Champions-League-Viertelfinale live: Welche Rückspiele zeigt Sky und welche DAZN?

Am Dienstag und Mittwoch stehen die Viertelfinal-Rückspiele in der Champions League an. Wo die Partien übertragen werden? SPOX gibt euch die Antwort und liefert euch eine Übersicht zu den Live-Übertragungen.

Sichert euch jetzt den DAZN-Probemonat und seht zwei Champions-League-Viertelfinals live! Die 30-tägige DAZN-Testphase ist kostenfrei, danach ist das volle Sportangebot für nur 9,99€/Monat abrufbar.

In drei von vier Hinspielen gab es einen Sieger, nur Ajax Amsterdam und Juventus gingen mit einem Unentschieden auseinander. Den größten Vorsprung hat sich der FC Liverpool durch den 2:0-Heimsieg gegen Porto erarbeitet. Für die Mannschaft von Jürgen Klopp trafen Naby Keita und Roberto Firmino.

Dadurch, dass die erste Partie ohne Sieger endete, verspricht das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Juventus Turin und Ajax Amsterdam am Dienstag die vielleicht größte Spannung.

Champions-League-Viertelfinale live sehen: Welche Rückspiele laufen bei Sky oder DAZN?

Wie gehabt werden keine Champions-League-Spiele der Saison 2018/19 im Free-TV übertragen. In Deutschland liegen alle Live-Übertragungsrechte für die aktuelle Spielzeit beim Pay-TV-Sender Sky und DAZN.

Die Streaming-Plattform zeigt am Dienstag das Duell zwischen Juventus und Amsterdam sowie am Mittwoch die Partie zwischen Porto und Liverpool. Die anderen beiden Partien zeigt Sky im TV oder Livestream. Der Münchner Sender überträgt darüber hinaus an beiden Viertelfinal-Tagen eine Konferenz.

So werden die Viertelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League am nächsten Dienstag und Mittwoch übertragen:

Tag Uhrzeit Heim-Team Gast-Team Live-Übertragung bei Sky/DAZN Di., 16.04.19 21 Uhr Juventus Turin Ajax Amsterdam DAZN Di., 16.04.19 21 Uhr FC Barcelona Manchester United Sky Mi., 17.04.19 21 Uhr FC Porto FC Liverpool DAZN Mi., 17.04.19 21 Uhr Manchester City Tottenham Hotspur Sky

Ab dem Champions-League-Halbfinale ist die Übertragungslage schon vorab eindeutig. Die Halbfinal-Paarungen sowie das Endspiel werden sowohl von Sky als auch bei DAZN ausgestrahlt.

Da mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 im Achtelfinale auch die letzten deutschen Teams aus dem Wettbewerb ausgeschieden sind, fällt die Möglichkeit einer Live-Übertragung des Endspiels im Free-TV weg.

UEFA Champions League: Viertelfinal-Hinspiele im Überblick

Beim Blick auf die Hinspiel-Ergebnisse des Champions-League-Viertelfinals sind keine ganz großen Überraschungen zu erkennen. Neben Liverpool und Barca gewannen auch die Tottenham Hotspur ihr Viertelfinal-Hinspiel. Im neugebauten Tottenham Hotspur Stadium von London setzten sich die Spurs durch einen Son-Treffer mit 1:0 gegen Manchester City durch.

Alle Hinspiel-Ergebnisse des Champions-League-Viertelfinals in der Übersicht:

Datum Heim Auswärts Ergebnis Di., 09.04. FC Liverpool FC Porto 2:0 Di., 09.04. Tottenham Hotspur Manchester City 1:0 Mi., 10.04. Ajax Amsterdam Juventus Turin 1:1 Mi., 10.04. Manchester United FC Barcelona 0:1

Champions League im TV und Livestream: Konferenz, Einzelspiele und Highlights

Um die Live-Konferenz kümmert sich weiterhin der Pay-TV Sky. Bis zum Finale zeigt Sky alle Live-Spiele in der Konferenz. Die Live-Berichterstattung von den Einzelspielen teilt sich der Pay-TV-Sender mit dem Streaming-Portal DAZN, bei dem ab dem Halbfinale ebenfalls alle Live-Spiele zu sehen sind.

DAZN zeigt neben ausgewählten Live-Einzelspielen auch Spiel-Highlights auf seiner Plattform zur Verfügung. Außerdem können übertragenen Champions-League-Spiele ebenso nach Spielende noch einmal im Re-Live abgerufen werden.

Highlights von allen Duellen gibt es darüber hinaus auch bei Sky und ab spätestens 0 Uhr nach den jeweiligen Spielen auf SPOX zu sehen - hier sind die besten Szenen sogar kostenlos abrufbar.

© getty

UEFA Champions League - Die Viertelfinal-Rückspiele im LIVETICKER

Neben der Live-Berichterstattung im TV oder im Livestream bietet SPOX eine weitere Alternative zu den Übertragungen auf Sky und DAZN an.

Via SPOX-Liveticker können alle Spiele der Champions-League-Saison 2018/19 im Ticker mitverfolgt werden.

Champions League 2018/19: Alle Termine bis zum Endspiel

Das sind die Termine in der Königsklasse bis zum Finale in Madrid: