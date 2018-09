1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg 2:1: Mainz schlägt FCA nach turbulenter Schlussphase

Der FSV Mainz 05 hat seinen gelungenen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga in einer turbulenten Schlussphase gegen den FC Augsburg veredelt. Die Rheinhessen drehten den späten Führungstreffer der Gäste von Dong-Won Ji (82.) durch Anthony Ujah (87.) und Alexandru Maxim (90.+3) noch in einen 2:1 (0:0)-Sieg.

Nach drei Spieltagen hat der FSV damit bereits sieben Zähler auf dem Konto, für Augsburg bleibt es bei deren vier.

Die Daten des Spiels 1. FSV Mainz 05 gegen FC Augsburg

Tore: 0:1 Ji (82.), 1:1 Ujah (87.), 2:1 Maxim (93.)

Mit einem Altersdurchschnitt von 23,2 Jahren hatte Mainz-Trainer Sandro Schwarz die jüngste Bundesliga-Startelf der Vereinsgeschichte aufgeboten. Und das obwohl der 31 Jahre alte Kapitän Niko Bungert, der den kurzfristig ausgefallenen Stefan Bell (Gehirnerschütterung) ersetzte, erstmals nach 483 Tagen wieder in der Anfangsformation stand. Dafür kam unter anderem das erst 18 Jahre alte Eigengewächs Jonathan Burkhardt zu seinem Profi-Debüt.

In einer zähen Anfangsphase war die junge Mainzer Mannschaft die etwas aktivere, ohne dabei jedoch zunächst zu Torchancen zu kommen. Stattdessen hatten die Gastgeber Glück, dass die vermeintliche Augsburger Führung durch Michael Gregoritsch (8.) nach Intervention des Videoschiedsrichters wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen wurde. Trotzdem gab der Treffer den Gästen Auftrieb, mit zunehmender Spieldauer bemühte sich der FCA immer mehr um Spielkontrolle.

Die Chancen hatte allerdings dennoch plötzlich der FSV. Erst verpassten Robin Quaison (22.) und Jean-Philippe Mateta (29.) jeweils per Kopf, dann scheiterte erneut Quaison (30.) mit der bis dato besten Möglichkeit im Eins-gegen-eins an Augsburgs Torwart Fabian Giefer. Für Aufregung sorgte dann auch noch einmal Mateta (45.+1), der den Ball erst mit der Hand über die Linie beförderte, beim anschließenden Jubel jedoch zurecht zurück gepfiffen wurde. Zur Pause blieb die Partie torlos.

Maxim beschert Mainz den Sieg über Augsburg

Nach dem Seitenwechsel war der Mainzer Schwung allerdings zunächst verpufft. Auch Augsburg näherte sich nun durch Ja-Cheol Koo (60./66.) und Jonathan Schmid (65.) dem ersten Tor an. Auf der Gegenseite sorgten 05-Youngster Riedle Baku (46.) und Pierre Kunde (64.) mit einem nur etwas zu hoch angesetzten Distanzschuss für Gefahr. Die Partie nahm nun etwas an Fahrt auf.

Unmittelbar nach seinem Treffer musste der Südkoreaner Ji humpelnd ausgewechselt werden. Ujah glich aus dem Gewühl aus, Maxim ließ die Fans der Rheinhessen aus der Distanz spät sogar noch über drei Punkte jubeln.

FSV Mainz 05 gegen FC Augsburg: Die Reaktionen der Trainer

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Wir sind heute sehr schwer ins Spiel gekommen, hatten dann nach 20 Minuten eine sehr gute Phase. In der zweiten Halbzeit ging es in der gleichen Intensität weiter. Was wir nach dem unglücklichen Gegentor gemacht haben, war dann herausragend. Wie wir mit dieser jungen Mannschaft die Widerstände in den ersten Spielen überwunden haben, ist beeindruckend."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Es war ein Auf und Ab der Gefühle. Die ersten 20 Minuten haben wir es eigentlich gut gemacht. Mit dem nicht gegebenen Tor ging es dann in die komplett andere Richtung. Am Ende müssen wir das Spiel eigentlich nach Hause fahren. Es war in der zweiten Halbzeit eher ein klassisches Unentschieden-Spiel. Es ärgert uns massiv, dass wir das heute aus der Hand gegeben haben."