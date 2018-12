FC Schalke 04 gegen Manchester City in der Champions League: TV-Übertragung und Livestream

Schalke 04 muss im Achtelfinale der Champions League gegen Manchester City antreten. Da die Königsblauen in ihrer Gruppe nur Zweiter wurden, kommt es für die Knappen zu einem Wiedersehen mit Leroy Sane. Wo ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Das Schalke 04 einen richtig schweren Gegner im Achtelfinale bekommen würde, war ohne hin klar. Nun dürfen sich die Königsblauen auf zwei sehr anspruchsvolle Spiele gegen das Team von Pep Guardiola freuen. Aufgrund des Gruppensiegs haben die Citizens das Heimrecht im Rückspiel.

Schalke 04 - Manchester City: Wann und wo finden die Duelle statt?

Schalke 04 empfängt im Hinspiel am 20.02.2019 Manchester City in der heimischen Veltins-Arena. Das Rückspiel steigt am 12.03.2019 im Etihad Stadium in Manchester.

Schalke 04 gegen Manchester City live im TV und Livestream sehen

Das Hinspiel zwischen Schalke und City überträgt der Streamingdienst DAZNin Deutschland und Österreich exklusiv, das Rückspiel läuft dann beim Pay-TV-Sender Sky.

DAZN zeigt neben über 100 Spielen der Königsklasse auch die gesamte Europa League sowie die europäischen Topligen aus England, Spanien, Italien und Frankreich. Das Angebot kostet 9,99 Euro pro Monat, zuvor könnt ihr DAZN aber einen Monat lang kostenlos testen.

Champions League: Die Begegnungen im Überblick

Team Heimrecht im Rückspiel FC Liverpool Bayern München Atletico Madrid Juventus Turin Manchester United Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur Borussia Dortmund Olympique Lyon FC Barcelona AS Rom FC Porto Ajax Amsterdam Real Madrid FC Schalke 04 Manchester City

Schalke - Manchester City: Der Weg ins Achtelfinale

Schalke ist in Gruppe D hinter dem FC Porto Zweiter geworden.

Die Gruppenspiel-Ergebnisse vom FC Schalke 04 im Überblick:

1:1 zu Haus gegen Porto

1:0-Sieg in Moskau

0:0 bei Galatasaray Istanbul

2:0-Heimsieg gegen Gala

1:3-Niederlage beim FC Porto

1:0-Erfolg in der Veltins-Arena

Manchester City ist in Gruppe F relativ souverän Gruppensieger geworden.

Diese Ergebnisse hatte Manchester City in der Gruppenphase der Champions League:

1:2-Niederlage zu Hause gegen Lyon

2:1-Sieg in Hoffenheim

3:0-Erfolg bei Schachtar Donezk

6:0-Heimsieg gegen Donezk

2:2 in Lyon

2:1-Heimsieg gegen Hoffenheim

