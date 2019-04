Juventus - Ajax Amsterdam: Champions-League-Viertelfinale heute im LIVE-TICKER

Heute Abend tragen Juventus und Ajax Amsterdam ihr Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League aus. Hier bei SPOX könnt ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Juventus vs. Ajax Amsterdam im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Während sich Ajax einen engen Meisterschaftskampf mit PSV Eindhoven liefert und dabei nur dank des besseren Torverhältnisses in Front liegt, ist die Lage bei Juventus entspannter. Schon am vergangenen Wochenende hätte man den Titel in der Serie A perfekt machen können, verlor jedoch mit 1:2 gegen SPAL Ferrara. Trainer Massimiliano Allegri schonte allerdings Stars wie Cristiano Ronaldo.

Vor Beginn: Durch das Hinspiel-Ergebnis steht fest, dass Amsterdam mindestens ein Tor am heutigen Abend braucht, möchte man das Halbfinale erreichen.

Vor Beginn: Das Hinspiel endete 1:1-unentschieden. Die Turiner in Führung brachte Cristiano Ronaldo mit seinem 125. Tor in der Champions League. David Neres war es wiederum, der kurz nach der Halbzeitpause den verdienten Ausgleich erzielte. Insgesamt war Ajax die aktivere Mannschaft, vergab jedoch viele Chancen.

Vor Beginn: Schiedsrichter Clement Turpin wird die Begegnung um 21 Uhr anpfeifen. Austragungsort ist das Allianz Stadium in Turin.

Juventus vs. Ajax live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Für Chiellini wird wahrscheinlich Daniele Rugani in die Innenverteidigung rücken. Douglas Costa oder Paulo Dybala könnten Mario Mandzukic ersetzen, der im Hinspiel kaum zu sehen war.

Bei Ajax fehlt nur der gelbgesperrte Niclas Tagliafico. Den Linksverteidiger vertritt aller Voraussicht nach Daley Sinkgraven. So könnten die beiden Teams auflaufen:

Juve: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro - Matuidi, Pjanic, Betancur - Bernadeschi, Ronaldo, Douglas Costa

Ajax: Onana - Veltman, de Ligt, Blind, Sinkgraven - Schöne, de Jong - Van de Beek - Ziyech, Tadic, Neres

Juventus - Ajax Amsterdam: Champions League heute im Livestream

DAZN überträgt die Partie im Livestream. Der Streamingdienst teilt sich seit dieser Saison die Rechte mit dem Pay-TV-Sender Sky und hat für die Viertelfinals nicht nur die besagte Begegnung im Programm, sondern am Mittwoch auch das Rückspiel zwischen dem FC Porto und FC Liverpool.

Die Vorberichte für Juve gegen Ajax beginnen um 20.45 Uhr auf DAZN, also eine Viertelstunde vor Anpfiff. Moderator der Sendung ist Alex Schlüter, das Spiel kommentieren wird Jan Platte - unterstützt von den beiden Experten Sebastian Kneißl und Ralph Gunesch.

Alternativ zu DAZN bietet Sky eine Konferenz an, bei der ihr neben der Juve-Partie auch Auszüge aus dem Parallelspiel zwischen dem FC Barcelona und Manchester United sehen könnt. Die Konferenz gibt es mit Sky Go ebenfalls im Livestream.

Juventus Turin: Der Weg ins Viertelfinale

Datum Heim Ergebnis Auswärts 19.09.2018 FC Valencia 0:2 Juventus Turin 02.10.2018 Juventus Turin 3:0 Young Boys Bern 23.10.2018 Manchester United 0:1 Juventus Turin 07.11.2018 Juventus Turin 1:2 Manchester United 27.11.2018 Juventus Turin 1:0 FC Valencia 12.12.2018 Young Boys Bern 2:1 Juventus Turin 20.02.2019 Atletico Madrid 2:0 Juventus Turin 12.03.2019 Juventus Turin 3:0 Atletico Madrid 10.04.2019 Ajax Amsterdam 1:1 Juventus Turin

Ajax Amsterdam: Der Weg ins Viertelfinale