3:0: In den Farben getrennt, in der Sache vereint: Diese beiden Fans haben Bock auf ein Fußballfest im Santiago Bernabeu /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=15.html © getty 16/28 Und darum geht's: Der Champions-League-Pokal im Stadion des amtierenden Titelverteidigers /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=16.html © getty 17/28 Die Dirigenten an der Seitenlinie: Rojiblanco-Coach Diego Simeone und Real-Trainr Zinedine Zidane /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=17.html © getty 18/28 Oben rechts die weit gereisten Atletico-Anhänger, unten die Chroreo der Real-Fans - es ist angerichtet /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=18.html © getty 19/28 Allerdings haben die Atletico-Jungs da oben im Eck nicht viel zu lachen gehabt: Nach zehn Minuten nickte Cristiano Ronaldo ein, zum 101. Mal in der Champions League /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=19.html © getty 20/28 Ronaldo traf zu diesem Zeitpunkt damit öfter in der CL als Atletico Madrid in der gesamten Vereinsgeschichte (100 Tore) /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=20.html © getty 21/28 Zum Haare raufen: In Halbzeit eins vergab Kevin Gameiro die beste Chance für die Gäste /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=21.html © getty 22/28 Alle gegen einen: Ronaldo wird von mehreren Atletico-Spielern in die Zange genommen /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=22.html © getty 23/28 Kuscheln unter Kollegen... /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=23.html © getty 24/28 Zinedine Zidane darf in Halbzeit zwei wieder jubeln. Im Vordergrund hadert Diego Simeone, denn... /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=24.html © getty 25/28 ...natürlich schlägt Schreckgespenst Cristiano wieder zu /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=25.html © getty 26/28 Jan Oblak ist machtlos /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=26.html © getty 27/28 Erneut lässt der Weltfußballer ein drittes Tor folgen. Mit nun 103 Champions-League-Treffern baut er seinen Rekord weiter aus /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=27.html © getty 28/28 Was zum Henker sollst Du da auch machen? /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/beste-bilder/hinspiele/beste-bilder-halbfinale-hinspiele-real-atletico-monaco-juventus,seite=28.html

"Buffon hat eine großartige Parade gezeigt, als es noch 0:0 stand. Das war enorm wichtig für uns", analysierte sein Trainer Massimiliano Allegri nach dem Spiel. Tatsächlich hatte die Nummer 1 in der 16. Minute gegen Mbappe mit einem starken Reflex die Null gehalten, als er dessen Direktabnahme vom rechten Fünfereck entschärfte.

Sowieso war der Keeper immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Auch noch in der 90. Minute, als Germain nach einer Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld einen Kopfball zentral aufs Tor wuchtete. Buffon, zuvor seit dem Treffer zum 2:0 überhaupt nicht mehr gefordert, reagierte schnell und lenkte das Leder über die Latte.

Allegri: "Immer noch der Beste der Welt"

Buffon war gegen die gehypete Offensive der Monegassen seltener gefordert als vermutet (fünf Schüsse aufs Tor). Doch wenn er gefordert wurde, lieferte er. Wie es von den Besten der Besten verlangt wird.

Zu diesen zählt er laut seinem Trainer immer noch: "In wichtigen Spielen wie in diesem", lobte Allegri, "ist er immer noch der Beste der Welt."

Auch der Trainer des Gegners, Leonardo Jardim, musste eingestehen: "Buffon hat zwei, drei unfassbare Paraden gezeigt."

Seit 621 Minuten ohne Gegentor

Mit seinen 39 Jahren ist der Juve-Capitano in absoluter Top-Form. Buffon hielt in neun der elf Champions-League-Spielen der Alten Dame in dieser Saison seinen Kasten sauber, ließ insgesamt erst zwei Gegentore zu. Letztmals musste er Ende November im Gruppenspiel gegen Sevilla hinter sich greifen, seit mittlerweile 621 Minuten steht die Null.

Und das wohlgemerkt nach einer Partie gegen die AS Monaco, die in den vier K.o.-Spielen zuvor gegen Manchester City und Borussia Dortmund immer drei Tore erzielt hatte, und zwei Spielen gegen den FC Barcelona mit seiner starbesetzten Offensive. Die Wunderparade gegen Andres Iniesta aus dem Hinspiel war einer von zahlreichen Belegen, dass er sich mit seinen Reflexen nicht vor den jüngeren Torhütern im Weltfußball verstecken muss.

"Ich will in jedem Spiel zeigen, dass ich es trotz meines Alters verdiene, auf diesem Niveau zu spielen", gab sich Buffon dennoch gewohnt bescheiden, um hinzuzufügen: "Wenn ich irgendwann aufhöre, sollen die Leute traurig darüber sein."

Beinahe hätten die Leute eben jenen Grund gehabt. Vor dem Viertelfinale gegen den FC Barcelona hatte Buffon im Spaß angekündigt, seine Karriere zu beenden, sollte er in beiden Spielen ohne Gegentor bleiben. Als dies gelungen war, zog er die voreilige Ankündigung zurück.

Anführer, Vorbild, Leistungsträger

Zum Glück für die Alte Dame, denn Buffon ist ihr Anführer, Vorbild und Leistungsträger. Er ist der König ohne Alter. Sein gewonnenes Privatduell gegen Kylian Mbappe stand stellvertretend für den taktisch reifen Auftritt der Turiner gegen Monegassen, die für das Endspiel doch noch etwas zu grün hinter den Ohren zu sein scheinen.

Pressestimmen: New Kids on the Block erleben Antwort auf CR7 © Gazzetta 1/30 AS MONACO - JUVENTUS: Die Gazzetta huldigt nach dem so wichtigen 2:0-Hinspielsieg von Juve vor allem dem Stürmer: "Higuain, die Nacht des Phänomens" /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus.html © Corriere dello Sport 2/30 Andere Wortwahl, gleicher Sinn: Corriere dello Sport verehrt den "Zyklon" Higuain /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=2.html © Tuttosport 3/30 Die Tuttosport adelt Higuain als "Prinz von Monaco" und bescheinigt Juve eine "fürstliche Meisterleistung" /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=3.html © La Stampa 4/30 Ein wahres Fest hat Juve laut La Stampa gefeiert /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=4.html © La Repubblica 5/30 "Juve trifft Finale", titelt La Repubblica, die Higuains Doppelpack als "Antwort auf Ronaldo" bezeichnet /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=5.html © L'Equipe 6/30 In Frankreich spricht die große Sportzeitung L'Equipe von der "Lektion", die Juve erteilte /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=6.html © Le Monde 7/30 Le Monde geht die Analyse etwas nüchterner an: Das Juventus eines großen Higuain bestraft Monaco /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=7.html © Le Figaro 8/30 "Monaco nimmt eine Lehrstunde in Sachen Kaltschnäuzigkeit", sagt Le Figaro /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=8.html © Daily Mail 9/30 Mit Witz und Wortspielen liegen aber wieder die Engländer vorne: "Die Alte Dame lehrt die New Kids on the Block eine Lektion." Zudem wird die "feinste italienische Tradition" gelobt - die Defensive /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=9.html © The Sun 10/30 Die Sun teasert im großen Aufmacher sehr sachlich - daneben aber das traditionelle Wortspiel: "Kyl-ling me softly", lautet die Anspielung auf Kylian Mbappes vergebene Chancen /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=10.html © Guardian 11/30 Der Guardian blickt schon einmal einen Schritt voraus: "Juve bereit für Finale gegen Real" /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=11.html © The Independent 12/30 Der Independent spricht von den brillierenden Higuain und Alves, die Juve schon an den Rand des Finals befördern /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=12.html © Evening Standard 13/30 Der Evening Standard sieht eine Juve-Vorherrschaft in der Champions League /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=13.html © AS 14/30 In Spanien titelt die AS: "Higuain überfällt Monaco". Besonders groß ist der Ehrfurcht vor dem Finalgegner eines der madrilenischen Teams aber nicht /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=14.html © Mundo Deportivo 15/30 Und Mundo Deportivo schreibt: "Die Verbindung Alves-Higuain schaltet Monaco aus" /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=15.html © marca 16/30 REAL MADRID - ATLETICO: Die Marca macht Ronaldo in ihrer Printausgabe zum Häuptling: Toro Sentado steht für Sitting Bull /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=16.html © as 17/30 Wer erinnert sich noch an den "puto amo", den Pep Guardiola in Jose Mourinho gesehen hat? Auf jeden Fall ist Ronaldo für die AS der Chef auf dem Platz /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=17.html © mundodeportivo 18/30 In Barcelona gibt's aber definitiv wichtigere Sachen als CR7, der den Alptraum verlängert. Für Atletico und Barca wahrscheinlich /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=18.html © sport 19/30 Auch die Sport beschäftigt sich lieber groß mit einem Barca-Thema /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=19.html © a bola 20/30 In Ronaldos Heimat Portugal liegen sie ihrem Helden ohnehin längst zu Füßen /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=20.html © record 21/30 Record steht A Bola da in nichts nach /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=21.html © mundo deportivo 22/30 Mundo Deportivo hat schon in die Glaskugel geschaut und sagt: Real kommt nach Cardiff. Also gut... /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=22.html © sport 23/30 In der Onlineausgabe schreibt Sport, dass Madrid bereits in Cardiff gesehen werde /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=23.html © abc 24/30 Laut ABC zerschmettert Real Simeones Atletico im Bernabeu. Martialisch, aber wenigstens direkt /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=24.html © la vanguardia 25/30 Alle reden über Cristiano und Cardiff. Wovon auch sonst? Macht La Vanguardia auch, klar... /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=25.html © el pais 26/30 Wir machen's kurz: El Pais stimmt in die Standard-Headlines mit ein /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=26.html © the sun 27/30 Die Sun ist einfach brutal geil, wenn es um einfallsreiche Wortspiele in der Dachzeile geht. Das englische Blatt titelt, Ronaldo habe Atletico den "Cris of Death" gegeben /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=27.html © guardian 28/30 Laut Guardian dreht Ronaldo gegen Atletico die Schraube fest /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=28.html © telegraph 29/30 "Ein großartiges Real demoliert die Derby-Rivalen" - der Telegraph hat mal tief in den Superlativ-Topf gegriffen und umgerührt /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=29.html © gazzetta dello sport 30/30 In der Online-Ausgabe spricht die Gazzetta das Offensichtliche aus: Ronaldo schlägt Atletico im Alleingang /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/halbfinale/pressestimmen/hinspiele/medien-presse-real-atletico-monaco-juventus,seite=30.html

Juventus dagegen hätte sich dieses durch die souveränen Auftritte in der gesamten Saison verdient. Nach dem 2:0 steht der Finaleinzug unmittelbar bevor. In allen 37 Fällen ist Juve nach einem Auswärtssieg im Hinspiel eines europäischen K.o.-Spiels auch weitergekommen.

Buffons Vita liest sich beeindruckend. Vierfacher Welttorhüter ist er bereits. Weltmeister auch. In Italien hat er ohnehin reihenweise Titel abgeräumt. Auch in diesem Jahr steht Juve kurz vor der Meisterschaft, im Pokalfinale geht es dazu gegen Lazio.

Am 3. Juni in Cardiff will einer der ganz Großen seiner Zeit im dritten Anlauf nun endlich auch die Champions League gewinnen - und als sechster Triple-Kapitän seit Gründung der Königsklasse in die Geschichte eingehen. Es wäre die Krönung des Königs.

AS Monaco - Juventus: Die Statistik zum Spiel