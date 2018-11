PSG gegen Liverpool, Tabelle und Gruppe: Klopps Chance aufs Champions League-Achtelfinale

Das Top-Duell des 5. Gruppenspieltags der Champions League zwischen Paris St.-Germain und dem FC Liverpool hat einen Sieger gefunden. Thomas Tuchels Mannschaft bezwang die Reds mit 2:1, alle Informationen über die aktuelle Tabellensituation bekommt ihr hier.

PSG schaffte es mit dem gestrigen Erfolg, die Liverpooler in der Tabelle der Gruppe C zu überholen. Zuvor befanden sich die Pariser lediglich auf Platz drei und waren unter Zugzwang. Nach dem 3:1-Sieg des SSC Neapel gegen Roter Stern Belgrad müssen die Reds zittern.

FC Liverpool: So kommen die Reds noch ins Champions League-Achtelfinale

Am 11.12. empfängt der FC Liverpool den SSC Neapel (21 Uhr), um noch eine Chance auf das Achtelfinale der Champions League zu haben, muss Jürgen Klopps Team dieses Spiel gewinnen.

Sollte PSG gegen Roter Stern Belgrad (11.12., 21 Uhr) einen Punkt holen, würden es die Reds dennoch nicht schaffen, an den Franzosen vorbeizuziehen, da sie im direkten Vergleich aufgrund das Torverhältnisses unterlegen sind (3:2 in Liverpool, 2:1 in Paris).

Demnach müsste Liverpool mit mindestens zwei Toren gegen Napoli gewinnen, um diese auf Rang drei zu verdrängen. Das Hinspiel verloren sie in Neapel mit 0:1, deshalb wäre es von Nöten, mit mehr Toren zu gewinnen.

Verliert PSG allerdings gegen Belgrad, reicht ein Sieg, unabhängig von den Treffern, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Die Reds hätten dann nämlich sowieso einen Punkt mehr auf dem Konto und könnten entweder Platz eins oder zwei einnehmen.

Roter Stern Belgrad hat mit vier Zählern bereits keine Chance mehr aufs Weiterkommen in der Champions League.

Paris St.-Germain: So kommt PSG ins Champions League-Achtelfinale

Aufgrund des 2:1-Sieges der Franzosen gegen das Team von Jürgen Klopp steht PSG nun auf Rang zwei der Tabelle der Gruppe C. Zuvor befanden sich die Reds an der Spitze, wurden durch den 3:1-Erfolg des SSC Neapel gegen Roter Stern Belgrad aber auf Platz drei verdrängt.

Sollte PSG am nächsten Spieltag Unentschieden spielen und Napoli verlieren, stehen beide Teams punktgleich. Im direkten Vergleich gab es zwar zwei Remis, doch Neapel erzielte mehr Auswärtstore (1:1 in Neapel, 2:2 in Paris) und würde deshalb weiterhin vor PSG in der Tabelle stehen.

Gewinnt Liverpool mit mehr als einem Tor, ziehen die Reds an Neapel vorbei und gelangen auf Platz zwei und PSG wird Gruppensieger.

Bei einer Niederlage der Franzosen und einem Sieg der Liverpooler fällt PSG jedoch einen Rang nach unten und qualifiziert sich nicht für das Achtelfinale der Champions League.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe C mit PSG, FC Liverpool

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 SSC Neapel 5 7:4 3 9 2 Paris St.-Germain 5 13:8 5 8 3 Liverpool FC 5 8:7 1 6 4 Roter Stern Belgrad 5 4:13 -9 4

PSG, FC Liverpool, SSC Neapel, Roter Stern Belgrad: Bisherige Begegnungen