Die höchsten Niederlagen in der Champions League: Immerhin kein Negativrekord für Schalke

Das 0:7 von Schalke 04 bei Manchester City im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League war die höchste Niederlage einer deutschen Mannschaft in der Königsklasse - zugleich feierten die Citizens damit einen der höchsten Siege.

Schalke 04 verlor seit der Bundesliga-Gründung nur zwei Mal mit mehr als sieben Toren Differenz: Beim 0:11 in Mönchengladbach im Januar 1967 und beim 0:8 im November 1969 beim 1. FC Köln.

Für Schalke war das 0:7 gegen Manchester City die höchste Pflichtspielniederlage seit dem 1:8 beim FC Bayern in der Bundesliga im April 1988.

Die ewige Torjägerliste der Champions League inklusive Europapokal der Landesmeister © getty 1/21 Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin gegen Atletico Madrid im Alleingang ins Champions-League-Viertelfinale geschossen - und dank seiner drei Treffer die Führung in der ewigen Torschützenliste der CL ausgebaut. Hier gibt's die Top 20 (Stand 13.3.2019). © getty 2/21 18. Platz: Fernando Morientes. 33 Tore in 93 Spielen für Olympique Marseille, FC Valencia, FC Liverpool und Real Madrid. © imago 3/21 18. Platz: Gerd Müller. 34 Tore in 35 Spielen für Bayern München. © getty 4/21 18. Platz: Edinson Cavani. 34 Tore in 59 Spielen für Paris St.-Germain und den SSC Neapel. © getty 5/21 Platz 17: Ferenc Puskas. 36 Tore in 41 Spielen für Real Madrid und Honved Budapest. © getty 6/21 16. Platz: Sergio Agüero. 36 Tore in 66 Spielen für Manchester City und Atletico Madrid. © getty 7/21 14. Platz: Alessandro Del Piero. 42 Tore in 90 Spielen für Juventus Turin . © getty 8/21 14. Platz: Thomas Müller. 42 Tore in 105 Spielen für Bayern München. © getty 9/21 13. Platz: Didier Drogba. 44 Tore in 92 Spielen für Galatasaray, FC Chelsea und Olympique Marseille. © getty 10/21 11. Platz: Eusebio. 46 Tore in 65 Spielen für Benfica. © getty 11/21 11. Platz: Filippo Inzaghi. 46 Tore in 81 Spielen für AC Milan und Juventus Turin. © getty 12/21 9. Platz: Andriy Shevchenko. 48 Tore in 100 Spielen für FC Chelsea, AC Milan und Dynamo Kiew. © getty 13/21 9. Platz: Zlatan Ibrahimovic. 48 Tore in 120 Spielen für Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin und Ajax Amsterdam. © getty 14/21 8. Platz: Alfredo di Stefano. 49 Tore in 58 Spielen für Real Madrid. © getty 15/21 7. Platz: Thierry Henry. 50 Tore in 112 Spielen für FC Barcelona, FC Arsenal und AS Monaco. © getty 16/21 Platz 6: Robert Lewandowski. 53 Tore in 79 Spielen für den FC Bayern München und Borussia Dortmund. © getty 17/21 5. Platz: Ruud van Nistelrooy. 56 Tore in 73 Spielen für Real Madrid, Manchester United und PSV Eindhoven. © getty 18/21 4. Platz: Karim Benzema. 60 Tore in 112 Spielen für Real Madrid und Olympique Lyon. © getty 19/21 3. Platz: Raul. 72 Tore in 142 Spielen für Schalke 04 und Real Madrid. © getty 20/21 2. Platz: Lionel Messi. 106 Tore in 130 Spielen für den FC Barcelona. © getty 21/21 1. Platz: Cristiano Ronaldo. 124 Tore in 160 Spielen für Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United.

Ex-Schalker Leroy Sane stellt Rekord auf

Besonders bitter aus Schalker Sicht: Manchesters Leroy Sane war gegen seinen Ex-Klub besonders gut aufgelegt. Er stellte sogar einen Rekord auf: Er ist der erste Spieler, der in einem Champions-League-Spiel für Manchester City an vier Toren beteiligt war (1 Tor, 3 Assists).

Für Pep Guardiola ist so ein 7:0-Sieg übrigens nichts Besonderes mehr. Zum 16. Mal erzielte ein von Guardiola trainiertes Team in einem Champions-League-Spiel mindestens fünf Tore - mehr als doppelt so oft wie jeder andere Trainer (Ferguson und Wenger je 8).

Immerhin sorgte sein Team nicht für einen Schalker Negativrekord in der Champions League. Besiktas und Malmö kassierten noch höhere Pleiten.

Die höchsten Siege in der Champions League im Überblick: