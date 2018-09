FC Liverpool - PSG 3:2: Tore, Daten und Fakten zum Champions-League-Duell zwischen Klopp und Tuchel

In der Gruppe C lieferten sich am 1. Spieltag der UEFA Champions League der FC Liverpool und PSG ein Tor-Spektakel. SPOX gibt euch die wichtigsten Daten und Fakten zum Spiel.

Im ersten Durchgang gingen die Reds mit 2:0 in Führung, Meunier verkürzte aber noch vor dem Seitenwechsel für PSG. In der zweiten Hälfte gelang Mbappe der Augleich. In der Nachspielzeit traf Firmino zum Sieg.

FC Liverpool vs. Paris Saint-Germain 3:2 (2:1)

Tore: 1:0 Sturridge (30.), 2:0 Milner (36./FE), 2:1 Meunier (40.), 2:2 Mbappe (83.), 3.2 (90.+2)

© getty

Liverpool gegen PSG: Daten und Fakten zum Champions-League-Auftakt

Statistik FC Liverpool Paris Saint-Germain Torschüsse 17 9 Torschüsse aufs Tor 7 5 Torschüsse innerhalb des Strafraums 12 6 Torschüsse außerhalb des Strafraums 5 3 Ecken 13 1 Fouls 14 10 Abseits 1 2 Zweikampfquote 51,9 Prozent 48,1 Prozent Pässe 490 473 Passgenauigkeit 83,3 Prozent 87,9 Prozent

*Alle Daten beziehen sich auf den Datenlieferanten Opta.

Liverpool gegen PSG: Fakten zum 3:2-Sieg der Reds

Erstmals in der CL-Geschichte standen sich mit Jürgen Klopp und Thomas Tuchel zwei deutsche Coaches von ausländischen Mannschaften gegenüber.

Wo kann ich die Champions League 2018/19 live sehen?

Ab der Saison 2018/19 wird die UEFA Champions League nicht mehr im Free-TV, sondern auf DAZN und Sky übertragen. Hier gibt es die genaue Übersicht darüber, welche Spiele auf Sky und welche Partien auf DAZN übertragen werden.