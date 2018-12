TSG Hoffenheim in der Champions League - Letzter Gegner für die TSG in der Gruppenphase: Manchester City

Für die TSG 1899 Hoffenheim geht es in der Königsklasse nur noch um das Erreichen der Europa League. Dazu muss am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase ein Sieg gegen Manchester City und Trainer Pep Guardiola her. SPOX stellt euch den letzten Gegner von Hoffenheim vor.

Im Hinspiel verlor die TSG zu Hause nach einem guten Spiel nur knapp mit 1:2. Am Mittwoch, den 12. Dezember, kommt es um 21 Uhr zum Rückspiel im Etihad Stadium.

TSG Hoffenheims letzter Gegner in der Gruppenphase: Manchester City

Manchester City scheint derzeit in Normalform nicht schlagbar zu sein. In der Premier League steht City mit 38 Punkten aus 14 Spielen ungeschlagen auf Platz eins. Lediglich Olympique Lyon schaffte es am ersten Spieltag der Champions League, die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola zu besiegen.

Während sich Olympique Lyon und Shakhtar Donezk im direkten Duell um den weiteren Platz in der K.o.-Runde streiten, steht Manchester City bereits sicher im Achtelfinale der Champions League. Das Team um die deutschen Nationalspieler Leroy Sane und Ilkay Gündogan konnte beide Spiele gegen Donezk und in Hoffenheim gewinnen.

TSG Hoffenheim bei Manchester City am letzten Spieltag : Die Ausgangslage

Die TSG Hoffenheim steht auf dem letzten Platz und kann das Achtelfinale der Champions League nicht mehr erreichen. Mit einem Sieg gegen Manchester City und einer Niederlage von Donezk im Parallelspiel gegen Lyon wäre der Einzug in die Zwischenrunde der Europa League aber noch möglich.

Manchester City hingegen muss selbst punkten: Mit einer Niederlage wären die Citizens im Falle eines Sieges von Olympique Lyon nicht Gruppensieger, schließlich hat Lyon mit dem 2:1-Sieg und dem 2:2-Unentschieden am fünften Spieltag den direkten Vergleich gegen City gewonnen. Lyon muss am letzten Spieltag auswärts gegen Shachtar Donezk ran.

Champions League: Gruppe F mit Hoffenheim und Gegner Manchester City - Die Tabelle

Platz Team Spiele Torverhältnis Punkte 1. Manchester City 5 14:5 10 2. Olympique Lyon 5 11:10 7 3. Schachtar Donezk 5 7:15 5 4. TSG 1899 Hoffenheim 5 10:12 3

Manchester City - TSG Hoffenheim in der Champions League live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen Manchester City und der TSG 1899 Hoffenheim wird in Deutschland und Österreich auf dem Streamingdienst DAZN zu sehen sein, der auch einen Großteil der weiteren Champions-League Partien überträgt. Hier gibt es alle Infos zum abschließenden Champions-League-Spieltag.

DAZN kostet monatlich 9,99 Euro, zunächst könnt ihr das Programm aber einen Monat lang kostenlos testen.

Bei SPOX gibt es die Partie zudem im Liveticker.