FC Barcelona gegen FC Liverpool: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute findet das Champions-League-Hinspiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Liverpool statt. Hier gibt es für euch alle wichtigen Infos zu Begegnung sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Für nicht wenige Experten ist das Halbfinale zwischen dem FC Barcelona und dem FC Liverpool das vorgezogene Finale der diesjährigen Champions-League-Saison. Während Barca nach 2015 endlich wieder die Königsklasse gewinnen will, waren die Reds im Finale 2018 schon ganz nah dran. Im Viertelfinale setzten sich beide Teams souverän durch: Barca schaltete Manchster United aus, Liverpool bezwang den FC Porto.

Champions League: Wo und wann findet Barca gegen Liverpool statt?

Die Partie zwischen Barca und den Reds steigt am heutigen Mittwoch, den 1. Mai, um 21 Uhr. Gespielt wird im altehrwürdigen Camp Nou in Barcelona. Schiedsrichter der Begegnung ist der erfahrene Niederländer Björn Kuipers. Seine Assistenten sind Mario Diks und Erwin Zeinstra. Der vierte Offizielle ist der Grieche Anastasios Sidiropoulos.

CL: FC Barcelona - FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Das zweite Halbfinale der Königsklasse 2018/19 könnt ihr euch live auf DAZN anschauen. DAZN berichtet ab 20.45 Uhr live von der Partie mit Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und den Experten Ralph Gunesch und Sebastian Kneissl.

Im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen. Dafür zeigt Sky die Begegnung zwischen dem FC Barcelona und dem FC Liverpool. Um 19.30 Uhr geht es Sky Sport 1 HD los. Michael Leopold wird moderieren. Als Gäste sind Dietmar Hamann, Erik Meijer, Karl-Heinz Riedle und Miguel Gutierrez dabei. Kommentator der Partie ist Wolf Fuss. Sky bietet zudem einen Livestream via Sky Go an.

CL-Halbfinale: Barca gegen Liverpool im Liveticker

Neben der Übertragung im Livestream und TV könnt ihr die Partie auch im LIVETICKER bei SPOX verfolgen.

FC Barcelona vs. FC Liverpool: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Ernesto Valverde kann bei Barca aus dem Vollen schöpfen. Jürgen Klopp muss auf der Gegenseite hoffen, dass die angeschlagenen Firmino, Lallana und Fabinho rechtzeitig fit werden. Bei allen drei Spielern handelt es sich jedoch nicht um ernste Verletzungen.

Barcelona : ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - S. Busquets - Rakitic, Arthur - Messi, Suarez, Coutinho

: ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - S. Busquets - Rakitic, Arthur - Messi, Suarez, Coutinho Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, J. Matip, van Dijk, Robertson - J. Henderson, Wijnaldum, Keita - M. Salah, Roberto Firmino, S. Mane

Champions League: Die Sieger der letzten fünf Jahre

Real Madrid schaffte es als erstes Team, die Champions League dreimal in Folge zu gewinnen. Im letzten Jahr besiegten die Königlichen den FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp in einem dramatischen Finale mit 3:1.