Champions League diese Woche: Die Halbfinal-Rückspiele - Infos, Termine, Übertragung

Die Halbfinal-Rückspiele der UEFA Champions League stehen auf dem Programm. Welche zwei Mannschaften werden sich am Ende durchsetzen und ins Finale einziehen? Hier bei SPOX bekommt ihr alle Infos zur Runde der letzten Vier sowie zur Übertragung aller Begegnungen in TV, Stream und Ticker.

Champions League: Die Halbfinal-Rückspiele im Überblick

In den Rückspielen in dieser Woche müssen die Spurs aus London im heimischen Stadion eine 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Deutlich schwieriger wird die Aufgabe für den FC Liverpool. Die Reds haben nach dem 0:3 in Barcelona eine Mammutaufgabe vor der Brust.

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Di., 07.05.19 21 Uhr FC Liverpool FC Barcelona Mi., 08.05.19 21 Uhr Ajax Amsterdam Tottenham Hotspur

Champions League: Die Halbfinal-Hinspiele

Bereits vergangene Woche wurden die Halbfinal-Hinspiele ausgetragen. Tottenham Hotspur verlor hierbei zuhause mit 0:1 gegen Ajax Amsterdam, während der FC Barcelona mit einem deutlichen 3:0-Vorsprung in das Rückspiel gegen Liverpool geht.

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Di., 30.04.19 21 Uhr Tottenham Hotspur Ajax Amsterdam 0:1 Mi., 01.05.19 21 Uhr FC Barcelona FC Liverpool 3:0

Champions League: Die Halbfinal-Rückspiele live im TV und Livestream

Ab dem Champions-League-Halbfinale werden die Spiele sowohl vom Streamingdienst DAZN als auch vom Pay-TV-Sender Sky parallel übertragen. Das DAZN-Team beginnt an beiden Rückspieltagen die Übertragung um 20.45 Uhr, Sky startet ab 19:30 Uhr. Neben der TV-Übertragung wird für Sky-Kunden zudem mit SkyGo ein Livestream zur Vefügung gestellt.

Champions League: Die Halbfinal-Rückspiele im Liveticker

Auch hier bei uns könnt ihr live mit dabei sein. In unserem SPOX-Livetickern verpasst ihr keine Highlights.

Champions-League-Saison 2018/19: Der Terminkalender

Das diesjährige Finale findet am 01.06.19 im Estadio Metropolitano, der Heimspielstätte von Atletico Madrid, statt.