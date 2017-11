Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United Championship Preston -

Die FC Bayern haben am vierten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase beim schottischen Serienmeister Celtic Glasgow mit 2:1 gewonnen. Das sagt die britische Presse zum Sieg der Münchner.

SCHOTTLAND

The Herald: "Europäischer Schrecken für die Bayern, aber das tapfere Celtic scheidet aus. Jetzt ist nur noch der dritte Platz in der Gruppe B möglich, aber immerhin bereitete Celtic Bayern München einen mächtigen Halloween-Schrecken."

The Scotsman: "Celtic hat auf der europäischen Bühne wieder etwas an Format gewonnen. Nach den klaren Niederlagen gegen Paris St. Germain und bei den Bayern in den frühen Gruppenspielen hat Celtic bewiesen, dass es an einem guten Tag mit der europäischen Elite mithalten kann."

The Sun: "Blut, Tore und Tränen. Celtic ängstigt die Bayern an Halloween."

Daily Mail: "Geschlagen, aber nicht unterwürfig. Der fabelhafte Forrest ragt aus einer verbesserten Celtic-Mannschaft heraus. Aber die Münchner Maestros haben das bessere Ende für sich."

Daily Record: "Eine Niederlage, die Mut macht. Eine bittere Pille für ein starkes Celtic. Ein Horrortor reicht aus, um Torhüter Gordon eine schlaflose Nacht zu bereiten."

Daily Express: "Keine Belohnung für mutige Schotten. Der Champions-League-Traum von Celtic endet mit einem Thriller im Celtic Park."

ENGLAND

The Sun: "'Javi Halloween' lässt Bayern München den Schrecken bei Celtic überleben. Javi Martinez floss das Blut aus dem Kopf, als er den Platz nach seinem Siegtor verließ, das Celtic aus der Champions League warf."

Express: "Am Ende haben die Deutschen gewonnen. Das tun sie immer. Doch wenn der Herz-Schmerz über das Aus in der Champions League nachlässt, kann Celtic mit Stolz auf eine Nacht zurückblicken, in der das Gute das Schlechte deutlich überwog."