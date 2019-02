Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwochabend werden die letzten beiden Achtelfinal-Hinspiele in der UEFA Champions League ausgetragen. SPOX verrät euch, welche Spiele das sind und wo ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der FC Schalke 04 trifft heute auf Manchester City, während Atletico Madrid Juventus Turin empfängt. Sowohl die Citizens als auch die Alte Dame gewannen ihre jeweiligen Gruppen in der Vorrunde des Wettbewerbs.

Demnach setzten sich die Knappen und die Rojiblancos als Gruppenzweiter durch, haben jedoch zum Hinspiel des Achtelfinals den Heimvorteil.

CL-Achtelfinale: Wo und wann finden die heutigen Spiele statt?

Die Partie des Schalke 04 gegen ManCity findet in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen statt. Carlos Del Cerro aus Spanien wird das Duell als Schiedsricher leiten und erhält dabei Unterstützung von seinen Landsmännern Juan Yuste und Roberto Alonso an den Seitenlinien. Zudem steht José María Sanchez Martinez als vierter Offizieller und Alejandro Hernandez sowie Juan Martinez Munuera als Video-Assistenten bereit.

Austragungsstätte der Begegnung zwischen Atletico und Juventus ist das Wanda Metropolitano in Madrid. Dieses Spiel pfeift der deutsche Unparteiische Felix Zwayer, welcher von seinen Assistenten Thorsten Schiffner und Marco Achmüller an den jeweiligen Seitenlinien unterstützt wird. Tobias Welz wird als vierter Offizieller agieren. Die Video-Assistenten sind Bastian Dankert und Sascha Stegemann.

Champions League: Die heutigen Begegnungen im Überblick

Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Übertragung Liveticker 21 Uhr FC Schalke 04 Manchester City DAZN Liveticker 21 Uhr Atletico Madrid Juventus Turin Sky Sport 2 (HD) Liveticker

Champions League heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich die Übertragungsrechte für die Achtelfinal-Spiele in der UEFA Champions League. Heute strahlt DAZN somit die Partie des FC Schalke 04 gegen Manchester City aus, während auf der anderen Seite das Duell von Atletico Madrid gegen Juventus Turin auf Sky läuft. Genauer gesagt wird das Einzelspiel live und in voller Länge auf Sky Sport 2 übertragen und die Konferenz mit der Begegnung der Schalker auf Sky Sport 1. Ein Livestream über Sky Go steht euch ebenfalls zur Verfügung.

Jedoch stellt euch DAZN auch bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights zu beiden Spielen bereit. Für nur 9,99 Euro im Monat könnt ihr mit dem Streamingdienst außerdem Duelle aus der UEFA Europa League, Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 live am Bildschirm verfolgen. Die ersten 30 Tage kostet euch DAZN dabei sogar überhaupt nichts und ihr habt die Möglichkeit, das Angebot in aller Ruhe zu testen. Selbst daraufhin könnt ihr euer Abo allerdings monatlich kündigen, wenn ihr trotzdem nicht zufrieden seid.

Champions League: Achtelfinal-Rückspiele im TV, Livestream

Auch die Rückspiele der Achtelfinals in der Champions League werden live auf DAZN und Sky übertragen: