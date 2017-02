So weit weg wie lange nicht

Donnerstag, 16.02.2017

Die 49. Minute ist der Anfang vom Ende. Der vierte Offizielle, Nemanja Petrovic, hält die Anzeigetafel hoch. Eine grüne 5 leuchtet auf, daneben eine rote 6. Für Laurent Koscielny geht es nicht weiter. Der Franzose gibt seine Kapitänsbinde an Kieran Gibbs, humpelt zur Seitenlinie und macht Platz für Gabriel Paulista.

Das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel beim FC Bayern München ist für Arsenals Kapitän beendet. Der Spielstand ist 1:1. Zu diesem Zeitpunkt ein Traumresultat für die Gunners auswärts in der Allianz Arena.

Nicht einmal eine Viertelstunde später steht es 1:4 aus Sicht der Gäste. Die Ordnung ist dahin, die Verunsicherung greifbar.

Beim FC Arsenal herrscht nach dem 1:5-Debakel gegen Bayern München Frust © getty

Koscielnys Ausfall als Wendepunkt

"Ich hätte ihn natürlich gerne weiter auf dem Platz gehabt", sagte ein bedröppelt dreinblickender Arsene Wenger nach dem Spiel auf der Pressekonferenz. "Es ist aber schwierig zu beurteilen, ob es daran lag, dass wir danach so eingebrochen sind."

In der Personalrochade liegt sicher nicht der einzige Grund für Arsenals Kollaps. Fakt ist aber: Bis zu jener 49. Minute war Koscielny der prägende Mann in der Defensive der Wenger-Elf.

Der Franzose organisierte die Verteidigung mit seinen Kommandos, die Abstände stimmten, seine Nebenmänner wirkten unter seiner Führung deutlich sicherer. Koscielny gewann 80 Prozent seiner Zweikämpfe, unter anderem in der 14. Minute mit einer spektakulären, fairen Grätsche gegen Robert Lewandowski, und überzeugte durch starke Antizipation. Drei abgefangene Bälle waren bis zum Schluss Bestwert bei den Gästen. Darüber hinaus war er der Gefoulte vor dem Strafstoß, in dessen Folge das 1:1 fiel. Vorne und hinten ein Protagonist und Garant für das vielversprechende Halbzeitergebnis.





Wenger: "Es war ein seltsames Spiel"

"Es war ein seltsames Spiel", befand Wenger. "In der ersten Halbzeit haben wir ganz gut gespielt und hatten kurz vor der Pause zwei große Chancen." Xhaka und Özil hatten Gelegenheiten, Arsenal sogar in Führung zu bringen. Das Spiel stand auf Messers Schneide, für die Londoner schien plötzlich etwas zu gehen.

Dann war Halbzeit, dann musste Koscielny raus, dann fielen zwei Gegentore innerhalb weniger Sekunden - und die Abwehr der Gunners wirkte zu keiner Zeit mehr sattelfest. "Durch diese zwei Gegentreffer haben wir die Ordnung völlig verloren", analysierte Wenger. "Es war ein taktisches und ein mentales Problem."

Arsenal passierte in dieser Phase genau das, was in München unter gar keinen Umständen passieren durfte: Die Mannschaft lief ins offene Messer und erlaubte den Bayern mit Unkonzentriertheiten, sich in einen Rausch zu spielen. Die Roten hatten Lust, spielten die Räume stark aus, die bisher wohl beste Halbzeit unter Carlo Ancelotti wurde allerdings auch begünstigt durch schwache Gunners, die komplett in sich zusammenfielen.

Beste Bilder der Achtelfinal-Hinspiele © getty 1/20 FC BAYERN - FC ARSENAL 5:1: Brust raus, junge! Was für ne Rakete, die Arjen Robben da raushaut - ein originaler Robben halt /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele.html © getty 2/20 JA! JA! NEEEEEIN! Zweimal scheitert Sanchez - einmal an Neuer, einmal an sich selbst - und trifft im zweiten Nachschuss doch zum Ausgleich /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=2.html © getty 3/20 Meanwhile... geht's Thomas Müller auf der Ersatzbank richtig gut /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=3.html © getty 4/20 Kurze Frage: Sieht überhaupt irgendwer, wo gerade der Ball ist? /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=4.html © getty 5/20 Ja komm! Lewandowski aka Dosenöffner bringt die Bayern wieder in Ballerlaune. Arsenal sieht keine Schnitte mehr /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=5.html © getty 6/20 Well, that escalated quickly... Thiago darf sich gleich doppelt in die Gunners-Zerstörungsliste eintragen /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=6.html © getty 7/20 REAL MADRID - SSC NEAPEL 3:1: Kleiner Mann ganz groß! Lorenzo Insigne überlistet die komplette Real-Defensive und bringt Napoli im Bernabeu in Führung /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=7.html © getty 8/20 Jaja, reiz keinen Löwen wie's so schön heißt... Monsieur Benzema bringt Neapel erst mal down to earth /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=8.html © getty 9/20 ÖÖÖÖÖÖÖYYYY! Cool bleiben, Cristiano. Nicht alle sind gegen dich /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=9.html © getty 10/20 Toni Kroos scheint bei Insigne gelernt zu haben - sonst nicht zu erklären, warum er auf einmal so gut fliegen kann. Getroffen hat er übrigens auch, auf Vorlage von CR7!!! /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=10.html © getty 11/20 Vielleicht schaut Real-Edel-Fan Rafael Nadal gerade so, weil er nochmal an das Finale der Australian Open denkt!? /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=11.html © getty 12/20 BENFICA - DORTMUND 1:0: In einer grandiosen Choreografie schnappt sich Benficas Adler vor dem Spiel schon mal den Henkelpott /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=12.html © getty 13/20 Pierre-Emerick Aubameyang vergab mehrere Hundertprozentige und einen Elfmeter /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=13.html © getty 14/20 Konstantinos Mitroglu bejubelt seinen Treffer zur schmeichelhaften Führung /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=14.html © getty 15/20 Am Einsatz lag es diesmal nicht: Schmelzer schmeißt sich in den Zweikampf /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=15.html © getty 16/20 Am Ende jubelten die Portugiesen trotz Dortmunder Überlegenheit /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=16.html © getty 17/20 PSG - BARCA 4:0: Die Pariser Fans zeigten vorher was Sache ist: Paris "unbesiegbar" /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=17.html © getty 18/20 Die Torschützen unter sich: Julian Draxler und Angel di Maria /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=18.html © getty 19/20 Deckel drauf: Edinson Cavani schenkt Marc-Andre ter Stegen das Vierte ein /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=19.html © getty 20/20 Kevin Trapp und Julian Draxler in der Pariser Jubeltraube /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=20.html

Was bleibt am Ende von einer ordentlichen Halbzeit, nach der Vieles auf eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel Anfang März in London hindeutete? Nicht viel. Am Ende steht aus Arsenal-Sicht ein 1:5 - die höchste Niederlage in der Champions-League-Geschichte (nur beim 1:5 gegen die Bayern vor 15 Monaten verlor Arsenal bereits einmal so deutlich). "Das Ergebnis ist sehr schlecht für uns. Die letzten 25 Minuten waren ein Albtraum. Wir haben keine Antworten mehr gefunden", fasste Wenger zusammen.

Siebtes Achtelfinal-Aus in Folge

Nach dem Spiel war die vorherrschende Emotion Frust. Die Spieler stapften mit tief ins Gesicht gezogenen Basecaps wortlos durch die Mixed Zone. Das siebte Achtelfinal-Aus nacheinander in der Königsklasse ist nur noch mit einem Fußballwunder zu verhindern. Und daran glaubte nach diesem Abend bei den Gunners niemand mehr.

Zugegebenermaßen war das Losglück in den letzten Jahren nicht immer ein treuer Begleiter. Bayern, Bayern, Monaco und Barcelona lauteten die Achtelfinal-Gegner der letzten Jahre. Dann werden die Gunners schon einmal wieder Gruppensieger vor PSG und welches Los kommt? Bayern. Nichtsdestotrotz: So weit wie am Mittwochabend im zweiten Durchgang war Arsenal lange nicht von Europas Spitze entfernt.

25 Prozent Ballbesitz, 270:784 Pässe, 2:9 Ecken, 7:24 Torschüsse und eben - und das ist die Statistik, die wirklich zählt - 1:5 Tore. Die Kennwerte manifestieren am Ende einen Klassenunterschied.

Britische Presse lästert

Die britische Presse spottete am Abend über die Verlierer: "Wenger hängt in den Seilen", titelte der Mirror, die Daily Mail sprach von einer "Erniedrigung von Wengers Flops", die Sun bediente sich wie so häufig eines Wortspiels: "Bay, Bye Arsene!"

Pressestimmen: 5 Sterne für Bayern! Wenger in den Seilen © sueddeutsche 1/30 Die SZ hat - wie gewohnt ganz sachlich - die Personalie der Partie auserkoren: Robert Lewandowski /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca.html © kicker 2/30 Hm... der kicker titelt gar nicht mal sooo anders /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=2.html © BILD.de 3/30 "Champions-Gesicht" - nach der ganzen Kritik der letzten Wochen an den Bayern hat die Bild endlich das einzig wahre Gesicht der Bayern ausfindig gemacht /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=3.html © guardian 4/30 Matchwinner Thiago führt die "Zerstörung" der Gunners an - so analysiert der Guardian Bayerns 5:1-Sieg /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=4.html © dailymail 5/30 Eine klassische Dailymail-Überschrift: Erniedrigt! Kapituliert! 5-Sterne-Bayern - Schlagwörter soweit das Auge reicht /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=5.html © mirror 6/30 Der Mirror thematisiert die Situation vom Coach: "Wenger hängt in den Seilen" /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=6.html © mirror 7/30 Und so sieht das dann in der Print-Version aus. Übersetzt heißt das wohl so viel wie: "Den Bayern dürstet es nach Blut" /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=7.html © sueddeutsche 8/30 Es wurde ein Albtraum ... kann man so sagen /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=8.html © skysports 9/30 Wer schreibt denn da von wem ab? Auch Sky Sports verpasst den Bayern fünf Sterne... /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=9.html © marca 10/30 Die Marca fasst zusammen: Lewy und Thiago haben eine nicht ganz unwichtige Rolle gegen Arsenal gespielt /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=10.html © sueddeutsche 11/30 Auch dem Cover der Marca thront aber natürlich Real: "Antwort des Champions" /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=11.html © as 12/30 Die spanischen Kollegen der AS konzentrieren sich hingegen nur auf ihren Landsmann /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=12.html © sueddeutsche 13/30 Gleiches Bild wie bei der Marca - auch bei der AS geht es auf dem Cover logischerweise um Real: "Ein halbes Ticket für das Viertelfinale" /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=13.html © L'Equipe 14/30 Kein Mitleid! Ganz schön fies vom deutschen Rekordmeister (L'Equipe) /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=14.html © tuttosport 15/30 Kleiner Ausflug nach Italien: Die Bayern sind nah dran am Viertelfinale - das bleibt auch tuttosport nicht verborgen /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=15.html © spox 16/30 "Totalschaden" titelt die AS nach dem Barca-Debakel gegen PSG /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=16.html © spox 17/30 Mundo Deportivo wird ähnlich dramatisch, bildet einen frustrierten Leo Messi ab und schreibt von einem "Desaster" /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=17.html © sport 18/30 "Das ist nicht Barca", sagt Sport. Doch, ist es leider /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=18.html © spox 19/30 Der BVB verliert mit 0:1 gegen Benfica, die "Bild" fasst das Kerngeschehen knackig zusammen /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=19.html © spox 20/30 Mit zwei vergebenen Hundertprozentigen und einem verschossenen Elfmeter war Auba auch bei der "SportBild" der Sündenbock des Tages /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=20.html © spox 21/30 Bittere Pleite statt Auba-Wahnsinn: Beim "kicker" geht's ein wenig neutraler zu /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=21.html © spox 22/30 Klare Worte dagegen bei den Kollegen von "Sport1" - auch im Hinblick auf Barca. Aber dazu gleich... /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=22.html © spox 23/30 Erst noch ein kleiner Blick gen Portugal, wo man sich bei "O Jogo" über einen Vorteil bei der anstehenden reise nach Dortmund freut /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=23.html © spox 24/30 In Frankreich: Staunen und Ungläubigkeit! Mit 4:0 siegt PSG gegen Barca, die "L'Equipe" berichtet von einer "unglaublichen Demonstration" /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=24.html © spox 25/30 "Doppio Di Maria, Messi nullo": Für die Schlagzeile der "Gazzetta dello Sport" braucht's kein Wörterbuch /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=25.html © spox 26/30 In Spanien fallen die Urteile über den großen FCB logischerweise hart aus. Die "Marca" sieht ein "kriechendes" Barca... /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=26.html © spox 27/30 ... die "Marca" eine "Tracht Prügel bei einem Debakel für Barca" /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=27.html © spox 28/30 Der Engländer ist bei solchen Sachen ja auch relativ schmerzfrei, auch wenn sich die "Daily Mail" zuerst einmal auf Doppeltorschütze Di Maria einschießt /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=28.html © spox 29/30 Auch bei den Kollegen von "GOAL" ist Di Maria on fire - auch auf Aubameyangs Horror-Show wird dezent hingewiesen /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=29.html © spox 30/30 Last but not least die "Bild" und der Sache, um die es für den Schland-Fan wirklich ging: Draxler demütigt Messi! /de/sport/diashows/1702/fussball/champions-league/pressestimmen-draxler-psg-barca/stimmen-reaktionen-presse-julian-draxler-paris-barca,seite=30.html

Bei ITV lederte Experte Roy Keane gegen die Qualität im Kader der Gunners: "Mich überrascht das nicht. Haben die gedacht, dass sie nach München fahren und ein gutes Ergebnis erzielen? Es fehlt bei Arsenal an allem: an Führungsspielern, Charakteren, Hunger, Wille. Es bringt nichts, sie zu kritisieren, da sie einfach nicht gut genug sind."

Unangenehme Fragen zur Zukunft

Nach dem Debakel und dem damit quasi besiegelten Aus in der Königsklasse kochen unangenehme Fragen zwangsläufig hoch: Sind die Ansprüche und die Zielsetzungen wirklich zu hoch für die Qualität des Kaders?

Wie geht es mit Alexis Sanchez - nicht nur wegen seines Tores einer der wenigen Lichtblicke im Spiel der Gunners - weiter? Ist er in einer Mannschaft auf diesem Leistungsniveau noch zu halten?

Und wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, an dem Arsene Wenger die Verantwortung über die Entwicklung der Mannschaft in andere Hände gibt? Ist sein Vorhaben, Arsenal dauerhaft in Europas Elite zu etablieren, nach sieben Achtelfinalpleiten gescheitert? Die Stimmen nach einer Wachablösung sind ohnehin schon da, leiser werden sie durch das Debakel von München sicher nicht.

FC Bayern - FC Arsenal: Die Statistik zum Spiel