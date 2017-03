Das sagen Carlo und Kalle zu Real

Freitag, 17.03.2017

Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern): "Es ist das absolute Toplos, das im Topf lag. Das wird schwer. Ich finde es gut, dass wir zuerst das Heimspiel haben. Da können wir versuchen, vorzulegen. Die Aussichten stehen 50:50! Für Carlo ist es vielleicht auch eine große Motivation. Er hat zwei Jahre in Madrid gearbeitet. Darauf dürfen sich die Fußball-Fans freuen."

Carlo Ancelotti über...

... das Los: "Ich weiß, dass Real Madrid sehr gut ist. Das wird ein spezielles, aufregendes Spiel für mich. Es ist ein schwieriges Los. Aber auch die anderen Teams wären schwierig gewesen."

...einen möglichen Vorteil, weil er den Gegner kennt: "Ich kenne alle Mannschaften in Europa. Heute sind im Fußball alle Mannschaften bekannt und deshalb gibt es keine Geheimnisse."

...Real: "Real ist der Champion. Sie haben ein fantastisches Team, fantastische Spieler und einen fantastischen Trainer."

...die Champions League: "Den Titel zu verteidigen ist schwierig, weil es viele kleine Details gibt. Vielleicht reicht schon eine Entscheidung des Schiedsrichters."

Emilio Butragueno (Real Madrid): "Bayern ist einer der schwersten Gegner, die wir hätten erwischen können. Wir müssen eine sehr gute Leistung abrufen. Es wird sicherlich ein sehr spezielles Match."

Hans-Joachim Watzke (Bor. Dortmund): "In erster Linie wollten wir den Bayern aus dem Weg gehen. Das wäre nicht schön gewesen. Aber trotzdem müssen wir aufpassen. Schließlich hat Monaco Manchester City rausgehauen. Aber wir können nicht klagen. Ein schönes Los. Das Stadion in Monaco ist kein Hexenkessel. Grundsätzlich hat man das zweite Spiel natürlich lieber zu Hause. Aber wir nehmen es jetzt so wie es kommt."

Das Viertelfinale in der Übersicht