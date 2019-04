Champions League: Dieses Spiel zeigt DAZN heute live

Es geht in die Viertelfinals in der UEFA Champions League am heutigen Dienstag. Während der FC Liverpool auf seinem Weg in das nächste europäische Halbfinale am FC Porto vorbei muss, geht es für die Tottenham Hotspur gegen den Ligarivalen Manchester City. SPOX sagt euch, welches Spiel ihr auf DAZN heute live sehen könnt.

In der Champions League ist es so langsam wieder an der Zeit, Geschichte zu schreiben. Verpasse das Spektakel nicht und hole dir jetzt deinen DAZN-Probemonat!

Was spielt der FC Liverpool da für eine tolle Saison? In der Liga liefern sich die Reds ein spektakuläres Kopf-an-Kopf-Rennen mit Manchester City und in der Champions League sind sie nach dem Weiterkommen gegen den FC Bayern ebenfalls auf Kurs. Jetzt muss die Mannschaft von Jürgen Klopp gegen den unangenehmen FC Porto bestehen.

Neben dem Spiel in Liverpool gibt es heute Abend ein weiteres Viertelfinale auf der Insel. Mit den Tottenham Hotspur und Manchester City steht sich Ligakonkurrenz gegenüber. Es wird das erste Spiel in der Königsklasse im neuen Tottenham Stadium sein.

Champions-League-Achtelfinale live auf DAZN

Die Streaming-Plattform DAZN hat sich für diese Saison einen Großteil der Übertragungsrechte für die Champions League gesichert und zeigt auch das Viertelfinale zwischen den überaus talentierten Teams der Reds und der Drachen aus Porto.

Im Anschluss der Übertragung von der Anfield Road gibt es ab 23.30 Uhr die Highlights des Spiels der Spurs gegen die Citizens ebenfalls auf DAZN zu sehen. Einen LIVETICKER zu beiden Partien gibt es bei SPOX.

DAZN, das "Netflix des Sports", bietet eine ganze Bandbreite an Livesport-Übertragungen an. So gibt es beispielsweise schon am Donnerstag alle Europa-League-Begegnungen live zu sehen. Am Wochenende gibt es eine Riesenladung internationalen Spitzenfußball und auch viele weitere Sportarten sind auf der Streaming-Plattform vertreten. Die Möglichkeit des kostenlosen Probemonats sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.

FC Liverpool vs. FC Porto: Anpfiff, Spielort und Schiedsrichter

Ab 20.45 Uhr melden sich die Kollegen von DAZN von der Merseyside, bevor um 21 Uhr Anpfiff zur Partie ist. Ein spanisches Schiedsrichter-Gespann wird die Partie an der Anfield Road leiten.

Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz

Antonio Mateu Lahoz Assistenten: Pau Carbian Devis, Roberto del Palomar

Pau Carbian Devis, Roberto del Palomar VAR: Jesus Gil Manzano

Reds vs. Porto heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Jürgen Klopp muss beim Hinspiel gegen die Portugiesen auf drei Spieler verzichten. Joe Gomez (Beinbruch), Alex Oxlade-Chamberlain (muskuläre Probleme) und Andrew Robertson (Sperre) fallen sicher aus. Auch der Einsatz von Adam Lallana (muskuläre Probleme) ist in Gefahr.

Auf der Gegenseite muss Sergio Conceicao auf Hector Herrera (Sperre) und Pepe (Sperre) verzichten. Alex Telles könnte nach seiner Hüftverletzung beim Elfmetertor gegen Braga ebenfalls ausfallen.

FC Liverpool: Allison - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Milner - Fabinho, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

Allison - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Milner - Fabinho, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane FC Porto: Casillas - Maxi, Felipe, Militao, Alex Telles - Danilo, Otavio, Corona - Brahimi, Marega, Soares

Liverpool und Porto: Die letzten Duelle