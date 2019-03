Champions League: Achtelfinale - Die Rückspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag wird das Achtelfinale der Champions League mit zwei weiteren Rückspielen abgeschlossen. Erfahrt hier bei SPOX, welche Mannschaften heute auf dem Platz stehen und wo ihr die Spiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem 0:0 im Hinspiel liefern sich der FC Bayern München und der FC Liverpool heute im Achtelfinal-Rückspiel ein Duell auf Augenhöhe. Auch der FC Barcelona kam gegen Olympique Lyon nicht über ein torloses Remis hinaus, ist aber dennoch vor heimischem Publikum Favorit auf den Viertelfinaleinzug.

Bayern gegen Liverpool: So erreichten sie das Achtelfinale

Während sich der FC Bayern München in der Gruppe E als Tabellenerster vor Ajax Amsterdam durchsetzte und nur gegen die Niederländer mit zwei Unentschieden Punkte ließ, war die Situation für die Reds brenzliger: Erst am letzten Spieltag zog das Team von Jürgen Klopp durch einen Sieg gegen den SSC Neapel ins Achtelfinale ein. Gruppensieger wurde Paris St. Germain.

Barcelona gegen Lyon: Die Ergebnisse der Gruppenphase

Der FC Barcelona belegte in der Gruppe B ohne Probleme Platz eins. Mit 14 Punkten lagen die Katalanen komfortabel vor Tottenham Hotspur. Olympique Lyon hingegen schaffte es, mit fünf Unentschieden die Gruppenphase zu überstehen. In der Gruppe der TSG Hoffenheim reichten den Franzosen acht Punkte zum Weiterkommen.

CL-Achtelfinale im TV und Livestream

Die Champions League wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen haben sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte gesichert. Während Sky die Partie zwischen Bayern München und dem FC Liverpool sowie die Konferenz zeigt, ist bei DAZN live und exklusiv die Begegnung zwischen Barca und Olympique zu sehen. Zur Partie der Bayern bietet Sky mit SkyGo auch einen Livestream an, mit dem ihr auch unterwegs mitfiebern könnt.

Auf Sky begrüßen euch ab 19 Uhr unter anderem Sebastian Hellmann, Lothar Matthäus und Michael Ballack zur Vorberichterstattung. Auf Sky Sport 1 seht ihr die Konferenz der beiden Spiele, auf Sky Sport 2 das Einzelspiel Bayern gegen Liverpool.

DAZN hingegen präsentiert euch ab 20.45 Uhr das Einzelspiel zwischen Barcelona und Olympique Lyon. Neben Moderator Tobias Wahnschaffe und Moderator Uli Hebel informiert euch auch Experte Sebastian Kneißl.

Champions League heute im Liveticker

Zudem stellt euch SPOX zu beiden Begegnungen einen Liveticker zur Verfügung, mit dem ihr keine Höhepunkte aus den Stadien verpasst.

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Übertragung SPOX Mittwoch, 13.3., 21 Uhr FC Barcelona Olympique Lyon DAZN Liveticker Mittwoch, 13.3., 21 Uhr Bayern München FC Liverpool Sky Liveticker

Champions League: Achtelfinale im Überblick

Ajax Amsterdam gelang gegen Real Madrid die Sensation, Manchester United warf Favorit Paris St. Germain aus dem Wettbewerb. Auch Juventus sorgte gegen Atletico Madrid für die Wende im Rückspiel.

Mannschaft 1 Mannschaft 2 Hinspiel Rückspiel AS Rom FC Porto 2:1 (0:0) 1:3 n.V. Manchester United Paris Saint-Germain 0:2 (0:0) 3:1 (2:1) Tottenham Hotspur Borussia Dortmund 0:3 (0:0) 1:0 (0:0) Ajax Amsterdam Real Madrid 1:2 (0:0) 4:1 (2:0) Olympique Lyon FC Barcelona 0:0 heute FC Liverpool FC Bayern München 0:0 heute Atletico Madrid Juventus Turin 2:0 (0:0) 0:3 (0:1) FC Schalke 04 Manchester City 2:3 (2:1) 0:7 (0:3)

Champions League: Der Weg ins Finale

Nach der Auslosung am kommenden Freitag finden ab dem 9. April die Viertelfinal-Partien statt. Das Endspiel steigt am 1. Juni im Wanda Metropolitano in Madrid.