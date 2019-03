FC Bayern gegen FC Liverpool, Hinspiel: Verlauf & Ausgangssituation in der Champions League

Am Mittwoch empfängt der FC Bayern München den FC Liverpool zum Achtelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League. Hier bei SPOX erhaltet ihr alle wichtigen Informationen zum Hinspiel und erfahrt, wie die Ausgangssituation für das nächste Duell aussieht.

Abgesehen vom FC Bayern befindet sich auch noch der FC Schalke 04 im Wettbewerb. Nach einer 2:3-Niederlage im Hinspiel gegen Manchester Cit, treffen die Knappen am Dienstag erneut auf die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola. Mit Borussia Dortmund ist der dritte deutsche Vertreter bereits gegen Tottenham Hotspur ausgeschieden (0:3, 0:1).

FCB gegen FC Liverpool: Das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League

Das Achtelfinal-Hinspiel am 19. Februar in Liverpool endete torlos. Es war ein gerechtes Ergebnis, das sich der FC Bayern dank einer vor allem in der Defensive hervorragenden Leistung verdiente.

Allerdings feuerten die Reds dennoch 15 Schüsse in Richtung des Tores ab, jedoch musste Manuel Neuer zwischen den Pfosten nur zweimal entscheidend eingreifen. Während der FC Liverpool auf der einen Seite presste, investierte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac zu wenig, wodurch es kaum Torchancen für die Münchener gab.

FC Bayern vs. FC Liverpool: Das Achtelfinal-Rückspiel im Überblick

Datum Anpfiff Heimteam Auswärtsteam Stadion Übertragung Mittwoch, der 13. März 21 Uhr FC Bayern München FC Liverpool Allianz Arena Sky Sport 2

Außerdem stellt euch SPOX für das Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool in der Champions League einen Liveticker zur Verfügung.

FCB - FC Liverpool: Die Ausgangssituation für das Achtelfinal-Rückspiel

Das Achtelfinal-Rückspiel wird auf jeden Fall nicht ohne einen Treffer enden, spätestens im Elfmeterschießen setzt sich letztendlich ein Team durch. Der FC Bayern hat den kleinen Nachteil, kein Auswärtstor im Hinspiel erzielt zu haben, so dass er bei einem Liverpooler Treffer zwingend gewinnen muss.

Beim Heimteam fallen mit Sicherheit Joshua Kimmich (Gelbsperre), Thomas Müller (Rotsperre), Arjen Robben (Wadenverletzung) und Corentin Tolisso (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) aus. Des Weiteren sind David Alaba und Kingsley Coman fraglich.

Die Gäste hingegen können nicht auf Joe Gomez (Knöchelverletzung) und Alex Oxlade-Chamberlain (Trainingsrückstand) zurückgreifen.

Voraussichtliche Aufstellungen:

FCB: Neuer - Rafinha, Süle, Hummels, Alaba - Martinez, Thiago - Gnabry, James, Ribery - Lewandowski

LFC: Alisson - Alexander-Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson - Fabinho - Milner, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

Champions League: Alle Achtelfinal-Spiele im Überblick

Parallel trifft am Mittwoch der FC Barcelona auf Olympique Lyon, dieses Duell wird live und in voller Länge vom Streamingdienst DAZN übertragen.

