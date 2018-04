AS Rom - FC Barcelona: Alle Infos zum Rückspiel im CL-Viertelfinale

Primera División Live Valencia -

Die AS Rom steht im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona vor einer sehr schweren Aufgabe. SPOX zeigt, wie ihr das Spiel live verfolgen könnt und gibt euch alle wichtigen Infos zum Duell.

Die Römer verloren das Hinspiel im Camp Nou mit 4:1 und müssten demzufolge ihr Heimspiel mit drei Toren Differenz gewinnen, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen.

Es spricht also alles für eine weitere Halbfinalteilnahme des FC Barcelona, der in Liga auf Kurs Richtung Meisterschaft ist und im spanischen Pokal im Finale steht. Holt Barca dieses Jahr erneut das Triple, wäre es das dritte in neun Jahren - mit drei unterschiedlichen Trainern.

Wo und wann spielt die AS Rom gegen den FC Barcelona?

Das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale findet am Dienstag, den 10. April im Stadio Olimpico in Rom statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

AS Rom gegen FC Barcelona live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie als Einzelspiel oder in der Konferenz. Der Sender bietet das Spiel außerdem überskygo im Livestream an.

AS Rom gegen FC Barcelona im Liveticker

Bei SPOX findet ihr zu allen Spielen der Champions League einen Liveticker. Den Ticker für Rom gegen Barca findet Ihr hier.

Die Verletzten der AS Rom:

Rick Karsdorp (Kreuzbandriss)

Gengiz Ünder (Oberschenkelverletzung, fraglich)

Diego Perotti (Wadenprobleme)

Die Verletzten des FC Barcelona:

Sergi Samper (Knöchelverletzung)

Lucas Digne (Oberschenkelverletzung)

Barca muss außerdem auf Philippe Coutinho verzichten, da der Brasilianer in dieser Saison bereits für den FC Liverpool in der Champions League gespielt hat und daher keine Spielberechtigung für den Wettbewerb mehr besitzt.

Roma - Barca: Die bisherigen Duelle

Die AS Rom und der FC Barcelona trafen in der Champions-League bisher fünfmal aufeinander. Mit dem Sieg im Hinspiel konnten die Katalanen die Bilanz auf ihre Seite ziehen (Zwei Siege, zwei Remis, eine Niederlage).