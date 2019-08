Champions League, Gruppenphase: Wann ist der 1. Spieltag?

Die Playoffs in der Champions League neigen sich dem Ende zu. SPOX zeigt Euch, wann die Gruppenphase in der Königsklasse beginnt und wo Ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt.

Champions League - Gruppenphase: 1. Spieltag

Der 1. Spieltag der neuen Champions-League-Saison findet am 17. und 18. September statt. Die weiteren Termine der Gruppenphase sind wie folgt:

2. Spieltag: 1. und 2. Oktober

1. und 2. Oktober 3. Spieltag: 22. und 23. Oktober

22. und 23. Oktober 4. Spieltag: 5. und 6. November

5. und 6. November 5. Spieltag: 26. und 27. November

26. und 27. November 6. Spieltag: 10. und 11. Dezember

Champions League, Termine: Auslosung der Gruppenphase

Die Auslosung für die Gruppenphase der Champions League findet am Donnerstag, 29. August, in Monaco statt. Die Ziehung ist für 18 Uhr angesetzt.

Neben der Auslosung werden folgende Auszeichnungen vergeben:

UEFA Spieler des Jahres

UEFA Spielerin des Jahres

Torhüter der UEFA-Champions-League-Saison 2018/19

Verteidiger der UEFA-Champions-League-Saison 2018/19

Mittelfeldspieler der UEFA-Champions-League-Saison 2018/19

Stürmer der UEFA-Champions-League-Saison 2018/19

Beim Streamingdienst DAZN könnt Ihr die Auslosung verfolgen. Bei uns könnt ihr die Auslosung bei Facebook im Livestream anschauen. Hier entlang.

Übertragungsbeginn ist kurz vor 18 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentator: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Experte: Lutz Pfannenstiel (Sportvorstand Fortuna Düsseldorf)

Außerdem könnt Ihr die Auslosung bei Sky Sport News oder auf der offiziellen Seite der UEFA verfolgen.

Alisson, de Ligt und Messi: Die Shortlist der besten CL-Spieler der vergangenen Saison © getty 1/13 Die UEFA kürt jedes Jahr positionsbezogen den besten Spieler der vergangenen Champions-League-Saison. Wer es in den Kategorien Tor, Abwehr, Mittelfeld und Sturm unter die jeweiligen Top 3 geschafft hat, erfahrt Ihr hier. © getty 2/13 Tor - Alisson Becker (FC Liverpool) © getty 3/13 Tor - Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) © getty 4/13 Tor - Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) © getty 5/13 Abwehr - Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) © getty 6/13 Abwehr - Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam, jetzt Juventus Turin) © getty 7/13 Abwehr - Virgil van Dijk (FC Liverpool) © getty 8/13 Mittelfeld - Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam, jetzt FC Barcelona) © getty 9/13 Mittelfeld - Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) © getty 10/13 Mittelfeld - Jordan Henderson (FC Liverpool) © getty 11/13 Sturm - Sadio Mane (FC Liverpool) © getty 12/13 Sturm - Lionel Messi (FC Barcelona) © getty 13/13 Sturm - Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)

Champions League, Auslosung: Die Lostöpfe im Überblick

Bereits 29 Mannschaften haben sich für die Gruppenphase qualifiziert. In welchen Töpfen Olympique Lyon, Lokomotive Moskau, Dinamo Zagreb, und KRC Genk landen, hängt vom Ausgang der Champions-League-Playoffs ab.

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Liverpool Real Madrid FC Valencia Atalanta Bergamo FC Chelsea Atletico Madrid Inter Mailand RB Leipzig FC Barcelona Tottenham Hotspur Bayer 04 Leverkusen Galatasaray FC Bayern München Borussia Dortmund Red Bull Salzburg OSC Lille Manchester City SSC Neapel Olympiakos Piräus Roter Stern Belgrad Juventus Turin Schachtar Donezk Paris Saint-Germain Benfica Lissabon Zenit St. Petersburg

Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Die Champions League wird in Deutschland und Österreich vom Streamingdienst DAZN und dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. In der Gruppenphase darf DAZN sieben der acht Einzelspiele zeigen. Sky dagegen zeigt ein Einzelspiel, dafür alle anderen Begegnungen in der Konferenz. DAZN darf am 2., 4., und 6. Spieltag zuerst ein Spiel auswählen, Sky an den anderen Spieltagen.

Bei DAZN seht Ihr neben den Partien der Champions League auch jedes Spiel der Europa League. Dazu zeigt der Streamingdienst Spiele der Bundesliga, Ligue 1, Serie A, LaLiga und weitere Top-Ligen. Auch alle Nicht-Fußballfans kommen auf ihre Kosten. So hat DAZN unter anderem die NFL, NBA, NHL, MLB, Darts, Boxen, und UFC-Events im Programm. Über den Eurosport-Channel könnt Ihr zudem noch die Olympischen Spiele oder die Tour de France verfolgen.

Und das alles für nur 11,99 Euro im Monat. Ihr könnt aber auch das Jahresabo für nur 119,99 Euro abschließen und so lediglich knapp zehn Euro pro Monat bezahlen.

Champions League im LIVE-TICKER

Bei SPOX verpasst Ihr kein Highlight der UEFA Champions League. Durch das ausführliche Liveticker-Angebot seid Ihr immer auf dem Laufenden.

So hat SPOX zu allen Spielen der CL einen Ticker und sogar eine Konferenz im Angebot.

Champions League: Die Rekordsieger

Der FC Bayern München gewann bereits fünf Mal die Champions League, das letzte Mal 2013 durch den 2:1-Erfolg gegen Borussia Dortmund.