Atletico reicht Nullnummer gegen Bayer

In der 62. Minute dann der Nackenschlag für Barcelona und die Befreiung für PSG. Cavani erzielt das so wichtige Auswärtstor. Die Hausherren brauchen weitere drei Treffer

In der 91. Minute wurde dann Suarez im Strafraum gefoult - Elfmeter. Neymar tritt an und verwandelte sicher. Das Wunder war wieder möglich

"All good things must come to an end" heißt es auf den Plakaten

