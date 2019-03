Champions League - Barcelona vs. Lyon 5:1: Messi & Co. rocken nach kurzem Zittern

Der FC Barcelona macht beim Favoritensterben in der Champions League nicht mit. Der spanische Meister mit einem diesmal kaum geforderten Marc-Andre ter Stegen im Tor gewann das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Olympique Lyon letztlich souverän mit 5:1 (2:0) und zog nach dem 0:0 aus dem Hinspiel zum zwölften Mal im Folge in die Runde der besten Acht ein.

Superstar Lionel Messi (18./Foulelfmeter, 78.), Philippe Coutinho (31.), Gerard Pique (80.) und der eingewechselte Ousmane Dembele (86.) trafen für die Katalanen, die weiter vom dritten Triple der Vereinsgeschichte (nach 2009 und 2015) träumen können. Lucas Tousart (58.) verkürzte für die Gäste.

Der Weg ins Finale in Madrid am 1. Juni jedenfalls könnte für Barca auf dem Papier steiniger sein, nachdem Titelverteidiger und Erzrivale Real Madrid sowie das Starensemble von Paris St. Germain in der Vorwoche vollkommen überraschend ausgeschieden sind und am Mittwoch auch Bayern München die Segel strich.

Barcelona übernimmt sofort die Kontrolle

Die Ausgangsposition vor dem Spiel war für das Team von Trainer Ernesto Valverde allerdings nicht ideal. Dass Barca im Hinspiel gegen einen hochdisziplinierten Gegner zumindest ein Remis errang, war nicht zuletzt ter Stegen zu verdanken, der für seine starken Paraden vor drei Wochen in Lyon von den Medien mit Lobeshymnen bedacht wurde.

Im Camp Nou aber konnte der Nationalkeeper im Fernduell um die Nummer eins im deutschen Tor gegen Manuel Neuer (Bayern München) nur wenig auf sich aufmerksam machen.

Barca nämlich übernahm vor heimischem Publikum direkt die Kontrolle, nach nur vier Minuten zwang Messi Lyon-Keeper Anthony Lopes mit einem Schlenzer zu einer Glanztat. Olympique, das im Hinspiel zum sechsten Mal in Folge in der Champions League unentschieden gespielt hatte, fand kein Mittel.

In der 16. Minute wusste sich OL-Verteidiger Jason Denayer gegen Luis Suarez im Strafraum nur mit einem Foul zu helfen. Messi verwandelte den fälligen Elfmeter mit einem lässigen Chip in die Tormitte - es war der 107. Tor des Argentiniers in der Champions League.

Lyon macht es aus dem Nichts kurzzeitig spannend

Im Wissen, für das Weiterkommen offensiver werden zu müssen, legte der zuvor in zehn Königsklassen-Partien ungeschlagene Gast seine Scheu in der Folge ein wenig ab. In der 22. Minute strich ein Schuss von Moussa Dembele (20.) nur knapp am Kasten von ter Stegen vorbei.

Nach gut einer halben Stunde sahen die 92.346 Zuschauer aber bereits die Vorentscheidung zugunsten des Favoriten. Der Brasilianer Arthur bediente Suarez genial, der Uruguayer legte quer auf Coutinho, der den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste.

Nach 34 Minuten räumte der von einem Zusammenstoß mit Coutinho gehandicapte Lopes seinen Kasten. Auch Lyons Ersatzmann Mathieu Gorgelin blieb unter katalanischem Dauerbeschuss. Ein weiterer Lupfer vom Messi (47.) wurde gerade noch von der Linie gekratzt.

Beinahe aus dem Nichts wurde die Partie spannend, als Tousart aus dem Gewühl verkürzte. Messi sorgte nach feiner Einzelleistung für die Vorentscheidung, Pique und Dembele machten die Sache am Ende deutlich.