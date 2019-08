FC Liverpool in der Champions League live im TV und Livestream: Übertragung auf DAZN und Sky

Titelverteidiger FC Liverpool startet in die neue Saison der Champions League als Kopf der Gruppe E. Im Folgenden erfahrt Ihr alles über die Gruppenphase der Reds: Wer sind die Gegner von Jürgen Klopps Team? Wann finden die Spiele statt und wo könnt Ihr Euch Liverpools Begegnungen im TV bzw. im Livestream ansehen?

FC Liverpool in der Champions League: Bilanz und Gegner

Am 1. Juni krönte sich der FC Liverpool in Madrid zum Champions-League-Sieger. Im Premier-League-Duell mit Tottenham Hotspur gewannen die Reds 2:0. Es war der insgesamt sechste Titel der Liverpooler in der europäischen Königsklasse und der erste für Trainer Jürgen Klopp.

Liverpool wurde bei der Auslosung am 29. August 2019 in Gruppe E gelost.

Team Topf FC Liverpool Topf 1 SSC Neapel Topf 2 Red Bull Salzburg Topf 3 KRC Genk Topf 4

FC Liverpool in der Champions League: Spielplan der Gruppenphase

Jürgen Klopp und Co. starten in die Titelverteidigung gegen einen alten Bekannten. Wie im Vorjahr bekommen es die Reds mit dem SSC Neapel zu tun. Ergebnisse damals: eine 0:1-Niederlage auswärts, ein 1:0-Sieg zuhause.

Datum Runde Gegner Stadion Anstoß 17. September 1. Spieltag SSC Neapel Stadio San Paolo 21 Uhr 2. Oktober 2. Spieltag Red Bull Salzburg Anfield Road 21 Uhr 23. Oktober 3. Spieltag KRC Genk Luminus Arena 21 Uhr 5. November 4. Spieltag KRC Genk Anfield Road 21 Uhr 27. November 5. Spieltag SSC Neapel Anfield Road 21 Uhr 10. Dezember 6. Spieltag Red Bull Salzburg Red Bull Arena 18.55 Uhr

TV-Übertragung und Livestream: Hier könnt Ihr Liverpool sehen

Alle sechs Gruppenspiele des FC Liverpool werden von DAZN übertragen.

Datum Uhrzeit Begegnung Übertragung 17.09.2019 21 Uhr SSC Neapel - FC Liverpool DAZN 02.10.2019 21 Uhr FC Liverpool - Red Bull Salzburg DAZN 23.10.2019 21 Uhr KRC Genk - FC Liverpool DAZN 05.11.2019 21 Uhr FC Liverpool - KRC Genk DAZN 27.11.2019 21 Uhr FC Liverpool - SSC Neapel DAZN 10.12.2019 18.55 Uhr Red Bull Salzburg - FC Liverpool DAZN

Champions League 2019/20: Der Rahmenkalender

Am Dienstag, den 17. September 2019 beginnt die neue Saison der europäischen Königsklasse mit Spieltag 1 der Gruppenphase. Das Finale steigt am 30. Mai 2020 im Atatürk-Olympiastadion, also jener Stadt, in der der FC Liverpool 2005 das Wunder gegen den AC Milan schaffte und den Henkelpott zum fünften Mal holte. Hier findet ihr alle Daten der kommenden Saison:

Gruppe, 1. Spieltag: 17./18. September

Gruppe, 2. Spieltag: 1./2. Oktober

Gruppe, 3. Spieltag: 22./23. Oktober

Gruppe, 4. Spieltag: 5./6. November

Gruppe, 5. Spieltag: 26./27. November

Gruppe, 6. Spieltag: 10./11. Dezember

Achtelfinale, Hinspiele: 18./19./25./26. Februar

Achtelfinale, Rückspiele: 10./11./17./18. März

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Viertelfinale, Rückspiele: 14./15. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai

Champions League: Wer überträgt was ab dem Achtelfinale?

Im Augenblick steht nur die Verteilung der Übertragungen der Spiele der Gruppenphase fest. Wenn diese abgeschlossen und das Achtelfinale ausgelost wurde, werden DAZN und Sky erneut picken und die Sendeplätze entsprechend anschließend bekannt geben.

