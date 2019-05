Wer überträgt / zeigt FC Barcelona - Liverpool heute live im TV oder LIVE-STREAM?

Nach der gestrigen Halbfinal-Paarung Tottenham - Ajax Amsterdam steht heute das zweite Hinspiel im Champions-League-Halbfinale an. Um 21 Uhr heute Abend empfangen die Katalanen vom FC Barcelona den FC Liverpool. Wer die Halbfinal-Begegnung live im TV und STREAM zeigt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Seht die heutige Halbfinal-Partie FC Barcelona - FC Liverpool live und in voller Länge! Sichert euch jetzt die kostenfreie 30-tägige DAZN-Testphase.

Die anstehende Halbfinal-Hinspiel der Champions League ist nicht nur das erste direkte Duell beider Vereine seit zwölf Jahren, sondern auch die erste direkte Begegnung von Barca-Stürmer Philippe Coutinho mit seinen ehemaligen Weggefährten aus Liverpool.

Für den FC Liverpool schoss der 26-jährige Brasilianer in 152 Liga-Spielen insgesamt 41 Tore, um im Januar 2018 von der Anfield Road ins Camp Nou zu wechseln.

© getty

FC Barcelona - FC Liverpool: Wer zeigt das Halbfinale heute im TV/LIVESTREAM?

Um die Live-Übertragung der Partie FC Barcelona - FC Liverpool kümmert sich heute wieder der Streaming-Anbieter DAZN, welcher die Halbfinal-Begegnung von Anfang bis Ende mitbegleitet. Eine Viertelstunde vor Anpfiff, also um 20.45 Uhr, geht folgendes DAZN-Quartett live auf Sendung (DAZN DE & DAZN Austria):

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experten: Ralph Gunesch, Sebastian Kneißl

Selbstverständlich überträgt DAZN auch das Halbfinal-Rückspiel zwischen Barcelona und Liverpool live. Neben Live-Inhalten liefert euch DAZN ebenso alle Previews, Interviews, Analysen und Hintergründe aus der laufenden Champions-League-Saison 2018/18. Dabei ist das DAZN-Testmonat immer kostenfrei. Danach ist das volle Angebot an Live-Sport für nur 9,99 Euro pro Monat abrufbar und jederzeit monatlich kündbar.

Auch im TV wird die Halbfinal-Partie der beiden Champions-League-Schwergewichte live übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky strahlt das Spiel live auf Sky Sport 1 (Deutschland) und auf Sky Sport Austria in Österreich aus. Mit der Vorberichterstattung geht es im Rahmen der Sky-Sendung "Mittwoch der Champions" bereits ab 19.30 Uhr los. Folgende Gäste sind heute Abend mit von der Partie:

Karl-Heinz Riedle

Miguel Gutierrez

FC Barcelona gegen FC Liverpool heute im LIVE-TICKER

Natürlich könnt ihr die anstehende Halbfinal-Begegnung FC Barcelona - FC Liverpool auch im SPOX-Liveticker mitverfolgen. Solltet ihr die Partie nicht im TV oder Livestream sehen können, habt ihr die Möglichkeit, den gesamten Spielverlauf bequem via Liveticker mitzuverfolgen.

Zum Champions-League-Liveticker der Partie FC Barcelona - FC Liverpool geht es hier lang.

Champions League: Direkte Duelle zwischen Barcelona und Liverpool

Sowohl in der Königsklasse als auch in der Europa League standen sich beide Vereine bislang je viermal gegenüber. In puncto Ergebnisse gestalteten sich alle acht Direkt-Vergleiche zwischen Barcelona und Liverpool eng. In drei Spielen kamen die Mannschaften nicht über ein Unentschieden hinaus. Mit nur einer Ausnahme endeten die Partien immer nur mit einem Tor Unterschied.

Alle vier Direkt-Duelle zwischen Barcelona und Liverpool in der Champions League:

Datum Heim Gast Ergebnis 06.03.07 FC Liverpool FC Barcelona 0:1 21.02.07 FC Barcelona FC Liverpool 1:2 13.03.02 FC Barcelona FC Liverpool 0:0 20.11.01 FC Liverpool FC Barcelona 1:3

FC Barcelona - Liverpool: Mögliche Startaufstellungen

Beide Teams können heute auf ihre Leistungsträger zurückgreifen. Dem FC Barcelona fehlt lediglich der brasilianische Mittelfeldspieler Rafinha (Knieverletzung), während Jürgen Klopp auf Adam Lallana (muskuläre Probleme) verzichten muss. Roberto Firmino hingegen dürfte nach Problemen an der Leiste wieder einsatzfähig sein.

FC Barcelona - Voraussichtliche Aufstellung: ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - S. Busquets - Rakitic, Arthur - Messi, Suarez, Coutinho

ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - S. Busquets - Rakitic, Arthur - Messi, Suarez, Coutinho FC Liverpool - Voraussichtliche Aufstellung: Alisson - Alexander-Arnold, J. Matip, van Dijk, Robertson - J. Henderson, Wijnaldum, Keita - M. Salah, Roberto Firmino, S. Mane

UEFA Champions League: Letzte Titel für den FC Barcelona und Liverpool FC

Champions-League-Siege des FC Barcelona und des FC Liverpool (letzte 15 Jahre):