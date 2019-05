FC Liverpool gegen FC Barcelona: Champions League - Das Halbfinal-Rückspiel im TV, Livestream und Liveticker

Der zweite Teil der Champions-League-Halbfinals steht an. In Liverpool stehen sich zum Rückspiel Jürgen Klopps Reds und der FC Barcelona gegenüber. Alle Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, bekommt ihr hier bei SPOX.

FC Liverpool gegen FC Barcelona: Wann und wo findet die Partie statt?

Austragungsort des Halbfinal-Rückspiels ist das legandäre Anfield, welches im gleichnamigen Liverpooler Stadtbezirk liegt und für 54.000 Zuschauer Platz bietet. Gespielt wird am kommenden Dienstag, den 07.05.2019, um 21 Uhr.

Liverpool - Barcelona live sehen: Die Übertragung im TV und Livestream

Eine Übertragung des Spiels im Free-TV wird es nicht geben. Stattdessen zeigt der Streamingdienst DAZN die Partie live und in voller Länge. Ab 20.45 Uhr beginnt dort die Übertragung.

Liverpool - Barcelona auf DAZN - so geht's

Auch auf Sky wird die Begegnung zu sehen sein. Wer auch hier lieber auf einen Stream zurück greifen will, kann dies über SkyGo tun. Die Vorberichte starten hier schon um 19.30 Uhr.

Reds vs. Barca: Champions League im Liveticker

Wer kein DAZN- oder Sky-Abo besitz, kann das Spiel in unserem SPOX-Liveticker verfolgen.

FC Liverpool gegen FC Barcelona: Vorschau

Nach dem 0:3 aus dem Hinspiel steht der FC Liverpool bereits mit dem Rücken zur Wand. Mindestens drei Tore müssen die Männer von Reds-Trainer Jürgen Klopp nun im Hinspiel schießen. Sollte der Gegener aus Barcelona gar selber einen Treffer erzielen, müsste Liverpool mit vier Toren Differenz siegen, um in das Endspiel in Madrid einziehen zu dürfen.

Die Generalprobe am vergangenen Wochenende gelang durch einen Last-Minute-Sieg in Newcastle, wobei Klopp aufgrund des engen Meisterschaft-Rennens mit Manchester City keine Stammspieler schonen konnte und am Ende sogar um einen Ausfall von Mohamed Salah bangen muss, welcher 20 Minuten vor Schluss verletzt ausgewechselt werden musste. Ein Einsatz des Ägypters ist daher fraglich.

Viel entspannter sieht es beim FC Barcelona aus. Da die Katalanen in der heimischen Liga nämlich bereits als Meister fest stehen, konnte Coach Ernesto Valverde die Rotationsmaschine anwerfen und Schlüsselspieler schonen. Zudem geht der FCB mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung in das Rückspiel an der Anfield Road.

Champions-League-Saison 2018/19: Termine

Das Finale wird im Estadio Metropolitano in Madrid ausgetragen.