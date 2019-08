Champions League Qualifikation live: FK Krasnodar – Olympiakos Piräus heute im TV und Livestream

Die letzten Spiele der Champions League Qualifikation stehen an. Unter Anderem empfängt FK Krasnodar im Rückspiel der CL-Playoffs Olympiakos Piräus. Welche Optionen Ihr habt, diese Partie live im TV und Livestream zu verfolgen, verraten wir Euch hier.

Viele Spiele der Champions League werden in dieser Saison von DAZN übertragen. Hier könnt Ihr Euch einen kostenlosen Probemonat sichern.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

CL-Playoffs: Wo und wann spielen FK Krasnodar und Olympiakos Piräus?

Das heutige Rückspiel zwischen FK Krasnodar und Olympiakos Piräus wird um 21 Uhr angepfiffen. Austragungsstätte ist das Krasnodar-Stadion, welches erst 2016 eröffnet wurde und 35.074 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz bietet.

CL-Qualifikation: FK Krasnodar - Olympiakos Piräus heute live auf DAZN

FK Krasnodar und Olympiakos Piräus wird live und exklusiv auf DAZN ausgestrahlt. Die Übertragung des Streamingdienstes beginnt um 21 Uhr und ist sowohl zuhause am PC oder Smart-TV als auch auf dem Smartphone oder Tablet empfangbar. Über dieses Duell hinaus bietet DAZN in der kommenden Spielzeit zahlreiche weitere Spiele der Champions League an. Hier könnt Ihr DAZN einen Monat lang gratis testen.

Sky bietet ebenfalls Bewegtbild zum heutigen Aufeinandertreffen an - allerdings nur in der Konferenzschaltung.

Krasnodar gegen Piräus: Das Hinspiel

Für die griechischen Gäste müsste heute einiges schieflaufen, um gegen Krasnodar die Qualifikation zur Champions League zu verpassen. Im Hinspiel bot Piräus vor 29.132 Zuschauern eine souveräne Vorstellung dar, besiegte den Kontrahenten deutlich mit 4:0. Lange Zeit führten die Griechen dabei nur knapp, ab der 78. Minute brachten drei späte Treffer Olympiakos in eine hervorragende Position für das Rückspiel.

Champions League Qualifikation: Alle Hinspiele im Überblick

Neben Krasnodar und Piräus kämpfen noch einige weitere Teams um den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase. Hier sind die Ergebnisse aller Hinspiele:

Heimteam Gastteam Ergebnis CFR Cluj Slavia Prag 0:1 APOEL Nikosia Ajax Amsterdam 0:0 Linzer ASK Club Brügge 0:1 Dinamo Zagreb Rosenborg Trondheim 2:0 Young Boys Bern Roter Stern Belgrad 2:2 Olympiakos Piräus FK Krasnodar 4:0

Champions League: Die Lostöpfe in der Übersicht

Diese Vereine haben sich bereits fest für die Champions League qualifiziert und Plätze in den Lostöpfen für die Gruppenphase gefunden:

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Liverpool Real Madrid FC Valencia Atalanta Bergamo FC Chelsea Atletico Madrid Inter Mailand RB Leipzig FC Barcelona Tottenham Hotspur Bayer 04 Leverkusen Galatasaray FC Bayern München Borussia Dortmund Red Bull Salzburg OSC Lille Manchester City SSC Neapel Juventus Turin Schachtar Donezk Paris Saint-Germain Benfica Lissabon Zenit St. Petersburg

Drei Klubs sind zwar schon qualifiziert, ihre Zuordnung im Lostopf hängt allerdings von den Ergebnissen der Playoffs ab: Olympique Lyon (Topf 2 oder 3), KRC Genk (3/4) und Lokomotive Moskau (3/4).