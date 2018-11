UEFA Champions League heute live: Der Dienstag des 4. Spieltags im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag stehen acht Partien in der UEFA Champions League an. SPOX zeugt euch, welche Spiele das sind und wann und wo ihr die Duelle im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Besonders die Partie zwischen Atletico Madrid und dem BVB steht am 4. Spieltag im Fokus. Nach dem dominanten 4:0 im Hinspiel kann Dortmund sich jetzt schon mit einem Sieg für das Achtelfinale qualifizieren und den Gruppensieg perfekt machen. Auch in Neapel treffen zwei Hochkaräter aufeinander. Die Italiener empfangen PSG und wollen diesmal über ein Unentschieden hinaus. Weiterhin treten heute noch Schalke, Barcelona, Inter Mailand, Tottenham oder auch Liverpool an.

Champions League: Folgende Spiele im TV, Livestream und Liveticker

Am vierten Spieltag der UEFA Champions League finden acht Partien statt und sieben davon werden bei DAZN übertragen. Wer noch kein Kunde des Streamingdiensts ist kann sich hier den kostenlosen Probemonat sichern und 30 Tage internationalen Spitzensport genießen. Danach liegen die Kosten bei lediglich 9,99 Euro im Monat.

Das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Galatasaray Istanbul wird live und exklusiv bei Sky gezeigt. Der Pay-TV-Sender stellt mit Sky Go zusätzlich noch einen Livestream zur Verfügung.

Wer die Champions League kostenlos verfolgen möchte, kann auf den SPOX-Livestream zurückgreifen. Die folgenden Spiele finden statt:

Uhrzeit Spiel Übertragung 18:55 Uhr Roter Stern Belgrad - Liverpool DAZN 18:55 Uhr AS Monaco - FC Brügge DAZN 21:00 Uhr Atletico Madrid - Borussia Dortmund DAZN 21:00 Uhr Tottenham - PSV Eindhoven DAZN 21:00 Uhr Schalke 04 - Galatasaray Sky 21:00 Uhr Neapel - PSG DAZN 21:00 Uhr FC Porto - Lokomotive Moskau DAZN 21:00 Uhr Inter Mailand - Barcelona DAZN

UEFA Champions League: Die Tabellen vor dem 4. Spieltag

Gruppe A: Mit BVB und Atletico

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Borussia Dortmund 3 8:0 8 9 2 Atletico Madrid 3 5:6 -1 6 3 AS Monaco 3 2:6 -4 1 4 Club Brügge 3 2:5 -3 1

Gruppe B: Mit Barca und Inter

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 FC Barcelona 3 10:2 8 9 2 Inter Mailand 3 4:4 0 6 3 PSV Eindhoven 3 3:8 -5 1 4 Tottenham Hotspur 3 5:8 -3 1

Gruppe C: Mit Liverpool und PSG

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Liverpool FC 3 7:3 4 6 2 SSC Neapel 3 3:2 1 5 3 Paris St.-Germain 3 10:6 4 4 4 Roter Stern Belgrad 3 1:10 -9 1

Gruppe D: Mit Schalke und Porto