Am Dienstag kommt es in der Champions League zum Kracher zwischen Manchester United und PSG. Allerdings ist Paris St.-Germains Superstar Neymar nicht dabei. Hier erfahrt ihr, warum der Brasilianer fehlt.

Das Topspiel zwischen United und PSG wird um 21 Uhr im Old Trafford angepfiffen. Im Parallelspiel trifft die Roma auf Porto.

PSG: Darum spielt Neymar nicht gegen Manchester United

Paris' Trainer Thomas Tuchel muss in diesem wichtigen Spiel ausgerechnet auf Neymar verzichten. Der Grund: Neymar hatte sich im Pokal gegen Straßburg (23.01.) verletzt und musste ausgewechselt werden. Aufgrund einer Verletzung im Mittelfuß wird Neymar sowohl das Hin- als auch das Rückspiel (06.03.) verpassen.

Wie PSG mitteilte, wird Neymar wohl rund zehn Wochen ausfallen. Der 27-Jährige muss nicht operiert werden.

Neymar: Tore und Vorlagen - die Statistiken des PSG-Stars

Neymar wechselte im Sommer 2017 vom FC Barcelona in die französische Hauptstadt. In der laufenden Saison kam er in der Liga auf 13 Einsätze, in denen er an 23 Toren beteiligt war.

Das sind die Statistiken von Neymar in der Saison 2018/19:

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Ligue 1 13 13 - Champions League 6 5 2 Coupe de France 2 1 2

PSG gegen United: Weitere Verletzte

Neben Neymar kann Tuchel im Old Trafford auch nicht auf Stürmer Edinson Cavani bauen. Auch der Uruguayer, der sich in der Liga am Wochenende verletzte, wird das Hinspiel verpassen.

Zu allem Überfluss erlitt Thomas Meunier eine Gehirnerschütterung und ist ebenfalls nicht einsatzbereit.

PSG vs. United heute live: TV und Livestream

In Deutschland wird das Aufeinandertreffen der beiden Topklubs von Sky übertragen. In Österreich hingegen zeigt sich DAZN für die Übertragung verantwortlich.

Heir gibt es eine Übersicht mit den Paarungen und der jeweiligen Übertragung.