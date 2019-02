Ajax Amsterdam gegen Real Madrid: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League ist Titelverteidiger Real Madrid heute bei Ajax Amsterdam zu Gast. SPOX liefert euch alle wichtigen Informationen zur Partie und verrät, wie ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Real Madrid qualifizierte sich als Gruppenerster für das Achtelfinale in der UEFA Champions League. Dennoch verloren sie in ihrem letzten Vorrundenspiel mit 0:3 gegen ZSKA Moskau und offenbarten einige Schwächen. In der Primera Division gewann die Mannschaft von Trainer Santiago Solari am vergangenen Spieltag jedoch das Stadt-Derby gegen Atletico Madrid mit 3:1.

Ajax Amsterdam erkämpfte sich in der letzten Partie während der Gruppenphase ein 3:3-Unentschieden gegen den FC Bayern München. Jedoch stand bereits fest, dass das Team ins Achtelfinale des Wettbewerbs einziehen würde. Am vergangenen Samstag unterlag der Klub aus der niederländischen Hauptstadt Heracles Almelo mit 0:1.

Ajax gegen Real Madrid: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Begegnung zwischen Ajax Amsterdam und Real Madrid wird am heutigen Mittwochabend um 21 Uhr angepfiffen. Austragungsstätte ist die Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam.

Ajax Amsterdam - Real Madrid heute live im TV und Livestream

Im Free-TV gibt es die Partie von Real Madrid gegen Ajax Amsterdam nicht zu sehen. Allerdings überträgt der Pay-TV-Sender Sky das Duell live und in voller Länge auf Sky Sport 2. Ebenfalls wird eine Konferenz zusammen mit dem Spiel von Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur auf Sky Sport 1 angeboten. Die Highlights der heutigen Partie könnt ihr euch nach dem Abpfiff auf DAZN anschauen, in Österreich läuft sogar die komplette Begegnung auf dem Streamingdienst.

Neben der UEFA Champions League könnt ihr bei DAZN auch alle Spiele aus der Europa League, Serie A, Ligue 1, Primera Division sowie ausgewählte Partien der Premier League und weiterer Top-Ligen verfolgen. Dazu kommen auch Freunde des US-Sports (NBA, NFL, NHL und MLB), Tennis, Darts und Kampfsports für lediglich 9,99 Euro im Monat auf ihrer Kosten. Die ersten 30 Tage könnt ihr das Angebot dabei kostenfrei testen.

Ajax Amsterdam vs. Real Madrid heute im LIVETICKER

Jedoch benötigt ihr nicht zwingend ein Abonnement, um keine entscheidende Aktion auf dem Spielfeld zu verpassen. Mit dem Liveticker von SPOX seid ihr auch von unterwegs immer erstklassig informiert und bleibt auf dem Laufenden.

Ajax Amsterdam gegen Real Madrid: Die Aufstellungen

Ajax: Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, de Jong, van de Beek - Ziyech, Tadic, Neres

Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, de Jong, van de Beek - Ziyech, Tadic, Neres Real: Courtois, Carvajal, Ramos, Nacho, Reguilon, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius Jr., Bale, Benzema

Real Madrid und Ajax Amsterdam: Die Gruppenphase

Gruppe G mit Real Madrid:

Platz Mannschaft Bilanz (S-U-N) Tore Punkte 1. Real Madrid 4-0-2 12:5 12 2. AS Rom 3-0-3 11:8 9 3. Viktoria Pilsen 2-1-3 7:16 7 4. ZSKA Moskau 2-1-3 8:9 7

Gruppe E mit Ajax Amsterdam: