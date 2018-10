Bayer 04 Leverkusen - Hannover 96: TV-Sender, Livestream, Aufstellungen, Anstoß, Datum

Leverkusen kommt diese Saison noch nicht wirklich in die Gänge. Gegen den Tabellensechzehnten Hannover 96 soll ein Sieg her, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht schon frühzeitig zu verlieren. SPOX hat die wichtigsten Infos zur Partie im Überblick.

Gegen Freiburg kam die Werkself nicht über ein torloses Remis hinaus. Hannover hingegen feierte seinen ersten Saisonsieg beim 3:1 über den VfB Stuttgart und sorgte somit für den ersten Trainerwechsel der jungen Bundesligasaison.

Wann und wo spielt Bayer 04 Leverkusen gegen Hannover 96?

Spiel Bayer 04 Leverkusen - Hannover 96 Datum Samstag, 20. Oktober 2018 Uhrzeit 15:30 Uhr Stadion BayArena (Leverkusen)

Bayer 04 Leverkusen gegen Hannover 96: TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

Bayer 04 Leverkusen gegen Hannover 96: Aufstellungen und Kader-News

Vorschau aufs Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen Hannover 96