Champions League heute live: AS Monaco gegen den FC Brügge im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstagabend kommt es zum Rückspiel zwischen dem AS Monaco und dem FC Brügge. Wir zeigen euch, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Für Monaco-Trainer Thierry Henry läuft es alles andere als rosig in der Liga. Nach der letzten Pleite am Samstag ließen die Fans ihrem Unmut freien Lauf. Im Hinspiel kam Henrys Elf ebenfalls nicht über ein Unentschieden hinaus und so muss heute ein Sieg gegen Brügge her.

AS Monaco - FC Brügge: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen dem AS Monaco und dem FC Brügge startet bereits um 18.55 Uhr. Austragungsort ist das Stade Louis II in Monaco.

AS Monaco gegen FC Brügge: TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen Monaco und Brügge wird nicht im deutschen Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN teil sich die Übertragungsrechte der UEFA Champions League mit Sky und überträgt auch dieses Duell. DAZN kostet lediglich 9,99 Euro im Monat und wer noch keine Kunde ist, kann den Streamingdienst in einem kostenlosen Probemonat ausprobieren.

SPOX stellt außerdem wie immer noch einen Liveticker zur Verfügung.

Uhrzeit Spiel Übertragung 18:55 Uhr Roter Stern Belgrad - Liverpool DAZN 18:55 Uhr AS Monaco - FC Brügge DAZN 21:00 Uhr Atletico Madrid - Borussia Dortmund DAZN 21:00 Uhr Tottenham - PSV Eindhoven DAZN 21:00 Uhr Schalke 04 - Galatasaray Sky 21:00 Uhr Neapel - PSG DAZN 21:00 Uhr FC Porto - Lokomotive Moskau DAZN 21:00 Uhr Inter Mailand - Barcelona DAZN

Die Tabelle der Gruppe A vor dem 4. Spieltag