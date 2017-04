Higuain warnt Team-Kollegen vor Barcelona

Montag, 10.04.2017

Die Katalanen holten dabei einen 0:4-Rückstand aus dem Hinspiel auf und gewannen im Rückspiel vor heimischer Kulisse mit 6:1. "Barcelona hatte einen schlechten Tag in Paris, aber ich denke, dass so etwas nicht noch einmal passieren wird", sagt Higuain im Interview mit uefa.com. Der Argentinier glaubt, dass die Katalanen mit viel Selbstbewusstsein im Juventus Stadium auflaufen werden.

"Wir werden alles geben", lautet aber die Kampfansage des Angreifers. "Wir spielen zuerst zuhause und wollen ein gutes Resultat erzielen, sodass wir mit guten Chancen ins Rückspiel in Barcelona gehen können."

In dieser Spielzeit hat die Alte Dame noch Chancen auf das Triple. Neben dem Serie-A-Titel und dem Sieg der Coppa Italia will Higuain auch den Titel in der Königsklasse nach Turin holen: "Ich hoffe, dass wir die Champions League gewinnen können. Darum bin ich hier hergekommen."

Gonzalo Higuain im Steckbrief